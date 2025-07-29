«Ситуация спокойная». «Аэрофлот» сообщил о возобновлении нормальной работы

Авиакомпания «Аэрофлот», пострадавшая от атаки хакеров из группировки Silent Crow и сообщества «Киберпартизаны BY», 29 июля планирует выполнить 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233). Обстановка в аэропорту Шереметьево сейчас спокойная, пройти онлайн-регистрацию на рейс можно без проблем. Потери перевозчика превысили четверть миллиарда рублей, оценивают эксперты.

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о возобновлении нормальной работы после хакерской атаки, 29 июля планируется выполнить 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию.

«До 10:00 компания проводила точечные отмены рейсов, далее программа собственных рейсов Аэрофлота стабилизировалась»,

– говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

Онлайн-регистрация на выполняемые рейсы сейчас доступна за 24 часа до вылета, регистрация в аэропорту также «работает в штатном режиме». Сайт перевозчика открывается, и сбоев в системе бронирования авиабилетов не фиксируется. Контакт-центр авиакомпании «существенно усилен», пассажиров отмененных рейсов информируют заранее.

«Обстановка в аэропорту Шереметьево спокойная», – подчеркнули в «Аэрофлоте».

Пресс-служба Шереметьево тоже подтверждает, что авиагавань работает в штатном режиме. «Ситуация в терминалах спокойная», — говорится в комментарии.

Как передает «Интерфакс»,

«Аэрофлот» сегодня отменил 22 рейса из Шереметьево и 31 рейс в направлении московского аэропорта.

Часть этих рейсов должна была выполняться совместно с авиакомпанией «Россия» («дочка» «Аэрофлота»).

Вчерашняя атака нанесла больше репутационный, чем физический ущерб, утверждает источник Mash в «Аэрофлоте». Пассажиров большинства отмененных рейсов якобы оперативно пересадили и отправили самолетами других авиакомпаний. «Задержка в среднем была около 3–4 часов», – пишет Telegram-канал.

День атаки

28 июля в работе информационных систем «Аэрофлота» начались сбои из-за атаки хакеров. В день атаки «Аэрофлот» выполнил около 80% рейсов из запланированной суточной программы полетов. Было отменено более 100 рейсов, большинство должны были садиться в московских аэропортах или вылетать из них.

Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 272 УК («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла под особый контроль ситуацию в аэропорту Шереметьево, откуда не смогли вылететь сотни пассажиров. Людям пришлось стоять в очереди даже для того, чтобы просто покинуть здание терминала: на выходе образовался затор.

С 10:00 мск 29 июля программа полетов была стабилизирована, сообщили в авиакомпании.

Ответственность за атаку взяли на себя хакеры из группировки Silent Crow и сообщество белорусских хакеров «Киберпартизаны BY». Они заявили, что провели «продолжительную и масштабную операцию», в ходе которой удалось уничтожить семь тысяч серверов и получить доступ в том числе к персональной информации россиян, которые пользовались услугами «Аэрофлота».

Как подсчитал старший аналитик компании «Эйлер» Андрей Полищук, недополученная выручка «Аэрофлота» от отмены около 100 рейсов только за 28 июля может составить около 275 млн рублей (при потерях в 2,8 млн рублей от одного рейса).

«Если полеты будут ограничены до трех дней, то эффект на финансовые результаты компании будет в рамках погрешности», — говорит эксперт.

«Аэрофлот» отменил десятки рейсов из-за хакерской атаки. Кто за ней стоит? «Аэрофлот» 28 июля отменил почти 50 пар рейсов из-за сбоя в работе информационных... 28 июля 15:48

Что будет с ценами

Внештатная ситуация с «Аэрофлотом» никак не отразится на ценах на перелеты в 2025 году, выразил уверенность в беседе с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он подчеркнул, что у любой компании, тем более такой крупной, как «Аэрофлот», обязательно есть резервы на случай непредвиденных ситуаций.

«Соответственно, компании точно хватит даже небольшой части резервов для беспрепятственного возврата средств всем клиентам, которые ранее приобрели билеты на рейсы. Более того, если рейсы не осуществляются, то и затраты, которые несут авиакомпании, тоже ниже — это также необходимо иметь ввиду. Поэтому я полагаю, что «Аэрофлот» не будет перекладывать возникшие затраты в будущие цены билетов. Также важно иметь ввиду, что «Аэрофлот» является крупной, но не единственной компанией на рынке авиаперевозок, и нет сомнения, во-первых, что и конкуренция не позволит без объективных причин повышать цены», — отметил Балынин.

По его оценкам, этим летом цены на авиаперелеты по многим направлениям снизились на 5–15% (а в отдельных случаях и более) по сравнению с прошлым годом.