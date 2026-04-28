Номер как личность: банки и мобильные операторы могут перейти на идентификацию по ИНН

Российский рынок связи может оказаться в точке, где привычные механизмы идентификации начнут стремительно устаревать. На фоне дискуссий о расширении роли ИНН в финансовой сфере все чаще возникает идея перенести эту логику и в телеком. В центре внимания — перенос номера (MNP), который формально давно стал стандартной услугой, но на практике по-прежнему вызывает сложности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В середине апреля российские банки столкнулись с неожиданной проблемой: они лишились возможности проверять подлинность паспортов клиентов через привычную систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Доступ к сервису МВД был полностью прекращен для всех кредитных организаций страны. Это привело к сбоям в работе отделений и задержкам при обслуживании клиентов, что заставило финансовый рынок всерьез задуматься о пересмотре всей системы идентификации.

Цифровой профиль

Одним из главных кандидатов на роль базового идентификатора оказался ИНН — номер, который раньше воспринимался лишь как налоговый реквизит. При этом он не меняется в течение жизни и потенциально может использоваться как основной идентификатор при проведении банковских операций. ИНН лежит в основе Единого регистра населения, а ФНС и Банк России считаются одними из наиболее развитых с точки зрения электронных сервисов ведомств. Использование единого идентификатора способно упростить взаимодействие между информационными системами.

«Сейчас наиболее остро стоит проблема проверки действительности паспортов. У сервиса МВД были некие дефекты, с которыми мы долго работали, и ситуация постепенно улучшалась. Однако последний системный сбой привел к тому, что все финансовые организации оказались отключены от СМЭВ. В результате многие процессы фактически остановились, поскольку значительная часть бизнес-процессов и требований законодательства напрямую связана с проверкой паспортов», — рассказал «Газете.Ru» председатель НП «Национальный совет финансового рынка» Андрей Емелин.

По его словам, именно это и стало причиной обсуждения необходимости создания резервного контура проверки — причем желательно не одного. Одним из наиболее перспективных решений для банков он назвал проверку связки «номер паспорта — ИНН». Такой механизм уже реализован в сервисах ФНС: если данные подтверждаются, этого достаточно для задач, где требуется оперативно удостовериться в действительности паспорта.

«Однако это решение нельзя назвать стандартным — по сути, речь идет о повторном использовании данных из другой системы. Поэтому важно либо закрепить его нормативно, либо как минимум согласовать с ключевыми регуляторами — Банком России и Росфинмониторингом. После этого банки смогут работать значительно стабильнее даже в случае сбоев сервисов МВД», — отметил Андрей Емелин.

«ИНН изначально создавался для упрощения налогового контроля, а СНИЛС был ключевым идентификатором в системе Пенсионного фонда. В итоге появилось множество подобных номеров: каждое ведомство стремилось выстроить собственную информационную систему и не спешило делиться данными с другими. При этом разработчики этих систем рассчитывали, что именно их идентификатор станет основным, а остальные — вторичными. Это характерно для МВД, ФНС, Социального и Пенсионного фондов, из-за чего и сформировалось такое разнообразие систем. Однако сегодня уровень цифровизации и интеграции баз данных значительно превзошел изначальные возможности этих решений. Поэтому сейчас есть основания выбрать один из существующих номеров и сделать его единым, универсальным идентификационным номером», — считает председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

На практике ИНН уже постепенно закрепляется как ключевой элемент финансовой инфраструктуры. Например, при оформлении самозапрета на кредиты через МФЦ требуется не только документ, удостоверяющий личность, но и ИНН. Это показывает, что регулятор рассматривает его как устойчивый идентификатор при работе с кредитной историей и защитой от мошенничества. ИНН обязателен при оформлении кредитов с марта 2025 года. Он также станет ключевым идентификатором в Системе быстрых платежей с июля.

Банк России обязывает кредитные организации привязывать его к новым и существующим счетам клиентов, при этом банки могут получать эти данные автоматически через сервисы ФНС без прямого запроса у клиентов.

«Идея идентификации личности с помощью ИНН выглядит вполне логично. Это и технологически более удобно, поскольку уже не потребует от банков обращения в МВД по подтверждению паспорта», — подтверждает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Это твой номер

На фоне дискуссии об использовании ИНН банками для идентификации клиентов эксперты начали задаваться вопросом, можно ли тот же принцип применить и у мобильных операторов.

Главная проблема переноса номера между операторами заключается в его привязке к паспортным данным. Любые расхождения — от технических ошибок до обновления документа — приводят к отказам и затягивают процесс. Если бы в основе лежал ИНН, ситуация выглядела бы иначе. Этот идентификатор существует в единственном экземпляре, что делает его удобным инструментом для автоматической проверки. В такой модели перенос номера мог бы стать практически незаметной для пользователя процедурой, лишенной бюрократических барьеров.

