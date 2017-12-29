Путин повысил МРОТ до прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года в сумме 9 489 руб. в месяц», — сказано в документе.

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Исходя из законопроекта, с 1 января следующего года минимальный размер оплаты труда будет установлен на уровне 85% от величины прожиточного минимума — это 9489 руб., а с 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил повышение МРОТ до прожиточного минимума.