Цена осталась главным критерием россиян при выборе жилья

Сбер: у 75% россиян выросли требования к жилью за последние 3 года

У большинства россиян (75%) за последние три года выросли требования к жилью, следует из результатов исследования «Сбер2В Аналитики», проведенного в преддверии Конференции по рынку недвижимости Сбера 2026 «Время изменений: формула баланса».

По данным опроса, 63% россиян думаю о смене или расширении жилья в ближайшие 3 года.

«Люди по-прежнему мечтают о доме за городом: 67% из тех, кто готов сменить или расширить жилье в ближайшие три года, рассматривают такой вариант. Но в момент выбора на первый план выходят привычная инфраструктура и предсказуемость повседневной жизни — магазины, школа, транспорт, сервисы рядом с домом», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Опрос показал, что для 54% россиян цена остается главным критерием при выборе жилья. Также 51% важна доступность, 45% — развитая инфраструктура.

Что касается технологий в своем жилье, для 78% тех, кто планирует смену жилья, называются цифровые решения важными для себя. Больше всего россиян интересуют системы безопасности и видеонаблюдения (63%), решения «умного дома» (49%) и энергоэффективные технологии (48%).

В ходе опроса выяснилось, что 62% респондентов боятся столкнуться с недобросовестным застройщиком, 53% боятся низкого качества дома, а 45% опасаются роста стоимости недвижимости.

Большинство опрошенных (71%) уже имеют свою недвижимость, а 11% из них продолжают выплачивать ипотеку.

Исследование Сбер2В Аналитики проводилось в мае 2026 года по всей России на основе опроса сервиса «Количественные исследования». Всего в нем приняли участие 1750 человек в возрасте от 18 до 65 лет.