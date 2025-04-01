«Это позор»: в КПРФ раскритиковали пятое место России в списке миллиардеров

Гордиться тем, что в списке Forbes 15 новых российских долларовых миллиардеров, а всего их уже 146 человек, россиянам не стоит. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил депутат Госдумы, глава пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко.

«Это лакмусовая бумажка пагубного финансово-экономического курса, который продолжается и не выходит из старой ельциновской колеи. В том числе [все] направлено на то, чтобы плодить очередных миллиардеров, повышая стоимость на товары первой необходимости — это значит, что сети начинают богатеть и жиреть, как следствие [люди] появляются в Forbes. Это в том числе финансовые спекулянты, банковский сектор, который тоже представлен, в том числе, среди вновь прибывших миллиардеров. Поэтому гордиться здесь нечем», — сказал он.

Ющенко также заявил, что россияне отдают последние деньги на гуманитарную помощь для российских военных, пока другие «жиреют».

«Здесь просто вспомнить о том, что происходит сегодня на фронте, почему люди собирают последнее для того, чтобы отправить гуманитарную помощь на фронт. А с другой стороны, в тылу жиреют и плодят вот этих вот самых миллиардеров. Именно поэтому еще раз возвращаемся к нашей программе победы, которая направлена на сильное государство, сильный научно-технический потенциал. Если бы у нас в журнале Forbes появились показатели улучшения системы здравоохранения, системы образования, научно-технического потенциала, тогда бы можно было гордиться. К сожалению, это лакмусовая бумажка и позор тому, что, собственно, происходит», — отметил он.

Другой депутат Коммунистической партии Николай Коломейцев заявил «Газете.Ru», что гордиться новичками-миллиардерами списка Forbes должны их семьи.

«Это значит же, что они кому-то что-то не доплатили. Пусть их семьи гордятся. Чем мы должны гордиться? Если вам это нравится — гордитесь, не нравится — не гордитесь. Я гордиться ими не буду. У нас, понимаете, [число] миллиардеров увеличиваются, но ни своего мобильного телефона, ни смартфона, ни программного обеспечения, ни процессора, ничего нет. И в космос все реже летаем. Поэтому в чем же гордость? Гордиться можно, когда вы в чем-то стали первыми в мире. Вы назовете хоть одного миллиардера, который занимает первое место в программном обеспечении или в производстве смартфонов? Они же все там металлургические», – заключил он.

1 апреля Forbes опубликовал рейтинг долларовых миллиардеров за 2025 год — Россия заняла пятое место по числу новичков, список пополнили 15 человек. Самым богатым россиянином составители рейтинга назвали владельца нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова он, по версии журнала, владеет $28,7 млрд. Следом идет владелец контрольного пакета ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов — $28,6 млрд. На третьем месте председатель правления компании НОВАТЭК Леонид Михельсон — $28,4 млрд.

Как пишет Forbes, лидером в мире по числу новых миллиардеров оказались США (103 человека), на втором месте — Германия (37 человек). Третье и четвертое места достались Китаю и Индии.

Ранее сообщалось, что состояние российских миллиардеров выросло на $8 млрд.