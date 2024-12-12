Поддержка бренда Made in Russia. Как отечественные товары продвигают за рубеж

Обогнать нефть, газ и сырье

Зависимость России от экспорта сырья и топливно-энергетических ресурсов снижается. Четко обозначена установка активизировать вывод продукции других отраслей на внешние рынки.

Эта задача стала ключевой целью национального проекта «Международная кооперация и экспорт». С момента его запуска поддержку от государства получили около 2,2 тыс. российских экспортеров, из них около 40% – компании из сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщил Владислав Онищенко, генеральный директор Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ).

Все условия для успешного решения поставленной президентом России задачи есть при условии активной работы Российского экспортного центра и других институтов развития, считает Марат Фаттахов, заместитель генерального директора Центра стратегических разработок (ЦСР).

Группа поддержки

Российский экспортный центр (РЭЦ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, входит в Группу ВЭБ.РФ. РЭЦ консолидирует несколько компаний, предоставляющих широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК, АНО «Школа экспорта»). Это один из ключевых инструментов реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«В 2023 году РЭЦ предоставил компаниям финансирование на сумму 587 млрд рублей, а объем сделок с использованием его инструментов прямой поддержки увеличился на треть», — сообщили в РЭЦ.

По словам Фаттахова, Группа РЭЦ помогает российской внешней торговле адаптироваться к изменившимся условиям и успешно переориентироваться на новые рынки. В 2024 году для экспортеров были доступны 11 программ господдержки и все они пользовались высоким спросом.

Помимо РЭЦ государственную поддержку оказывают региональные центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом. Меры поддержки включают механизм финансирования участия в международных выставках и бизнес-миссиях для поиска новых зарубежных партнеров, логистическую поддержку, помощь в сертификации и лицензировании продукции.

«При господдержке, в том числе за счет развития региональных экспортных центров, с 2020 по 2023 год среди экспортеров доля малых и средних предприятий выросла на 60%, — сообщил Онищенко, — доля МСП в объеме российского экспорта также растет: по данным ФТС России, с 2019 по 2024 год она увеличилась с 10,4 до 18,4%, а если брать несырьевой и неэнергетический сектор, то с 21,2 до 33,6%».

Найти актуальную информацию по экспорту российской продукции, а также задать вопросы предприниматели могут на сайте нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и в Telegram-канале «Объясняем.рф».

Реальные достижения

Среди наиболее активно растущих направлений экспорта Фаттахов выделил сегмент АПК. Его доля в общей структуре российского экспорта уже выросла до 10%, а в структуре несырьевого неэнергетического экспорта — до 29%. Только на китайском направлении объем поставок российской продукции за 10 лет увеличился более, чем в 5 раз.

Эксперт отметил, что в 2023 году объем экспорта продовольствия составил 43,1 млрд долларов США. В этом сегменте Россия выходит на рынки азиатских и других стран не только с зерновыми и маслом, но и с пищевой продукцией более высокой степени переработки, подчеркнул Фаттахов. По его мнению, компаниям существенно помогли компенсации затрат на логистику и продвижение продукции на зарубежных выставках.

На фоне роста легкой промышленности в России растет и ее экспортный потенциал, отметил Фаттахов. За 8 месяцев этого года объем продаж за рубеж продукции сегмента текстильных изделий и обуви вырос на 33,6%, до 1,4 млрд долларов США.

По мнению эксперта, существуют хорошие перспективы для продвижения непродовольственных товаров народного потребления на зарубежных маркетплейсах российскими малыми и средними компаниями. Также огромным экспортным потенциалом обладают услуги в IT-сфере и туристические услуги.

«Что касается экспорта высокотехнологичной продукции – здесь положительный вклад может внести развитие кооперации со странами БРИКС по формированию новых цепочек добавленной стоимости», — полагает Фаттахов.

Узнаваемый бренд

Благодаря комплексной системе мер государственной поддержки отечественные производители расширяют географию торговли. Количество экспортеров за последние шесть лет увеличилось на 57%.

