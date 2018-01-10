Путин: экономика России на подъеме
Президент России Владимир Путин заявил, что экономика России находится на подъеме. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
«На данный момент могу сказать, что позитивная динамика российской экономики сохранилась. У нас меньше, чем мы ожидали, дефицит бюджета, у нас растут золотовалютные резервы, то есть экономика России на подъеме, и этот тренд сохраняется», — сказал Путин.
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Ранее сообщалось, что Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз по росту экономики России в 2018 году.
Специалисты ВБ ожидают рост ВВП России в следующем году в 1,7%.