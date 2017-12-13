В Киеве заявили о планах прекратить железнодорожное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев рассматривает вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Вопрос о железнодорожном сообщении с России в первую очередь рассматривается сейчас «Укрзализныцей» [«Украинскими железными дорогами», — «Газета.Ru»]. Думаю, об окончательном решении мы сможем сообщить в 2018 году», — сказал Омелян.

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По его словам, из пассажирских поездов на Украине » есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению «Кишинев-Москва» и несколько украинских, следующих на Москву». Омелян отметил, что решение о прекращении сообщения может быть принято после проведенного анализа.

Он также заявил, что Киев не понесет убытков из-за прекращения курсирования поездов России через территорию Украины.

Ранее сообщалось, что РЖД пустили все пассажирские поезда в обход Украины.