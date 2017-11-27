ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Новый символ»

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского универсального банка гуманитарных инвестиций «Новый символ». Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что лицензия отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта З ст. 7) Федерального закона «О противодействии легализаци (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ранее Центробанк отозвал лицензию у Регионфинансбанка.