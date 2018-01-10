Объем ФНБ составил 3,75 трлн рублей на начало января

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 3,75 трлн руб. по состоянию на 1 января текущего года. Об этом сообщается на сайте Минфина.

«По состоянию на 1 января 2018 года объем ФНБ составил 3 752,94 млрд руб, что эквивалентно $65,15 млрд», — заявили в министерстве.

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Также стало известно, что на 1 декабря 2017 года объем Резервного фонда составлял 994,64 млрд руб., а ФНБ — 3,9 трлн руб.

Ранее сообщалось, что Минфин потратил в декабре последний триллион рублей Резервного фонда.