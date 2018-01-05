Губернатор Калифорнии пообещал бороться против плана Трампа по бурению

Губернатор Калифорнии Джерри Браун заявил, что намерен бороться против открытия администрацией президента США Дональда Трампа федеральных вод в штате для бурения скважин. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, такое решение является «опрометчивым и недальновидным». Также Брауна поддержали лидеры штатов Вашингтон и Орегон.

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Все трое, являющиеся демократами, пообещали «сделать все, что нужно», чтобы остановить это решение.

Ранее AP сообщило, что администрация Трампа разрешит проводить разведку нефтяных и газовых месторождений на побережье США, в том числе в Калифорнии и во Флориде, где бурение было запрещено на протяжении десятилетий.