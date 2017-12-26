Силуанов выступил за сохранение условий амнистии капиталов

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что условия амнистии капиталов должны остаться прежними. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«На мой взгляд, если мы будем готовить законодательство по продолжению амнистии в нынешних условиях, то условия должны быть идентичны тем, которые были в 2016 году», — сказал Силуанов.

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Он также подчеркнул, что по итогам первой волны амнистии свои капиталы в Россию вернули 2,5 тыс. человек.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что деталей амнистии капиталов в России пока нет.