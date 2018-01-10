Минтруда: проект о повышении МРОТ подготовят в ближайшее время

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин пообещал, что законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума подготовят в ближайшее время, передает РИА «Новости».

«Законопроект о повышении с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения будет подготовлен в ближайшее время», — говорится в сообщении министерства.

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Топилин также подчеркнул, что для районов с неблагоприятными природными климатическими условиями на МРОТ будут начислены районные коэффициенты и процентные надбавки к зарплате.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин пообещал сравнять минимальный размер оплаты труда с уровнем прожиточного минимума.