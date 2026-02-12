Новая архитектура рынка ЦФА. Россия выводит крипторынок из тени

На площадке «Воробьевы Холл» состоялся Alfa Talk «ЦФА: новая архитектура рынка», посвященный трансформации регулирования цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют. Участники главной сессии обсудили формирование единого цифрового ландшафта регулирования, объединяющего правовые режимы для ЦФА, частных криптовалют и цифрового рубля.

В главной сессии приняли участие первый зампред Банка России Владимир Чистюхин, председатель комитета Госудумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, замминистра финансов России Иван Чебесков, главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский, а также глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов и президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

Новая архитектура: не запрет, а «белая зона»

Владимир Чистюхин представил позицию регулятора относительно архитектуры будущего рынка. Он констатировал, что общемировой тренд на централизацию криптовалютной инфраструктуры является объективным и находит отражение в подходах большинства юрисдикций.

«Все больше и больше мы идем в централизованные системы, как бы кому это нравилось или не нравилось. Разные государства начинают принимать на флаг криптоактивы», — отметил он.

При этом ключевое слово нового регулирования — не «ограничение», а «итерационность». ЦБ предлагает не ломать рынок, а забрать его себе, дав возможность легализоваться всем действующим игрокам.

«Мы по максимуму заложили возможность использования уже той инфраструктуры, которая есть сегодня. И что интересно: как легальной инфраструктуры — биржи, брокеры, банки, — так и дать возможность сегодня находящимся в серой зоне криптообменникам тоже стать легальными участниками рынка. Для нас принципиально важно — вывести все это в белую зону», — добавил Чистюхин.

Регулятор подчеркивает: правила игры будут жесткими в части KYC/AML («знай своего клиента» и борьба с отмыванием), но прозрачными. Чистюхин прямо заявил, что России есть что предъявить FATF уже в 2028 году, и страна должна выглядеть как «защищенное, развитое государство с четкими правилами».

Судьба ЦФА: подтянуть к крипте, а не отменить

Важный нюанс, прозвучавший от Чистюхина в ответ на уточняющий вопрос модератора Элины Тихоновой: ни о каком «принудительном загоне» операторов на единую платформу речь не идет.

«Если законопроект принципиально останется в том виде, как мы его видим, то действительно все операторы информационных систем, все операторы обмена должны будут подойти под новые реалии, под новые требования закона. Но с нашей точки зрения этот переход, кроме изменения внутренних правил, должен произойти автоматически. Это заявительный порядок».

Более того, ЦБ настаивает на том, чтобы законодательство о ЦФА было «подтянуто» под новое крипторегулирование, а не существовало параллельно. Это даст эмитентам ЦФА доступ к более широкому инструментарию и, по сути, уравняет их в правах с новыми легальными криптоплатформами.

Налоговое регулирование: переход к паритету с традиционными инструментами

В свою очередь, Анатолий Аксаков признал, что текущее регулирование отстало от темпов рынка.

«Конечно, старые нормы всегда тормозят, а рынок быстро развивается. У нас активно растет рынок ЦФА, но при этом до сих пор не отрегулировано налогообложение. Мы только к началу этого года дали определение цифровых долговых активов», — сказал он.

Депутат сообщил о завершении разработки законопроекта, устанавливающего порядок налогообложения операций с цифровыми финансовыми активами. Документ направлен на согласование в Министерство финансов и уже получил предварительную поддержку ведомства.

По словам Аксакова, принципиальное значение имеет дата вступления норм в силу. Депутат выступил с инициативой придать законопроекту обратную силу с 1 января 2026 года, что позволит участникам рынка применить новые налоговые условия к сделкам, совершенным в текущем финансовом году.

«Я предложил Антону Силуанову, чтобы закон вступил в силу задним числом — с 1 января текущего года. Рынок просит, это даст возможность работать активнее. Сейчас объем рынка ЦФА мы оцениваем в 1,5 трлн рублей. После принятия закона он вырастет в разы», — добавил он.

Масштаб нелегального оборота и необходимость системного регулирования

Иван Чебесков привел актуальные данные, обосновывающие неотложность принятия нового регулирования. По оценкам министерства, совокупный дневной оборот операций с криптовалютами в России достигает 50 млрд рублей, что соответствует годовому объему более 10 трлн рублей.

«Указанные средства находятся вне зоны государственного контроля и налогового администрирования. Граждане, вовлеченные в такие операции, не защищены регуляторными механизмами и подвержены высоким рискам», — отметил он.

Чебесков также подтвердил, что проект закона по регулированию криптовалют в России может быть подготовлен к внесению в Госдуму в ближайшие две недели и внесен на рассмотрение палаты в марте.

В ходе дискуссии была отдельно рассмотрена тема допуска к операциям с криптовалютами неквалифицированных инвесторов. Он подтвердил, что предложенный порог в 300 тыс. рублей в год носит стартовый характер и в дальнейшем может быть скорректирован с учетом правоприменительной практики.

«Мы исходим из презумпции, что массовое владение криптовалютами не должно становиться основой инвестиционных стратегий граждан. Вместе с тем, с учетом фактически сложившегося уровня вовлеченности населения, представляется правильным легализовать соответствующие операции, обеспечив при этом базовые защитные механизмы», — пояснил заместитель министра.

Роль банковского сектора: количественные параметры лидерства

В свою очередь, Владимир Верхошинский представил оценку доли России в глобальном обороте токенизированных активов. По данным банка, совокупный объем ЦФА в мире (без учета стейблкоинов) составляет порядка 2 трлн рублей. Доля России в указанном объеме достигает 20%. При этом 50% российского рынка (соответственно, 10% мирового) обеспечивается инфраструктурой платформы «А-Токен» Альфа-Банка.

«Указанные параметры свидетельствуют о состоятельности российского рынка цифровых активов и наличии устойчивой бизнес-модели. Внедрение нового регулирования создает предпосылки для роста рынка до 10 трлн рублей в горизонте 3–5 лет», — отметил Верхошинский.

В качестве системных условий, способствующих реализации указанного потенциала, Верхошинский отметил важность отсутствия дополнительных нормативов по резервам для платформ ЦФА внутри банков и преемственности лицензий — новые типы лицензий не должны конфликтовать с уже действующими банковскими.

«Если эти моменты мы учтем, то даже 10 трлн — не предел», — подчеркнул он.

Завершая сессию, участники ответили на вопрос о ключевом эффекте нового регулирования в краткосрочной перспективе. По оценке главы Альфа Банка, кардинальное изменение рыночной ситуации в течение одного года маловероятно:

«Основным результатом 2026 года станет формирование качественно иной регуляторной среды и появление пула устойчивых, капитализированных игроков, работающих в прозрачном правовом поле. Именно наличие таких участников является необходимым условием для последующего масштабирования рынка и его интеграции с международными цифровыми платформами», — сказал он.