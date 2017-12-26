Путин выдал ряд поручений правительству по развитию проектов СПГ

Президент России Владимир Путин выдал правительству несколько поручений по развитию проектов производства сжиженного природного газа. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Правительство должно будет утвердить план реализации первоочередных мер по локализации критически важного оборудования для средне- и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа и строительства осуществляющих транспортировку СПГ судов-газовозов.

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Помимо этого президент поручил представить предложения о мерах по дальнейшему стимулированию геологоразведочной деятельности в Арктической зоне России.

Также правительство должно будет рассмотреть вопрос о возможности использования потенциала институтов развития России в целях создания инфраструктуры, необходимой для реализации новых проектов в сфере производства, транспортировки, хранения и использования СПГ.

До 10 марта кабмину поручили представить предложения по развитию проектов малой генерации электроэнергии в удаленных регионах России с использованием СПГ в качестве топлива.

Ранее Путин сообщил, что формировать спрос на СПГ необходимо внутри страны.