Кабмин выделит более 21 млрд рублей регионам для решения вопросов демографии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на встрече президента России Владимира Путина с правительством, что кабмин принял решение выделить регионам 21,5 млрд руб. на выплаты на первенца в рамках новых демографических мер.

«Будем реализовывать тот пакет демографических мер. Хочу сказать, что на заседании правительства только что выделили регионам почти 21,5 млрд руб. для тех семей, где появится первый ребенок. Это уже начало работу по пакету», — сказал Медведев.

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Ранее сообщалось, что Совфед одобрил закон о ежемесячных выплатах на первенца.

Для выплат на первого ребенка в 2018 году предусмотрено 21,4 млрд руб., в 2019 году — 55,1 млрд руб. Ежемесячные выплаты при рождении второго ребенка будут осуществляться из средств материнского капитала. При этом потребуется выделение из федерального бюджета трансферта Пенсионному фонду: в 2018 году — 24,6 млрд руб., в 2019 году — 63,4 млрд руб., в 2020 году — 78,2 млрд руб.