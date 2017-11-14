Глава Всемирного банка зарядился оптимизмом от встречи с Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко встретился с главой Всемирного банка Джим Ен Кимом. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Порошенко рассказал главе Всемирного банка о реформах, которые реализуются на Украине.

«Президент Украины проинформировал собеседника о реализации судебной реформы, в частности формирования нового состава Верховного суда и создание Антикоррупционного суда. Петр Порошенко отметил, что этой осенью принято также важны Законы по образовательной, пенсионной и медицинской реформ», — говорится в сообщении.

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Также украинский президент попросил у Джима Ен Кима помощи «во внедрении составляющей медицинской реформы по обеспечению сельского населения Украины медицинскими услугами надлежащего уровня». Глава Всемирного банка пообещал сделать все возможное для финансовой и технической поддержки реформ.

«Я оптимистично настроен относительно будущего Украины», — подытожил Джим Ен Ким встречу с Порошенко.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк и МВФ превысили лимит выдачи ресурсов для Украины.