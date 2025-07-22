Алюминий будущего. Как декарбонизация и развитие зеленой экономики трансформируют алюминиевую отрасль

Мировой алюминиевой промышленности предрекают революцию. Производство «крылатого металла» за счет инновационных технологий, направленных на снижение воздействия на окружающую среду, будет подчинено новым трендам. В их числе — стремление к углеродной нейтральности со стороны самих производителей, ужесточение экологического и климатического законодательств, экологическая политика бизнеса и запрос потребителей, которые все чаще делают ответственный выбор на полке магазинов. Эти факторы на фоне роста спроса со стороны многих отраслей промышленности превращают «зеленый» алюминий в один из самых востребованных материалов 21 века. Какие изменения ждут производителей и готовы ли они к тому, чтобы предлагать устойчивые решения по всей цепочке поставок уже сегодня, — в материале «Газеты.Ru».

Алюминий — уникальный металл, который можно перерабатывать бесконечное количество раз и при этом придавать ему самые причудливые формы. Алюминиевая банка, которую вы держите в руках сегодня, в будущем может стать частью истории, отправившись изучать бескрайние просторы космоса в составе сложного летательного аппарата. Это демонстрирует, как современные материалы могут сочетать в себе инновации, экологичность и заботу о нашей планете.

Движение в сторону «зеленого» производства в алюминиевой промышленности можно назвать сформировавшимся трендом. Во многом этот процесс необратим. Реалии таковы, что экологичность производства и низкий углеродный след становятся визитной карточкой для компаний-производителей, повышая тем самым конкурентоспособность их продукции на мировых рынках.

На прошедшей в начале июля международной выставке Aluminium China 2025 об этом говорили многие ее участники. Ведущие производители алюминия, поставщики оборудования, инженеры и исследователи, работающие в области алюминиевой промышленности, видят будущее за «зеленым» алюминием. При этом уже сегодня, предвосхищая тренды, крупнейшие производители, особенно мегазаводы Поднебесной и российский гигант «Русал», инвестируют больше всех в технологии «зеленого» производства.

Каков он — металл будущего?

Термин «зеленый» алюминий чаще всего относится к металлу, при производстве которого главный фокус был сделан на сокращении выбросов углерода и сохранении природных ресурсов. Это может быть первичный (без содержания переработанного лома) металл с выбросами ниже 4 тонн CO₂ на тонну алюминия по областям охвата 1 и 2 (прямые выбросы при производстве и от потребляемой энергии). Также этот термин применим к алюминию с высоким содержанием вторичного сырья. «Зеленым» принято называть и алюминий, произведенный с использованием энергии из возобновляемых источников. Использование такого металла помогает существенно снизить общий уровень выбросов парниковых газов при производстве конечной продукции, особенно в отраслях автомобилестроения, упаковки и оборудования для энергетики.

Согласно прогнозам, к 2030 году мировой спрос на «зеленый» алюминий превысит 20 млн тонн, из которых 6 млн тонн придется на автомобильную промышленность.

Практически все ведущие автопроизводители задекларировали цели по углеродной нейтральности и активно внедряют необходимые требования к поставщикам по сокращению ими выбросов углекислого газа по всей цепочке поставок. Аналогичный тренд наблюдается в производстве потребительских товаров и упаковки, а также в строительстве. Достижению этих целей будет способствовать применение «зеленого» алюминия.

Очевидно, нас ожидает массовый переход промышленности на низкоуглеродный алюминий. Но это еще не все. Конечное звено — потребители — также демонстрируют более ответственное отношение к потреблению, поскольку чаще руководствуются идеями экологической целесообразности. Такие покупатели выбирают товары в переработанной упаковке и практикуют «длинную жизнь» вещей, ограничивая свои потребительские аппетиты.

close «Русал»

При этом доля алюминия с низким углеродным следом (с выбросами менее 4 тонн CO₂ на тонну алюминия) в мировом производстве в настоящее время не превышает 25%. Поскольку область применения «крылатого металла» бесконечна: от упаковочных материалов до авиационной промышленности, от строительства до фармацевтики, металлургии, машиностроения и т.д., то индустрию ожидает «зеленая» революция. И моду на экологичность уже сегодня задают представители отрасли, которые оценивают горизонты стратегически и определяют направления для инноваций и развития.

Российский опыт

На шанхайской конференции был представлен опыт по разработке экологичных технологий в алюминиевой промышленности. В частности, речь шла о технологии инертного анода, созданной в России Инженерно-технологическим центром «Русала». Ее ключевое преимущество – значительное сокращение выбросов парниковых газов в процессе электролиза. Ожидается, что технология выйдет на промышленный уровень в России в 2026 году.

Кроме того, российская компания активно наращивает количество проектов по производству первичных алюминиевых сплавов с содержанием ломов, доля которых в конечном продукте может достигать 70%.

Сохраняя приверженность устойчивому развитию и минимизации воздействия на окружающую среду, «Русал» стремится к максимальной прозрачности, предоставляя верифицированные независимым аудитором данные о выбросах и источниках энергии на всех своих предприятиях.Важным аспектом экологичного производства является использование возобновляемых источников энергии: более 99% продукции производится с использованием гидроэнергии. Компания также внедряет экологически чистые логистические решения, направленные на сокращение выбросов при транспортировке продукции.

close «Русал»

«Русал» планомерно развивает направление по вовлечению в производство своей продукции вторичного алюминия: в 2024 году были запущены соответствующие проекты на Братском, Иркутском, Красноярском и Богучанском алюминиевых заводах. На предприятии компании в Волгограде объемы переработки выросли на 74% в сравнении с прошлым годом. Все это означает, что алюминиевый лом будет все чаще использоваться в повседневной продукции, от упаковки до компонентов автомобилей. И в ближайшие годы это станет отраслевым стандартом, отвечающим принципам экономики замкнутого цикла и снижающим нагрузку на окружающую среду.

Космические горизонты

Опыт российской компании может быть интересен для представителей индустрии, добивающихся соответствия производства экологической повестке. При этом он особенно важен с точки зрения внутренних экономических процессов за счет широкого применения алюминия в инновационных и традиционных отраслях.

В своем послании Федеральному собранию в 2024 году президент страны Владимир Путин говорил о важности достижения технологического суверенитета. Особенно он подчеркивал значимость и актуальность этой работы в сквозных сферах, которые обеспечивают устойчивость всей экономики страны. «Это средства производства и станки, робототехника, все виды транспорта, беспилотные, авиационные, морские и другие системы, экономика данных, новые материалы и химия», — отмечал президент.

Эта задача напрямую связана с развитием алюминиевой отрасли и скоростью ее трансформации. Сложно представить технологичные продукты будущего без «крылатого» металла: например, по прогнозам, автомобили будущего будут содержать в 1,5 раза больше алюминия, чем современные. А что уж говорить о космосе? РФ нужны легкие, прочные конструкции для ракет. Сегодня алюминий остается неотъемлемой частью всех ракетных баков, носовых частей, конструкций разгонных блоков, корпусов орбитальных космических станций и множества других конструкций. Самая мощная в мире ракета-носитель «Сатурн-5» работает на топливе, в состав которого входит оксид алюминия.

Своевременная работа по модернизации отрасли и стремление к «зеленому» производству «Русала» будет способствовать развитию базовых и инновационных секторов российской экономики, улучшит экологические показатели всей отрасли и в конечном итоге позволит приблизить технологическую независимость России.