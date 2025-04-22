«Среди хаоса Европа стоит твердо»: в ЕС раскрыли последствия торговых войн Трампа

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что, хотя США и являются основными партнерами Европы, другие страны выстраиваются в очередь для взаимовыгодного торгового сотрудничества. По ее словам, Евросоюз прочно стоит на ногах на фоне тарифной войны президента США Дональда Трампа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Многие страны готовы работать с надежными членами ЕС, сказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в беседе с Politico. По ее словам, это стало особенно заметно после введения американским президентом Дональдом Трампом торговых пошлин.

«В условиях все более непредсказуемой глобальной обстановки страны выстраиваются в очередь, чтобы работать с нами», — сказала фон дер Ляйен.

Она уточнила, что за последнее время общалась с представителями Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и ОАЭ. Глава ЕК утверждает, что эти страны якобы ищут «сильных и надежных партнеров». Фон дер Ляйен добавила, что мировой порядок меняется очень сильно. И такая ситуация, по ее словам, возникла впервые после окончания холодной войны.

Трамп против ЕС

В начале апреля Трамп поднял тарифы: он постановил взимать с ЕС 20% от стоимости поставляемых товаров, а с большинства других стран по 10%. Через неделю он решил взять паузу и приостановил действие своего указа на 90 дней. Эти три месяца они планирует провести в переговорах с другими странами, чтобы заключить с ними торговые соглашения.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа стойко держится на фоне таких потрясений. По ее словам, доверие к ЕС растет, в том числе со стороны граждан:

«Это о чем-то говорит. Среди хаоса Европа стоит твердо, опираясь на ценности, готовая формировать то, что будет дальше».

Politico пишет, что, несмотря на слова главы ЕК, в конченом итоге неясно, чей подход – США или ЕС – будет более перспективным. Трамп, например, встречался с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

«Тем временем высокопоставленные чиновники ЕС, которых Трамп систематически избегал в пользу национальных лидеров, наращивают свои дипломатические контакты: сообщается, что фон дер Ляйен планирует поездку в Китай для встречи с председателем Си Цзиньпином в конце этого года», — говорится в материале.

В ЕС нашли креативное решение

В беседе с Die Zeit фон дер Ляйен обозначила, что «мировой беспорядок» в том числе вызван борьбой за власть между Китаем и США. Она утверждает, что сейчас Европа «полностью проснулась» и намерена работать в двух направлениях: наращивать свою обороноспособность и повышать конкурентоспособность.

«В ЕС есть сильный политический импульс и готовность прокладывать новые пути очень креативным образом», — сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что все 27 членов ЕС поддерживают общий план по повышению конкурентоспособности, так как они хотят «твердо стоять в глобализованном мире».

«Запад, каким мы его знали, больше не существует. Мир стал земным шаром также и геополитически, и сегодня наши сети дружбы охватывают весь земной шар, как вы можете видеть в дебатах о тарифах», — отметила глава ЕК.

Она подчеркнула, что страны хотят сотрудничать с ЕС, так как объединение известно своей предсказуемостью и надежностью. По словам фон дер Ляйен, ЕС должен оправдать наложенную на него ответственность. Она отметила, что верит в дружбу между американцами и европейцами, однако есть много других государств, которые также хотят сблизиться.

«13% мировой торговли приходится на Соединенные Штаты. Это много. 87% мировой торговли приходится на другие страны. И все они хотят предсказуемости и надежных правил. Европа может это обеспечить», — добавила фон дер Ляйен.

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Она отметила, что сейчас ЕС должен использовать новые рынки для своих компаний и установить более тесные отношения с другими странами. Фон дер Ляйен также добавила, что в делах ЕС участвуют Норвегия и Великобритания. Канада также их близкий партнер.

Она подчеркнула, что тарифы — это прежде всего налоги для производителей и потребителей. Европа пытается решить этот вопрос с США, но при этом разрабатывает и ответные меры — они коснутся и товаров, и услуг. Они также не хотят, чтобы китайские товары хлынули на европейский рынок из-за торговой войны США и КНР. В Европе планируют расширить торговые отношения и построить новые партнерства, а также избавиться от барьеров на рынке.

Фон дер Ляйен добавила, что Европа еще во время пандемии диверсифицировала свои цепочки поставок. У них уже давно стоит цель сократить односторонние зависимости. По словам чиновницы, у ЕС есть товарный профицит, а у США — цифровой. Европа хочет сотрудничать со своим союзником, чтобы выровнять показатели. В качестве подтверждения фон дер Ляйен обозначила, что в ЕС проживают 450 млн человек, которые имеют достаточно высокий уровень жизни и много свободного времени. Такие потребители принесут прибыль американским поставщикам цифровых услуг, поэтому компании не хотят терять этот рынок.