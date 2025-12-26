Перезагрузка климатической повестки: как российскому бизнесу адаптироваться?

Климатическая повестка на перепутье

Климатическая повестка для бизнеса сегодня — это уже не только вопрос экологической ответственности, но и условие выживания в меняющихся экономических и политических реалиях. Именно поиску баланса между амбициозными целями и прагматизмом был посвящен деловой завтрак Российского партнерства за сохранение климата «Net Zero. Перезагрузка» для представителей бизнеса и экспертного сообщества.

В фокусе дискуссии были новые приоритеты по итогам СОР30, цели бизнеса по сокращению углеродного следа, а также сложности реализации дорогостоящих мер в условиях санкционного давления и нехватки регуляторных стимулов. Особое внимание участники уделили роли адаптации к изменению климата, на которую сегодня тратится непропорционально малая часть климатических инвестиций.

Модератор мероприятия Ольга Санарова, председатель оргкомитета Российского Партнерства за сохранение климата, обратила внимание на то, что международные эксперты выделяют 850 компаний в 50 странах мира (в 13 секторах экономики) в качестве лидеров в области борьбы с изменением климата, и в 2025 году треть таких компаний (34%) пересмотрели свои климатические цели. Как отметила Санарова, на мероприятиях во время и после COP 30 — конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата, прошедшей в ноябре, — активно обсуждали смещения в климатической повестке. Она подчеркнула, что 2026 год ожидается экономически сложным, и важно понять, какие меры помогут пройти его без потерь, с учетом климатических целей.

Прагматизм вместо идеализма

Обзор новых глобальных тенденций в климатической повестке представил Владимир Лукин, партнер KEPT. Он назвал конференцию COP 30, состоявшуюся в ноябре в бразильском Белеме, историческим событием, определившим контекст на годы вперед. Эксперт выделил три сдерживающих фактора. Первый, это тарифные войны, породившие экономические затруднения и снизившие доступность зеленых технологий.

«Второй фактор — это резкое увеличение автократии в принятии политических решений в целом в мире и в климатической повестке в частности, — поделился Лукин. — Это неучтенный фактор, в результате которого переговорный процесс оказался в нетипичных для него условиях, как по формату, так и по результатам. Третий фактор — нарастающий скептицизм относительно бюрократического формата самого переговорного процесса в рамках конференции, его решения и их имплементации».

Главным итогом конференции Лукин назвал поворот к трансформации и прагматизации климатической повестки. «Основной вопрос — недостаток финансирования адаптации к изменениям климата был решен положительно, — пояснил он. — Была разработана дорожная карта до 2035 года, предусматривающая трехкратное увеличение адаптации. При этом в климатической повестке адаптация занимает только 10% финансирования, хотя это основной и более естественный процесс, чем митигация (сокращение выбросов)». Как сообщил Лукин, были выработаны системные решения по адаптации, которых не было ранее, включая 59 показателей результативности.

Что касается митигации, то, по оценкам COP, траектория национальных добровольных вкладов прошла точку бифуркации с прогнозами Парижского соглашения. «По сути дела было открыто заявлено, что цели ограничить повышение температуры на планете до 1,5 градусов мы не достигнем, —заключил Лукин. — Соответственно, те меры, которые разработаны и рассматриваются в рамках митигационной повестки, тоже теперь носят более прагматичный характер. Мы прошли стадию: декарбонизация любой ценой». Он добавил, что повестка по обоим направлениям теперь будет более конструктивной и содержательной, в том числе и для российского бизнеса.

Переосмысление стратегий: опыт крупного бизнеса

На фоне глобальных сдвигов в климатической повестке особую актуальность приобретает опыт крупных игроков. Ирина Бахтина, директор по устойчивому развитию РУСАЛ, Заместитель генерального директора по устойчивому развитию Эн+, рассказала об обновленной Климатической стратегии компании до 2035 года с перспективой до 2050 года, утвержденной советом директоров 30 июня 2025 года.

Она подчеркнула, что холдинг последовательно наращивает усилия в этой сфере на протяжении многих лет: «РУСАЛ взял на себя обязательства, связанные с климатической повесткой, еще в 2007 году в рамках Стратегии безопасного будущего, затем активно участвовал в мероприятиях Киотского протокола, принял для себя семь целей в области климата в рамках Стратегии устойчивого развития. В 2021 году группа Эн+ заявила о поставленной задаче по достижению углеродной нейтральности, а в 2023 году эту цель закрепила Климатическая стратегия РУСАЛа».

Ключевое изменение коснулось отношения к механизмам компенсации выбросов. Ранее компания планировала компенсировать технологически недостижимые сокращения, но теперь пересматривает этот подход. «В первой версии нашей Климатической стратегии все, чего мы не могли достигнуть технологически, мы хотели бы компенсировать, — поделилась Бахтина. — Почему это называлось компенсацией, я понять до сих пор не могу. С ног на голову было все поставлено. Эти усилия, каждый рубль, вложенный в лесоклиматику, в восстановление природного капитала, не только дает компенсировать нам углеродный след, он спасает целые сектора сельского хозяйства, водные ресурсы».

