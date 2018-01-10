«Ъ»: «Вертолеты России» попросили упростить сертификацию авиатехники на экспорт

Глава «Вертолетов России» Андрей Богинский попросил Минтранс, Минпромторг и Росавиацию определить меры для упрощения сертификации авиатехники «в приоритетных для экспорта регионах», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников, холдинг при взаимодействии с зарубежными авиавластями сталкивается с проблемами при сертификации вертолетов.

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В конце 2015 года правительство передало сертификацию авиатехники, а также заключение соглашений с зарубежными авиавластями от Авиационного регистра МАК (АР МАК) Минтрансу и Росавиации. Без таких документов, прежде всего признаваемых США и ЕС, экспорт затруднен. Отмечается, что тянущаяся третий год передача полномочий по сертификации осложняет экспорт из России гражданских вертолетов.

Источник, знакомый с письмом Богинского, говорит, что без отношений с зарубежными авиарегуляторами увеличиваются сроки и стоимость сертификации, снижается конкурентоспособность российской гражданской авиатехники. В 2017 году на экспорт собирались поставить 15 вертолетов, на 2018 год законтрактованы 12 машин, готовы к поставкам легкий многоцелевой «Ансат» и вертолет среднего класса Ми-171А2. Для увеличения экспорта машины должны соответствовать требованиям заказчиков и международным стандартам. В 2016 году «Вертолеты России» снизили продажи до 189 машин в 13 стран (в 2015 году 212 штук в 17 государств), а выручка упала со 177 млрд до 165,8 млрд руб.

В «Вертолетах России» и «Ростехе» отказались от комментариев. В Минтрансе подтвердили получение письма, отметив, что совещание «уже состоялось при участии заинтересованных структур», и было отмечено «отсутствие неисполненных заявок» «Вертолетов России» на работы по признанию сертификатов за рубежом. В Росавиации заявили, что с холдингом есть «полное понимание последовательности действий» для создания условий для поставок техники за рубеж.

Однако, по данным источников, разногласия пока не сняты и будут обсуждаться на совещании в январе.