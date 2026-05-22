Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Цена осталась главным критерием россиян при выборе жилья

Сбер: у 75% россиян выросли требования к жилью за последние 3 года
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

У большинства россиян (75%) за последние три года выросли требования к жилью, следует из результатов исследования «Сбер2В Аналитики», проведенного в преддверии Конференции по рынку недвижимости Сбера 2026 «Время изменений: формула баланса».

По данным опроса, 63% россиян думаю о смене или расширении жилья в ближайшие 3 года.

«Люди по-прежнему мечтают о доме за городом: 67% из тех, кто готов сменить или расширить жилье в ближайшие три года, рассматривают такой вариант. Но в момент выбора на первый план выходят привычная инфраструктура и предсказуемость повседневной жизни — магазины, школа, транспорт, сервисы рядом с домом», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Опрос показал, что для 54% россиян цена остается главным критерием при выборе жилья. Также 51% важна доступность, 45% — развитая инфраструктура.

Что касается технологий в своем жилье, для 78% тех, кто планирует смену жилья, называются цифровые решения важными для себя. Больше всего россиян интересуют системы безопасности и видеонаблюдения (63%), решения «умного дома» (49%) и энергоэффективные технологии (48%).

В ходе опроса выяснилось, что 62% респондентов боятся столкнуться с недобросовестным застройщиком, 53% боятся низкого качества дома, а 45% опасаются роста стоимости недвижимости.

Большинство опрошенных (71%) уже имеют свою недвижимость, а 11% из них продолжают выплачивать ипотеку.

Исследование Сбер2В Аналитики проводилось в мае 2026 года по всей России на основе опроса сервиса «Количественные исследования». Всего в нем приняли участие 1750 человек в возрасте от 18 до 65 лет.

 
Теперь вы знаете
Пошлины США на редкий металл из РФ, сложности с зачислением в 10-й класс и нашествие леопардовых слизней. Что нового к утру 22 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!