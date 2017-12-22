Леонтьев: сумму иска к АФК «Система» уменьшили из-за опасений банкротства

Официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев прокомментировал «Газете.Ru» мировое соглашение между компанией и АФК «Система».

«Мы никогда не скрывали, что последующие иски «Роснефти» к АФК «Система» были связаны с тем, что последующие иски после решения суда о взыскании 136 млрд рублей были связаны с попыткой воздействовать на ответчика. Если бы «Система» выплатила эту сумму, мы бы на ней и остановились. Уменьшение суммы до 100 млрд рублей связано с реальной оценкой состояния «Системы», — сказал Леонтьев, отметив, что «Роснефть» опасалась банкротства АФК «Система».

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По его словам, что взыскание суммы будет проходить на протяжении долгого времени и сопровождаться рядом издержек.

На вопрос «Газеты.Ru» в том, не повлияла ли встреча с президентом России Владимиром Путиным накануне на подписание мирового соглашения, Михаил Леонтьев ответил, что «промежуточные итоги сделки не комментируют».

«Формально договоренность была достигнута сегодня», — сказал он.

Ранее сообщалось, что «Роснефть» и АФК «Система» заключили мировое соглашение.