«Для российского экспорта сейчас остро стоит вопрос диверсификации экспортируемых товаров и наращивания объемов поставок неэнергетической продукции на новые рынки сбыта, прежде всего, стран Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока, — констатирует Антонина Левашенко, руководитель Центра компетенций и анализа стандартов Россия-ОЭСР РАНХиГС. — И в этом аспекте как раз важна роль РЭЦ в поддержке экспортеров в освоении новых рынков. Ярким примером служит проект РЭЦ «Сделано в России» (Made in Russia). Под брендом Made in Russia ряд российских производителей продемонстрировали свои товары на зарубежных выставках, в частности, WETEX 2024 в Дубае, и нашли свою аудиторию потребителей».

Продвижение бренда «Сделано в России» реализуется по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».

Такая продукция маркируется специальным логотипом, который представляет собой птичку в цветах российского триколора. Основной задачей стало сформировать ассоциацию бренда с высоким качеством и безопасностью маркированных товаров. Чтобы присоединиться к программе продвижения, нужно пройти процедуру добровольной сертификации в РЭЦ.

Также по нацпроекту РЭЦ ежегодно проводит международный экспортный форум «Сделано в России». С его помощью бизнес находит новых покупателей на зарубежных рынках. В этом году в нем приняли участие представители более чем 80 стран, отметили в РЭЦ.

Смещение акцентов

С 2022 года российский экспорт кардинально изменил свое основное направление. Доля стран Европы снизилась примерно до 16%, указал Фаттахов. Основной поток теперь ориентирован на азиатский регион, доля которого к 2024 году увеличилась с 49 до 75,2%, отметил Онищенко. Также, по его словам, активно развивается торговля с африканским регионом, доля которого в экспорте России за тот же период увеличилась вдвое — с 2,5 до 5,9%. Соответственно, изменились и приоритеты при оказании мер поддержки для экспортеров, подчеркнул эксперт.

«Переориентации в том числе способствуют меры, реализуемые РЭЦ, — объяснил Онищенко, — в частности, при поддержке Группы РЭЦ активно заключаются внешнеторговые сделки с партнерами из стран БРИКС+. Например, в этом году объем поддержки таких сделок на 35% превысил результаты 2023 года».

Платформа для развития

Одной из главных задач РЭЦ стало донести, что экспорт – это доступно, несмотря на санкционные ограничения, а воспользоваться мерами господдержки значительно проще и удобнее. Основным цифровым инструментом при этом выступает государственная платформа «Мой экспорт», фокусирующая цели нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Цифровая платформа «Мой экспорт» обеспечивает онлайн-доступ к услугам и мерам поддержки РЭЦ и других институтов развития, федеральных и региональных ведомств, а также к бизнес-сервисам для сопровождения внешнеэкономической деятельности.

При помощи сервисов платформы экспортер может найти контрагентов, финансовых и логистических партнеров для обслуживания сделки, разместить товар на подходящей зарубежной интернет-площадке, компенсировать затраты на логистику, получить страховую и кредитную поддержку от ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНКа, оформить разрешительные документы. Также на платформе представлены обучающие и аналитические сервисы, консультации по различным аспектам экспортной деятельности.

Платформа помогает решать задачи на любой стадии развития внешнеэкономической деятельности как тем, кто лишь задумывается о выходе на зарубежные рынки, так и начинающим и активным экспортерам. Услугами может воспользоваться любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Российской Федерации. Чтобы получить доступ к платформе, руководителю компании необходимо зарегистрироваться в экосистеме с помощью своей усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

«Платформа «Мой экспорт» меняет правила игры для российских экспортеров, — поясняет Вероника Никишина, генеральный директор РЭЦ, — мы в РЭЦ поставили перед собой цель максимально упростить и ускорить все процессы, связанными с экспортом, сделать их прозрачными и понятными. Благодаря платформе можно позабыть о многократном вводе одних и тех же данных. «Мой экспорт» автоматизирует многие рутинные операции, позволяя сосредоточиться на самом главном – развитии бизнеса. Это особенно важно для малых и средних предприятий, которые составляют основную часть наших пользователей».

