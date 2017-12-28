Силуанов назвал лучшую валюту для хранения сбережений

Глава Минфина Антон Силуанов посоветовал россиянам хранить сбережения в национальной валюте, а также вкладывать их в рублевые финансовые инструменты. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 1», передает РИА «Новости».

«Большая часть наших граждан тратит в рублях. У нас очень есть доходные рублевые инструменты, это и депозиты в надежных банках, и облигации федерального займа, которые выпускает Минфин. Поэтому надо хранить в надежных инструментах, и рублевые инструменты дают наибольшую доходность сегодня. Думаю, что оптимальный вариант — это, конечно, наш рубль, наша национальная валюта», — сказал Силуанов.

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По словам министра, курс национальной валюты будет стабильным и «оснований для изменения курсовых соотношений в настоящее время нет».

«Бюджетное правило в следующем году будет действовать более эффективно, с большим эффектом, что позволит обеспечить стабильность курса рубля при возможных колебаниях цен на нефть или возможных изменениях потока капитала», — заверил Силуанов.

Ранее в Банке России сообщили, что спрос россиян на иностранную валюту снижается.