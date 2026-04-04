Империя Пунина на Кипре: как украинские связи, международный розыск и бандитские налеты топят Pin-Up

Российский предприниматель и основатель бренда онлайн-казино Pin-Up Дмитрий Пунин выстроил на Кипре разветвленную империю. Под брендом PUNIN Group на Кипре функционирует сеть элитных заведений. Сегодня эта структура трещит по швам — активы Пунина один за другим становятся мишенями для атак. Параллельно бизнесмен находится в международном розыске по запросу Украины и в розыске в Турции. Что скрывается за фасадом легальных кипрских компаний — в материале «Газеты.Ru».

Дмитрий Пунин — российский предприниматель, родившийся в 1985 году в Москве, основатель бренда онлайн-казино Pin-Up и фактический владелец холдинга PUNIN Group, развивающего бизнес на Кипре. В 2019 году он переехал на остров и зарегистрировал несколько десятков компаний, часть из которых оформлена на номиналов и доверенных лиц.

Под брендом PUNIN Group на Кипре функционирует сеть элитных заведений: винные бутики Punin Wine и Le Frenchie, концертная площадка Zante Venue, кондитерская Toy Confectionery, центр эстетики PriveAesthetic, сеть шаурмичных The Shawarma, рестораны Do Grill House и Mixology Bar, а также офисные центры и розничные точки. Как утверждает Repost news, агрессивный маркетинг, включающий логотипы на городских автобусах, рекламу в соцсетях и печатных СМИ, сделал фамилию Пунина узнаваемой в Лимассоле.

Общественный транспорт в Лимассоле с рекламой Punin Wine

Однако за фасадом легального бизнеса скрывается иная реальность.

По данным журналистских расследований, основным источником доходов Пунина остается отмывание и легализация средств, полученных от деятельности онлайн-казино Pin-Up и его зеркал, работающих на российскую аудиторию.

Международный розыск и санкции

В феврале 2025 года Украина объявила Дмитрия Пунина в розыск по обвинению в организации работы незаконного онлайн-казино Pin-Up и пособничестве России, включая финансовую поддержку военных действий. В мае 2025 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Пунина, Ивана Банникова и Александра Матяшова: их активы заблокированы на 10 лет.

Розыск ограничен территорией Украины, но экстрадиция возможна, поскольку Кипр ранее выдавал Украине подозреваемых в рамках международных соглашений. Параллельно Пунин находится в розыске в Турции по аналогичным основаниям.

Украинские бенефициары и схема владения

Несмотря на российское происхождение Пунина, бенефициарами структур Pin-Up являются граждане Украины. В частности, его супруга Марина Ильина (гражданка Украины) и Игорь Зотько, задержанный в Киеве в начале 2025 года как номинальный владелец управляющей компании бренда.

Дмитрий Пунин и его супруга Марина Ильина приземлились на частном самолете в Киеве, август 2021-го

Расследование показало, что платежный трафик из России обрабатывается через сервис Empayre.com, принадлежащий Алексею Корнееву и Руслану Маннанову. По данным SimilarWeb, 90% трафика на Empayre поступает из России, а ключевым источником переходов являются зеркала Pin-Up.

По данным Государственного бюро расследований Украины, через счета компаний, связанных с Pin-Up, с конца 2022-го по апрель 2024 года прошло операций на сумму более 714 млрд гривен, значительная часть которых имеет признаки легализации преступных доходов. При этом российская компания «Фонкор» (ранее «Пин-ап.ру») в 2022 году уплатила в бюджет РФ 579 млн рублей, однако после начала СВО Пунин и его сообщники публично поддержали украинскую сторону конфликта. Правда, это не помешало продолжению работы онлайн-казино Pin-Up на территории России в нелегальном поле.

Точка невозврата на Кипре

Ключевой фигурой, обеспечивавшей Пунину безопасность и административный ресурс на Кипре, был Ставрос Демосфенос — лидер одного из самых влиятельных криминальных кланов острова, которого местные СМИ называли «кипрским Аль Капоне».

Демосфенос контролировал сеть букмекерских пунктов, автосалоны, строительный бизнес и имел глубокие связи в политической элите. Кроме того, его связывала многолетняя дружба с адвокатом Фаносом Филиппу, партнером экс-президента Кипра Никоса Анастасиадиса. Через эту цепочку Демосфенос получал доступ к министрам, судьям и прокурорам, решая вопросы, которые невозможно было закрыть законными методами.