Актуальное предложение

О востребованности платформы «Мой экспорт» говорит число оказанных услуг — свыше 1,1 миллиона с момента запуска в конце 2020 года. Причем повторно обратились за услугой более 75% компаний. Сейчас на платформе зарегистрированы почти 37 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Наиболее востребован «Мой экспорт» у предприятий лесной промышленности и машиностроения, а также АПК и химической промышленности.

По числу обращений к платформе «Мой экспорт» лидируют Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, республика Татарстан, Краснодарский край, Нижегородская, Челябинская, Новосибирская, Ростовская области.

Чаще всего пользователей интересует получение фитосанитарного и ветеринарного сертификатов, сертификатов происхождения товара, навигатор по барьерам и требованиям рынков, аналитические отчеты о товарно-страновом профиле со списком потенциальных покупателей, анализ возможностей экспорта по выбранному товару, подбор маркетплейсов, обращение за компенсациями на оплату участия в выставках и бизнес-миссиях; государственная поддержка транспортировки товаров АПК и промышленной сферы, и учебные пособия Школы экспорта РЭЦ.

«Мой экспорт» активно развивает интеграцию со стратегическими и коммерческими партнерами. Количество услуг на платформе постоянно растет, сейчас их 126, хотя изначально было всего 14. «РЭЦ не просто интегрирует услугу в каталог услуг в электронном формате, но и прорабатывает с соответствующими ведомствами упрощение администрирования самой процедуры, например, устранение лишних шагов и повторный ввод сведений», — отметила Левашенко.

В этом году на платформе «Мой экспорт» появился Единый каталог услуг (ЕКУ), который включает примерно 600 мер поддержки. Это наиболее подробный и функциональный ресурс для экспортеров. Доступ к ЕКУ открыт всем пользователям без регистрации, при этом авторизированные пользователи могут использовать автоматический подбор наиболее подходящих услуг в каталоге.

Перспективные направления

Онищенко также оценил области для российского экспорта, где просматриваются наиболее широкие горизонты развития. «Высоким потенциалом обладает сотрудничество со странами Африки, — считает эксперт. — Уже сейчас российские компании смотрят в этом направлении, но еще многое предстоит сделать. В частности, сейчас наблюдается недостаток информации у российских компаний о рынках стран Африканского континента, их особенностях и приоритетах, а также у африканских предприятий о российской экономике, ее потенциале и возможностях, достижениях, специализации. Важным направлением является развитие системы взаимного информирования и продвижения возможностей наших стран среди предприятий».

Кроме того, полагает Онищенко, необходимо выстраивать взаимовыгодное партнерское взаимодействие. При выходе с экспортом в страны Африки нужно в том числе смотреть на вызовы в этих странах, какие задачи они перед собой ставят в рамках долгосрочного стратегического планирования. К примеру, в числе направлений, в развитии которых заинтересованы страны Африки, – высокотехнологические сферы, импорт оборудования для обрабатывающих производств.

Одним из перспективных направлений, по мнению эксперта, может стать экспорт «зеленой» продукции, производимой с использованием вторсырья. Развитие переработки отходов и производства товаров в настоящее время является одним из приоритетов экологической политики в России. При масштабировании соответствующего производства следующим шагом может быть экспорт.

Еще одно направление, которое будет не столько осваиваться российскими экспортерами, сколько масштабироваться шире, – партнерство и кооперация с компаниями в дружественных странах, прогнозирует Онищенко. Это направление помогает как выходить на рынки стран, с компаниями которых создана кооперация, так и реализовывать продукцию в иные страны. Кооперация может применяться не только при производстве традиционных товаров, но и продукции креативных индустрий в формате совместного создания или сопродюсирования.