И санкций не надо: почему в России вырастут сроки таможенного оформления

С середины июля от импортеров и декларантов стали все чаще поступать жалобы на изменения в порядке таможенного оформления ввозимых в страну грузов. Изменился так называемый «ценовой профиль риска», то есть метод исчисления таможней разницы между фактически декларируемой стоимостью товаров и той стоимостью, которую считает «справедливой» сама таможня. Если раньше справедливость таможенной стоимости определялась на основе идентичных товаров, то теперь – на основе средней стоимости товаров «однородных».

Само понятие «однородных» товаров в Положении об особенностях проведения контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС, – присутствует, но никак не определяется. Для российской таможни сегодня однородные товары — это формально относящиеся к одной и той же товарной группе. И китайские кроссовки за 20 долларов, и дизайнерский эксклюзив за 2 тысячи, все одно кроссовки. И «Лада» с «Роллс-Ройсом», все автомобили.

По «духу» положения, которого придерживаются государства-участники ЕАЭС, оценка стоимости на основе «однородных» товаров применяется только в тех случаях, когда идентичных товаров в таможенной статистике страны еще не встречалось. Наша же таможня перешла на такой метод оценки как на основной.

Теперь, упрощенно говоря, на «планшетке» таможенного инспектора система управления рисками автоматически показывает высокий риск для всех товаров, объявленная стоимость которых относительно ниже средней для «однородных». Это – опять же автоматически – ведет к дополнительным мерам проверки и задержкам в оформлении, а главное, к корректировке таможенной стоимости товара и доначислению таможенных платежей. По информации импортеров, уже имеются случаи, когда стоимость растаможки фуры поднималась с 200 тыс. до 5 млн рублей.

Участники внешнеэкономической деятельности единодушно объясняют эти изменения острым желанием ФТС увеличить сумму сборов. Еще в начале года новоназначенный глава таможенного ведомства Валерий Пикалев, выступая на коллегии службы, сообщал, что плановое задание по перечислениям ФТС в бюджет на 2025 год составляет 8,167 трлн рублей, что на 10% больше, чем в 2024 году, но при этом, сказал он, «уже сегодня мы видим много рисков при формировании доходов бюджета».

Тут внезапно оказывается очень существенным то обстоятельство, что одним из ключевых показателей таможенного планирования является Индекс таможенной стоимости (ИТС) — статистическая величина, которая отражает соотношение стоимости товара к его весу. Другими словами, сколько стоит 1 кг того или иного товара. Как же собрать платежей на 10% больше, если грузооборот внешней торговли в тоннах с 2022 года практически не растет, а с начала года вообще показывает отрицательную динамику?

Вероятно, итоги первого полугодия оказались не слишком утешительными, и таможенное ведомство решило принять самую примитивную и быструю меру: просто нашло способ оценивать ввозимые товары дороже.

За 2024 год таможенные органы выявили «нарушения» в исчислении таможенной стоимости, которые привели к корректировке стоимости, пересчету платежей и дополнительным выплатам со стороны бизнеса на общую сумму 38 млрд рублей. Таким образом, если добиваться выполнения плана по сборам только за счет корректировки таможенной стоимости, за 2025 год надо собрать доначисленных выплат на 817 млрд рублей, то есть, в 21,5 раза больше, чем в прошлом. Похоже, стоимость растаможки в самых «зверских» примерах не случайно поднимается именно в 20-25 раз.

При этом сделаны эти изменения втихомолку. И ИТС, и ценовой профиль риска (как и все другие профили риска в системе управления рисками ФТС) являются конфиденциальной информацией таможенных органов. Заранее узнать, как соотносится цена вашего товара с ИТС и ценовым профилем, невозможно. Просто — вот вам доначисление. Идите и оспаривайте в суде, если хотите.

В результате этих изменений существенно вырастут сроки таможенного оформления. В 2024 году среднее время прохождения таможенных операций в отношении импортных товаров, которые не идентифицированы как рисковые поставки, требующие дополнительной проверки, составило 47 минут. Это пока довольно далеко от поставленной президентом в 2024 году задачи уложить досмотр грузов при перемещении через границу менее чем в 10 минут. Однако, в то время как поручение президента направлено на создание максимально дружественных условий для импортеров в окруженную санкциями страну, июльские новации ФТС, резко увеличивающие длительность растаможки, это шаг в прямо противоположном направлении.

Кроме того, «пойманные» на якобы «заниженной» таможенной стоимости участники ВЭД будут автоматически переводиться в более высокую категорию риска. Ведь категория риска присваивается (как говорится в запустившем этот метод оценки импортеров приказе Минфина РФ от 21 февраля 2020 г. № 29н) «полностью в автоматическом режиме на основе разработанной ФТС России математической модели анализа деятельности участников ВЭД». Придумано это прежним руководством ФТС ради повышения взаимного доверия между таможней и импортерами: чем лучше твоя категория, тем меньше к тебе придираются.

По итогам 2024 года к категории низкого уровня риска относилось всего 9,9% участников ВЭД, но на их долю приходилось 71% от всех оформленных в 2024 году деклараций и 76,8% от общей суммы подлежащих уплате таможенных платежей. Теперь представим, что число деклараций, по которым «надо бы доначислить» платежи, вырастет в 21,5 раза. В 2024 г. таких деклараций было 212 тыс. со «средним чеком» доначисления в размере 180 тыс. рублей. При том же размере «среднего чека» для достижения планового показателя дополнительных сборов в 2025 году таких «деклараций с доначислением» должно быть больше 4 млн. А в нашей стране за 2024 год выпущено всего 3,79 млн. деклараций. Вообще. Иначе говоря, от вмененного занижения стоимости, дополнительного побора, обвинений и потери категории не застрахован буквально никто.

Ну и наконец самое главное последствие нововведений. Руководство ФТС, вероятно, забыло, что мы теперь не сами по себе, а часть единого таможенного пространства ЕАЭС. Столкнувшись с непредсказуемым и многократным ростом «скорректированных» российской таможней платежей, импортеры повезут грузы в Российскую Федерацию через таможенные пункты Казахстана, Беларуси и других государств-участников таможенного союза. Ведь на основании статьи 25 договора о ЕАЭС между территориями государств-членов осуществляется свободное перемещение товаров без применения таможенного декларирования и без транспортного, санитарного, ветеринарного, фитосанитарного и других видов контроля. Выполнять и перевыполнять планы по сборам будут таможенные службы этих стран, а бюджет России недополучит десятки миллиардов рублей, не говоря уже об объективном удорожании ввозимых товаров из-за удлинившегося транспортного плеча.

Таможенные сборы по принципу «после нас хоть потоп» наглядно демонстрируют не только непрофессионализм нового руководителя ФТС Валерия Пикалева, который утвердил этот принцип для демонстрации собственной дееспособности, и начальника Главного управления «Центра мониторинга и оперативного контроля ФТС России» Ивана Козлова, который позволил превратить систему управления рисками в инструмент манипуляций и давления на импортеров. Но и полное непонимание ими долгосрочных государственных интересов и особой необходимости создавать для участников внешнеэкономической деятельности, без которых невозможно противостояние нашей страны всякого рода санкциям, дружественные условия для работы.

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