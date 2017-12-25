Путин предложил освобождать от подоходного налога за перенос бизнеса в Россию

Президент России Владимир Путин предложил меры, которые направлены на поддержку российского бизнеса. Об этом он сказал на встрече с руководством Федерального собрания России, передает РИА «Новости».

В частности, глава государства выступил за продление амнистии капитала.

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«Первое — [надо] продлить срок амнистии капитала, имея в виду те внешние ограничения, которые не становятся меньше, а наоборот, судя по всему, имеют тенденцию к наращиванию», — сказал Путин.

В качестве второго пункта он предложил освободить предпринимателей, которые переносят бизнес в Россию, от уплаты подоходного налога.

Ранее «Газета.Ru» уже писала, что Путин сделал бизнесменам два предложения по возврату капитала.