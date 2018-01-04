Рогозин ответил на заявление Альфа-банка об отказе обслуживать оборонку

Вице-премьер Дмитрий Рогозин ответил на заявление Альфа-банка о том, что кредитное учреждение отказывается обслуживать предприятия оборонно-промышленного комплекса.

«Не даю этическую оценку заявлению руководства Альфа-банка о прекращении сотрудничества с оборонными предприятиями из-за «риска санкций». Просто обращаю внимание на то, что Альфа-банк действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа», — написал Рогозин в твиттере.

Таким образом вице-премьер отреагировал на заявление первого зампреда совета директоров банка Олега Сысуева «Эху Москвы». По его словам, Альфа-банк известил оборонные предприятия, что не будет их обслуживать из-за санкций.