Путин подписал закон о ежемесячных выплатах на первенца

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат на первого ребенка. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка … имеют граждане России, постоянно проживающие на территории России», — говорится в тексте закона.

Ранее сообщалось, что кабмин выделит 21 млрд рублей регионам для решения вопросов демографии.