17 октября 2025 года Демосфенос был застрелен в Лимассоле. Отмечается, что киллеры на мотоцикле перегородили путь его Rolls-Royce Spectre и открыли огонь из автомата Калашникова. Полиция квалифицировала убийство как спланированную акцию организованной преступности.

Пунин явно заигрался в криминальные игры и перешел дорогу кому-то более серьезному

С момента убийства Демосфеноса на объекты, связанные с Пуниным, началась серия целенаправленных нападений, которые правоохранительные органы квалифицируют как спланированные действия организованной преступности.

Первым серьезным инцидентом стал крупный пожар на парковке в районе Муттайяка в ноябре 2025 года. Тогда неизвестный облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег четыре автомобиля люксового класса, включая единственный на острове Mercedes G63 XLP Adventure, ранее принадлежавший Пунину. Ущерб оценивался более чем в €1 млн.

Вслед за этим, в декабре, был подожжен винный бутик Punin Wine в Лимассоле. Тогда входная группа получила серьезные повреждения, а также сгорели редкие бутылки вин — цена некоторых достигала €75 тыс. за бутылку.

В марте 2026 года нападения продолжились — в районе Старого порта взорвали шаурмичную The Shawarma. Следом, 31 марта, в районе Гермасойя неизвестный на мотоцикле обстрелял ресторан Mixology by Punin, также принадлежащий бизнесмену.

Попытки легитимизации и их эффективность

Пунин активно инвестирует в публичную репутацию. Он дает интервью кипрским СМИ, позиционирует себя как инвестор, создающий рабочие места и развивающего локальную экономику. Также его бренды спонсируют мероприятия, рекламируются в транспорте и соцсетях. Однако эта стратегия вступает в противоречие с фактами. Так, футбольный клуб «Кармиотисса», купленный Пуниным в 2022 году и формально проданный Демосфеносу в 2023-м после скандала с договорными матчами, по данным источников, остался под фактическим контролем Пунина.

Дмитрий Пунин на презентации Александра Кержакова в качестве главного тренера «Кармиотиссы»

Расследование показало, что договорные матчи координировались с букмекерской сетью Демосфеноса для заработка на ставках. При этом после проверки UEFA «ничего не нашли». Приближенный к Пунину источник рассказал изданию «Копромат1», что бизнесмен хвастался, что «откупился за небольшие деньги».

Помимо этого, публичные заявления об инвестициях и развитии острова контрастируют с хроникой атак на активы бизнесмена, что также бросает тень на его бизнес.

Бизнес-модель под ударом

По словам того же источника, бизнес-модель Пунина критически зависит от нелегальных финансовых потоков. Он утверждает, что «обнальщики для него — как кислород». Через Кипр и офшоры легализуются гигантские суммы в криптовалюте, генерируемые игорным бизнесом. При ужесточении контроля со стороны регуляторов ЕС и блокировке платежных каналов эта модель становится неустойчивой.

Серия нападений также создала прямые операционные риски для кипрских активов Пунина, а сам бизнесмен понес репутационный ущерб. Параллельно с этим растет и юридическое давление — Украина заморозила $72 млн на счетах компаний, связанных с Пуниным, и расследует попытки подкупа судей для снятия ареста.

Кроме того, публикация переписок, в которых Пунин и Ильина обсуждают финансирование покушения на журналиста Евгения Плинского, создает основание для международного расследования и возможного ареста активов на Кипре. В таком случае кипрские власти, получив запрос из Украины, могут инициировать процедуру заморозки счетов по местному законодательству.

Пунин с Ильиной на приеме у Архиепископа Кипрского Георгия в кипрской Архиепархии в сентябре 2025-го

Несмотря на то, что Пунин и его представители поддерживают контакты с кипрскими чиновниками, бизнес-ассоциациями и представителями церкви, после убийства Демосфеноса его «административный ресурс» оказался под вопросом. Без нового «покровителя» того же уровня бизнесмен остается без силовой поддержки в криминальной среде. Это сказывается и на операционном управлении структурой: люди не хотят работать в условиях повышенного риска и неясных перспектив.

В такой ситуации публичные жесты в сторону власти и церкви не работают как страховка: они не останавливают атаки, не отменяют розыск и не размораживают активы. Криминальная империя Pin-Up стремительно теряет почву под ногами, а сам Пунин рискует полностью утратить контроль над своими активами.