Бахтина подчеркнула, что глобальная инициатива, которая помогает компаниям устанавливать научные цели по сокращению выбросов парниковых газов, для алюминиевой промышленности ничего внятного, адекватного за эти годы не предложил. «Методология SBTi, например, нас очень сильно дискриминировала в части компенсации — там компенсация при достижении Net Zero вообще не предусмотрена, все сокращения выбросов должны достигаться технологически, — рассказала Бахтина. — Нам все время говорили: «Нет, нет, нет. Это все дополнительная история, эдакая extra mile, вы сначала все, что возможно, должны закачать в технологии, а дальше, может быть, какую-то малую толику мы позволим вам компенсировать проектами природного характера».

По ее словам, теперь группа считает свои лесоклиматические проекты и технологии по поглощению и минерализации CO₂ на глиноземном производстве частью адаптации и даже митигации. «Мы пересмотрели нашу стратегию под этим углом», — сказала Бахтина.

Но ключевым изменением стал более прагматичный подход. Как рассказала Бахтина, было признано нецелесообразным и дальше добиваться углеродной нейтральности для всего объема выпускаемой продукции. «Сегодня клиент платит за низкоуглеродный металл, только если видит для себя стратегическое конкурентное преимущество, — пояснила она. — К сожалению, не весь наш металл нашел для себя такого клиента».

Бахтина особо выделила значение сертификации по ASI, подчеркнув ее прямое влияние на доступ компании к международным рынкам: «Мы продолжаем сертифицировать нашу продукцию по стандарту ASI ради сохранения регистрации брендов на Лондонской бирже металлов, сохранения репутации и имиджа компании, поддержания конкурентоспособности на рынке. Это тот стандарт, на который ориентируются покупатели даже глинозема, а не только алюминия. Мы видим рост спроса на продукцию, где заводы и цепочка поставок сертифицированы по стандартам ASI».

Поэтому новый фокус стратегии — движение к углеродной нейтральности на 18 площадках группы РУСАЛ, которые из года в год сертифицируются по стандарту ASI, и работают на четкий запрос от клиента. «Это позволяет более уверенно смотреть в будущее, потому что поставлены цели, которые мы точно можем достигать, это не декларативная история, — подчеркнула Бахтина».

Адаптация к реальности

Акцент климатической повестки смещается с технологических мер по сокращению выбросов на адаптацию к изменениям климата. Этот тренд отражает прагматичный подход: бизнес стремится сохранить устойчивость и выполнить экологические обязательства без ущерба для социально значимых проектов.

О смене приоритетов рассказала и Татьяна Гончаренко, директор по устойчивому развитию АЛРОСА. «Мы для себя определились, что в тех условиях, которые сложились, у нас действительно идет тренд на адаптацию, — рассказала она. — Хотя мы первые в отрасли в этом году заявили о достижении углеродной нейтральности, мы не скрываем, что в 2026 году будем пересматривать нашу климатическую стратегию с учетом нынешней действительности».

Причина — несоответствие изначальных планов текущей ситуации: заявленные сроки, объемы и финансовые показатели оказались нереалистичными. Гончаренко подчеркнула, что радикального отказа от климатических целей не будет, но компания скорректирует сроки, бюджеты и проекты. «Если бы мы действовали в рамках заявленных целей, то пришлось бы урезать бюджет на проекты социального блока, от которых во многом зависит благополучие территории присутствия нашей компании —Якутии, — пояснила она. — Поэтому сейчас для нас основной вектор — пересмотр сроков, бюджетов и проектов, но мы не отменяем наших климатических целей».

Алексей Спирин, директор департамента Эн+ рассказал о практических шагах компании в области адаптации — в первую очередь, о сохранении водных ресурсов. По его словам, это помогает снизить уязвимость активов перед лицом климатических изменений. Компания уже запустила системный мониторинг: теперь она отслеживает, как климат влияет на бизнес, чтобы вовремя замечать риски и оперативно реагировать на них. Еще один важный проект — посадка лесов и кустарников в бассейне реки Селенги. Спирин подчеркивает, что адаптация и митигация лучше всего работают вместе.

Устойчивость через прагматизм

Обсуждение показало, что времена, когда компании раздавали красивые, но расплывчатые обещания по климату, постепенно уходят в прошлое. На смену им приходит новый этап — более трезвый и практичный. Теперь бизнес все четче понимает: изменения климата уже происходят, и просто сокращать выбросы недостаточно. Нужно еще и учиться адаптироваться к этим изменениям.

Российские компании меняют свои климатические стратегии, чтобы более гибко реагировать на вызовы, сохраняя баланс между экологическими, социальными и экономическими целями. Такой подход делает цели более осмысленными, поскольку ориентирован на практическую пользу и осязаемые результаты.