Поймать волну: почему сейчас самое время строить карьеру в креативных индустриях

Какие специалисты нужны рынку

По данным ВЦИОМ, более трети россиян считают, что могли бы проявить себя в творческих профессиях — за последние три года доля таких людей увеличилась. В последние несколько лет число специалистов, вовлеченных в креативную экономику, выросло до 2,3 млн человек. Об этом говорят данные свежего исследования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

На фоне ухода с рынка зарубежных игроков наблюдается активное развитие отечественных сервисов и платформ. Креаторы в самых разных сферах получили доступ к новым инструментам и возможностям для развития. Конкуренция между игроками, развивающими эти продукты, способствует, с одной стороны, созданию качественного вовлекающего контента, а с другой — появлению новых рабочих мест.

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Наиболее востребованными являются специалисты, которые работают с контентом. В эту группу входит широкий спектр профессий — от копирайтеров и коммуникационных дизайнеров до музыкальных продюсеров и операторов. Также креативные индустрии испытывают недостаток в управленцах, специалистах с организаторскими способностями: исполнительных продюсерах, музыкальных менеджерах и т. д.

Где создают креаторов и как им стать

Сегодня будущие креаторы могут выбирать среди множества образовательных программ и практических курсов, которые помогут им освоить необходимые навыки и выйти на рынок.

«В силу своей специфики креативные индустрии особенно привлекательны для молодежи. В 2024 году более 110 тыс. студентов прошли обучение на программах VK Education, и 20 тыс. из них обучались по направлениям креативных индустрий — это в 7 раз больше, чем годом ранее. Интерес к креативным индустриям способствует росту спроса на качественное образование в этой сфере. Поэтому российские вузы активно открывают соответствующие программы и усиливают их прикладной аспект, привлекая к обучению экспертов-практиков от бизнеса», — отмечает заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

Сегодня многие ведущие университеты России развивают программы по направлениям креативных индустрий, таким как дизайн, анимация, цифровое искусство, саунд-дизайн, гейм-дизайн и продюсирование. НИУ ВШЭ, СПбГУ, РАНХиГС, Universal University и другие вузы предлагают современные образовательные программы, ориентированные на реальные потребности индустрии.

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Кроме традиционного образования, получить знания и навыки можно на онлайн-курсах, мастер-классах и интенсивах от известных креаторов, открытых лекториях, стажировках и менторских программах. Компании из сферы креативных индустрий предлагают программы, которые помогают получить ценный практический опыт и наладить связи в индустрии.

Один из примеров — креативная платформа «Простор», которая является поставщиком специалистов для контентных сервисов компании и рынка. Начинающие креаторы из разных сфер могут бесплатно учиться у ведущих представителей своих направлений и получают возможность реализовывать собственные проекты для портфолио, которые в дальнейшем могут стать настоящим пропуском в индустрию, например, снять клип известного артиста или документальный фильм.

«У людей, желающих развиваться в креативных индустриях, сегодня есть доступ к разным форматам обучения, которые они могут успешно комбинировать. Например, совмещать офлайн-обучение на базе вуза с практико-ориентированными курсами и туториалами от коллег на видеоплатформах. Это может помочь получить уникальный опыт и стать востребованным специалистом», — рассказала руководитель и куратор Generative Gallery Анна Смирнова.

Как заявить о себе

Каждый амбициозный креатор задумывается о монетизации своего творчества. И первым шагом на пути к этому может стать формирование портфолио. Потому что в креативных индустриях, особенно связанных с визуальным искусством, специалистов оценивают прежде всего по реализованным кейсам. При этом даже студенческий проект может привлечь внимание креативных студий и принести начинающему креатору офер на стажировку или начальную позицию.

Чтобы заявить о себе в индустрии, важно быть проактивным и участвовать в выставках и опен-коллах, где тоже можно пересечься с представителями студий, отправлять свои работы в галереи и студии, поскольку они постоянно находятся в поиске новых имен.

Креаторы могут заявить о себе на отечественных платформах — площадки активно развивают условия и запускают новые программы монетизации контента, тем самым помогая авторам использовать возможности по максимуму. Более того, в творческой среде можно реализовывать себя через проектную занятость и фриланс. Так, начиная с небольших заказов, можно наработать базу клиентов, попробовать различные сферы деятельности и проекты, а со временем работать с крупными брендами.

По оценкам экспертов, монетизация контента является одним из факторов успеха в сфере креативных индустрий, и платформы активно разрабатывают новые инструменты для ее обеспечения. Среди них — VK AdBlogger, предоставляющий бизнесу широкие возможности для размещения рекламы, сбора и анализа статистики, ее показов и оптимизации продвижения на основе этих данных.

Развитие креативных индустрий зависит не только от государства и бизнеса, но и от самих креаторов: их готовности осваивать новые инструменты, экспериментировать с форматами и выстраивать личный бренд. В эпоху цифровизации уникальный контент и яркие идеи ценятся как никогда — и тем, кто сумеет поймать волну трендов, открываются широкие перспективы.

Технологии: катализаторы роста или враги

Искусственный интеллект продолжает стремительно развиваться — нейросети с каждым обновлением все лучше работают с текстами, генерят не только статичные, но и динамичные изображения, а также создают музыку. Неизбежно возникает вопрос: а способны ли они заменить креаторов?

Согласно данным исследования , проведенного Институтом исследований культуры НИУ ВШЭ, треть всех представителей креативных индустрий планируют использовать ИИ в работе в будущем. Искусственный интеллект помогает не только творить, но и ускорять рутинную работу вроде создания концепта, скетча, упрощать тестирование гипотез, а также удешевлять процессы: то, для чего раньше нужно было нанимать специалиста, сегодня можно делать бесплатно с помощью нейросетей.

Эксперты сходятся во мнении, что искусственный интеллект для креатора все же помощник, а не конкурент. Специалисты, которые умеют использовать нейросети, на шаг впереди тех, кто их игнорирует.

Креативные индустрии находятся на пересечении технологий и искусства, и их развитие во многом определяется возможностями новых цифровых инструментов, таких как искусственный интеллект, VR/AR, метавселенные и Web3.

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«Креаторы, которые не умеют работать с искусственным интеллектом, останутся позади тех, кто научился использовать его в своей работе. Нет конкуренции человека с искусственным интеллектом — есть конкуренция одних талантов с другими. И если человек не следит за трендами и не прокачивает свои навыки, вероятно, он менее востребован», — отмечает руководитель креативных индустрий VK и платформы «Простор» Гранислава Артемьева.

Креатор может сделать нейросеть соавтором своего произведения, но именно он ее направляет, задает ей вектор, ведь придумать, создать арт-объект с нуля ей не под силу. Так что, очевидно, пока беспокоиться креаторам не о чем: на текущем этапе своего развития искусственный интеллект не способен конкурировать с ними.

Работодатели говорят о росте спроса на креативных специалистов, эффективно использующих возможности искусственного интеллекта.Чаще всего возможностями ИИ в своей профессиональной деятельности пользуются дизайнеры (65%), реже других — блогеры, инфлюенсеры (41%) и специалисты по работе со звуком (36%). Около трети всех представителей креативных индустрий планируют использовать ИИ в работе в будущем.

Учитывая интерес к креативным индустриям со стороны государства, бизнеса и общества, они продолжат развиваться быстрыми темпами. Пока каждая индустрия — это все еще довольно узкий мирок, в который достаточно сложно попасть. Но те, кому это удастся, смогут наслаждаться и монетизацией своего творчества, и признанием. Спрос на креативных специалистов на рынке велик — нужно только поймать волну.