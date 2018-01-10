Медведев поручил обеспечить переход к прямым договорам в ЖКХ до февраля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минстрою, Минэнерго и МЭР до 1 февраля текущего года обеспечить принятие закона о переходе к прямым договорным отношениям в ЖКХ. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Минстрою России, Минэнерго России и Минэкономразвития России обеспечить принятие федерального закона, предусматривающего переход к системе прямых договорных отношений между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями», — сказано в поручении.

Реклама

Также стало известно, что Минстрой, МЭР и ФАС должны будут до 1 марта 2018 года принять меры по регулированию жилищных платежей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству до 31 марта 2018 года представить меры по по регулированию жилищных платежей.