«Известия»: в России хотят упростить раздел имущества при разводе

Общественная палата России рекомендовала внести поправки в Семейный кодекс России, которые упростят раздел имущества при разводе. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на члена ОП Лидию Михееву.

«Предлагается указывать в Едином госреестре прав на недвижимость (ЕГРН), что недвижимость находится в совместном пользовании, чтобы при разводе один из супругов не смог ее продать без согласия второго. Это также поможет покупателям исключить риски с оспариванием сделок», — сообщает издание.

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Исходя из предлагаемых поправок, бизнес-активы, принадлежащие одному из супругов, не будут делиться.

Ранее сообщалось, что Госдуме предложили обязать инициатора развода платить алименты.