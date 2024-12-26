Открытый воздух: жители Норильска вздохнут свободно

«Норникель» запустил систему онлайн-мониторинга качества атмосферного воздуха в Норильске. Эксперты подчеркивают, что на подобное «экологическое обнажение» из промышленных гигантов пока еще мало кто решается. Подробнее — в нашей статье.

«Норникель» запустил систему онлайн-мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилых зонах «Большого Норильска». Она действует в «историческом» центре, а также в районах Талнах и Кайеркан. Датчики и устройства, способные замерять концентрации диоксида серы, сероводорода, оксида углерода, диоксида азота и пыли, смонтировали на 16 автоматизированных станциях контроля. Круглосуточно с интервалами в 20 минут система будет высчитывать индекс качества воздуха, интуитивно понятный даже обывателям. «Зеленый» цвет — загрязнение отсутствует, «желтый» — что оно умеренное, «красный» — что нужно предпринимать меры.

Предприятия «Норникеля» еще в 2021 году стали участниками пилотного проекта по внедрению в России систем автоматического контроля за состоянием атмосферного воздуха в промышленных городах, предусмотренного нацпроектом «Экология». В некоторых других городах-участниках федерального проекта «Чистый воздух» подобные мониторинги уже работают — в Липецке от НЛМК, в Магнитогорске от ММК и в Череповце от «Северстали» информация о мониторинге размещена на сайтах компаний. Однако «Норникель» пошел другим путем — общедоступный интерфейс заработал на официальном сайте мэрии города «Норильск.рф». А саму систему компания безвозмездно передала администрации Норильска.

«Главные потребители системы — жители Норильска, именно для них в первую очередь она была создана. В любой момент каждый норильчанин сможет получить объективную информацию о том, насколько чист воздух. Таким образом «Норникель», который является градообразующим предприятием для Норильска, демонстрирует открытость», — подчеркивают в компании.

Избавиться от серы

Благодаря новой публичной системе мониторинга «можно будет своими глазами наблюдать, что город перестанет быть лидером антирейтингов по загрязненности атмосферного воздуха», добавили в «Норникеле». Для того, чтобы выйти из этих «черных списков» навсегда, компания реализует «Серную программу». Крупнейшая часть федерального проекта «Чистый воздух» нацелена на снижение выбросов диоксида серы в Норильске.

Первую технологическую линию комплекса по утилизации этого газа, пристроенного к Надеждинскому металлургическому заводу, компания запустила в конце прошлого года, вложив в уникальную в мировом масштабе стройку более 180 млрд рублей. Осенью этого года на НМЗ заработала вторая линия и была опробована еще одна, резервная. Первые результаты впечатляют: по итогам 2024-го планируется утилизировать 377 тыс. тонн диоксида серы, а с 2025 года снизить выбросы НМЗ на 45%.

«Интересно будет наблюдать за изменениями объемов выбросов диоксида серы в Норильске в процессе настройки огромного завода, построенного для улавливания этого вредного вещества. В этой связи появление современных корпоративных систем мониторинга, особенно предоставляющих открытые данные, в промышленных центрах России можно только приветствовать. Для условий Арктики, где, по сути, кроме техногенного воздействия, практически никакого больше и нет (малое количество людей и транспортных средств), такие нововведения еще более ценны», — отметил председатель правления ПОРА Николай Доронин.

Смелый эксперимент

Тем не менее «экологическое обнажение» «Норникеля» не только перед государством, которое и так получало все данные по выбросам предприятий, но и перед жителями всего города — уникальный кейс в российской корпоративной практике, подчеркивает основатель ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов.

«Некоторые крупные компании в других регионах тоже планировали реализовать такие проекты, но в итоге от них отказывались. На производстве всякое может случиться — от инцидентов никто и нигде не застрахован. А добровольно ставить себя в ситуацию постоянного общественного внимания, когда любой горожанин сможет наблюдать колебания экологической обстановки в режиме реального времени — это для нашего бизнеса все-таки некий челлендж. Для того, чтобы на него решиться, необходим достаточно высокий уровень открытости», — заметил социолог.

Фирсов напоминает, что Норильск для «городского» онлайн-мониторинга подходит идеально, ведь в этом городе главный загрязнитель воздуха — он же и единственный. Все предельно ясно и с основным загрязняющим веществом. В других промышленных городах определить настолько же однозначный «центр ответственности» бывает практически невозможно, да и атмосферные «букеты» там бывают более разнообразные.

Он также считает, что кейс «Норникеля» можно назвать еще и смелым социальным экспериментом: «С одной стороны, это создает и новую точку уязвимости, особенно для ситуаций, когда будут происходить какие-то эксцессы — неприятные запахи, например. С другой, онлайн-мониторинг поможет потихоньку начать работать с устойчивыми стереотипами о том, что «у нас грязный город» и что в этом плане в нем ничего не меняется».

Важный шаг

По мнению депутата горсовета и доцента экологии Заполярного госуниверситета имени Н.М. Федоровского Натальи Кармановской, «Норникель» дарит всем норильчанам «возможность реализовать прописанное в Конституции РФ право на достоверную и полную информацию о качестве воздуха, чего на этой территории не было никогда».

«Это удивительный шаг, который говорит о высоком уровне открытости компании и демонстрирует ее уверенность в улучшении ситуации в ближайшем будущем. Все мы теперь сможем наблюдать за большими изменениями в экологии города, которые уже происходят благодаря реализации «Серной программы» и других мероприятий», — отметила эксперт.

Алексей Книжников, эксперт по экологической ответственности бизнеса Фонда «Природа и люди», считает, что открытый доступ к мониторингу качества воздуха важен и необходим везде, где есть повышенные проблемы с его загрязнением. В условиях отсутствия доступа к данным официальных (государственных) систем в последние годы в городах активно развиваются и гражданские сети — сами жители приобретают датчики и обмениваются данными, напомнил эксперт.

«Корпоративные системы мониторинга могут и должны внести важный вклад в решение проблемы доступа к данным об уровне атмосферного загрязнения, что особенно важно для местных жителей. Успех таких проектов будет зависеть еще и от периодической независимой верификации этих корпоративных данных, обязательно с участием представителей именно местных сообществ», — резюмировал Книжников.