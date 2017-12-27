Минфин впервые раскрыл размер зарплат министров
Минфин впервые выложил информацию о средних заработных платах работников федеральных госорганов.
Исходя из предоставленной информации, самые большие зарплаты имеют руководители экономических ведомств.
Больше всех получает министр финансов России Антон Силуанов – 1,7 млн руб. в месяц. На втором месте находится глава Минэкономразвития – 1,27 млн руб., а председатель Минэнерго зарабатывает 1,16 млн руб.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин повысил зарплаты чиновникам.