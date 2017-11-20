Реальные доходы россиян ускорили падение

Реальные располагаемые доходы россиян в октябре текущего года ускорили снижение в годовом выражении с 0,3% до 1,3%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в октябре 2017 года снизились на 1,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в январе-октябре 2017 года — также на 1,3%», — заявили в ведомстве.

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В свою очередь реальная начисленная зарплата за указанный период выросла на 0,3%.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что темп роста реальных зарплат в следующем году превысит инфляцию на 4,1%.