«С точки зрения оперативности, доступности и неизменности, ИНН, конечно, выигрывает у паспорта, который подлежит замене при достижении определенного возраста, смене фамилии и просто в связи с утерей. ИНН сопровождает вас пожизненно. Да, бывают казусы множественности ИНН, особенно когда человек переезжает из региона в регион, но все это эксцессы, а не системные проблемы», — говорит Андрей Емелин.

«Если говорить о сотовых операторах, то для них, как для бизнеса, важно не терять клиентов. Любые технические ограничения, из-за которых человек не может стать абонентом, — это минус. Поэтому появление дополнительных способов идентификации для них, скорее, плюс. Кроме того, насколько мне известно, у цифровых операторов в ближайшее время может появиться возможность использовать цифровой паспорт или QR-код из Госуслуг вместо бумажного документа», — рассказал генеральный директор Lab.Ag, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер.

Последствия перехода от паспорта к ИНН выходят далеко за рамки одной услуги. Использование индивидуального номера налогоплательщика в телекоме означает формирование единого цифрового профиля, где этот идентификатор становится частью более широкой системы. Сегодня данные о человеке распределены между операторами связи, банками и государственными сервисами, и каждая из этих систем опирается на собственные способы учета. Появление универсального идентификатора способно связать эти разрозненные элементы в единую инфраструктуру, ускорить обмен данными и сократить количество проверок. В такой логике мобильный номер перестает быть просто средством связи и превращается в точку входа в цифровую среду.

Единая инфраструктура сервисов

Наиболее заметные изменения могли бы коснуться иностранцев. Сейчас подключение мобильной связи в России требует личного присутствия и прохождения стандартных процедур регистрации. Если же допустить возможность удаленного получения ИНН — например, на основе биометрического паспорта, — сценарий меняется. Турист или деловой путешественник смог бы еще до поездки оформить eSIM российского оператора и подготовить базовую цифровую инфраструктуру.

Это касается не только связи, но и платежных инструментов, которые становятся доступными сразу после прибытия. Фактически граница в таком случае перестает быть барьером для доступа к сервисам: человек приезжает уже интегрированным в цифровую экосистему. «Никаких проблем в этом нет. Естественно, хорошо сделать так, чтобы идентификационный номер у человека в стране оставался один, а какой именно — абсолютно все равно», — отметил Валерий Корнеев.

Связка ИНН с номером телефона открывает возможности для более глубокой интеграции разных отраслей. Платежные сервисы получают единый ключ для идентификации пользователя, страховые компании — более быстрый способ обработки заявок и выплат, а цифровые платформы — возможность сократить число повторных проверок. В такой системе многие процессы, которые сегодня требуют времени и участия пользователя, могут происходить автоматически. Это особенно важно в ситуациях, где скорость имеет значение, например при финансовых операциях или страховых событиях. Мобильная связь в этом случае становится не просто услугой, а частью общей цифровой инфраструктуры.

Дискуссия о роли ИНН в телекоме отражает более широкий тренд — переход к сквозной цифровой идентификации, в которой разные сервисы объединяются вокруг единого профиля пользователя. События последних месяцев показали, насколько уязвимой может быть система, завязанная на ограниченное число каналов проверки, что усиливает интерес к альтернативным решениям.

Поиск баланса

Наиболее реалистичным выглядит не отказ от существующих механизмов, а их постепенная трансформация. В этой логике ИНН может стать базовым элементом системы, используемым для обмена данными между сервисами, тогда как подтверждение личности остается за документами и дополнительными технологиями, включая биометрию. Такой подход позволяет сохранить надежность, одновременно упрощая процессы и снижая нагрузку на инфраструктуру.

Если один идентификатор используется сразу в нескольких отраслях, он превращается в универсальный ключ, ценность которого резко возрастает. Любая утечка в этом случае может затронуть сразу несколько сфер — от связи до финансовых сервисов.

«Чем больше способов идентификации человека, тем лучше. Они не взаимоисключающие. Мы говорили о паспорте — если это будет ИНН, прекрасно, если это будет профиль на Госуслугах — тоже хорошо. Все эти инструменты не столько увеличивают риски, сколько позволяют достаточно точно идентифицировать человека — по сути, так же надежно, как и паспорт. При этом желательно постепенно переходить к цифровым решениям — например, к отдельным сервисам в рамках Госуслуг, где уровень безопасности будет достаточным для идентификации. Уже сейчас, например, можно использовать цифровые водительские права. В перспективе это могут быть и биометрические методы — отпечатки пальцев или другие технологии. Это тоже выглядит вполне логичным развитием», — говорит Артем Геллер.

Идея сделать ИНН основным идентификатором выглядит логичным продолжением цифровизации. Она обещает упростить ключевые процессы и связать между собой разные сегменты экономики. Однако реализовать ее в чистом виде вряд ли получится. Скорее речь идет о многоуровневой системе, где ИНН выполняет роль основы, а безопасность обеспечивается за счет дополнительных механизмов. Именно такой баланс между удобством и контролем определит, сможет ли мобильный номер в будущем стать частью цифровой личности — или останется лишь инструментом связи.