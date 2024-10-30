Тревога с господдержкой: почему банки вынуждены ужесточать условия семейной ипотеки

Программа семейной ипотеки сегодня является чуть ли не единственным инструментом, который позволяет улучшить жилищные условия семьям с детьми. При этом в последнее время все крупные банки вынуждены периодически менять и ужесточать условия кредитования в рамках этого проекта с господдержкой. Это происходит по причине того, что лимитов, которые предусмотрены бюджетом, не хватает, а выдачи сверх них несут риски для других клиентов банков, в том числе могут вызвать удорожание продуктов. Почему так происходит и какой можно найти выход из положения, разбиралась «Газета.Ru».

Президент России Владимир Путин продлил программу семейной ипотеки до 2030 года. Она зарекомендовала себя и помогла купить новое жилье множеству семей по всей стране. После завершения с 1 июля этого года другой льготной программы, ипотека для семей с детьми считается самой популярной.

Недавно «Дом.РФ» сообщил, что завершил перераспределение лимитов семейной ипотеки на сумму 140 млрд руб, сообщалось РБК-Недвижимость. «Объем лимита, который участники могли не использовать до конца текущего года, был передан кредиторам, направившим заявки на увеличение лимита», - цитировало издание управляющего директора Светлану Некрасову.

Позднее «Российская газета» напомнила, что общий лимит на программу составляет 5,9 трлн руб. По данным ДОМ.РФ на 3 октября, было выдано кредитов на 5,54 трлн.

Но это на словах, а на практике мы видим, что лимитов не хватило даже на пару месяцев. Банкам некуда деваться, чтобы не нести убытки и не перекладывать их на других клиентов. Застройщики в свою очередь бьют тревогу и напоминают про требования нацпроекта строить не меньше 120 миллионов квадратов в год, уже не говоря о том, что сложившаяся ситуация с отсутствием финансирования программы может негативно отразиться на продажах.

Сегодня Сбербанк сообщил, что продолжает прием заявок по программе «Семейная ипотека» на Домклик без перерыва, но с 30 октября временно приостанавливает запись на сделки в связи с исчерпанием лимита, выделенного правительством. Для клиентов, которые записались на сделку до 30 октября, выдачи кредитов будут проведены в штатном порядке.

Банк возобновит запись на сделки по программе «Семейная ипотека» сразу после выделения дополнительного лимита государства. К новым заявкам будут применены новые анонсированные банком условия. С 30 октября в связи с повышением ставок по базовым ипотечным программам от 22октября Сбером повышаются ставки в рамках семейной ипотеки по кредитам, где сумма превышает лимит, предусмотренный программой.

По договорам с суммой кредита до установленного правительством РФ лимита ставка составит по-прежнему 6%. При оформлении «Семейной ипотеки» со сверхлимитом денежных средств, минимальная средневзвешенная ставка на Домклик для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 12,5 млн рублей составит 9,4%. Для иных регионов при сумме кредита свыше 6,5 млн - 10%.

При этом рыночные ставки продолжают расти. Напомним, 25 октября совет директоров Банка России на заседании принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, с 19% до 21% годовых. Здесь можно сказать, что банк не исключает продолжения «традиции». Таким образом регулятор сдерживает инфляцию. На рынке же кредитования и строительства жилья это сказывается отрицательно, так как стоимость кредитов увеличивается в разы.

Рыночные ставки по ипотеке уже давно стали двузначным и перешли показатель в 25% и выше. И хотя сейчас самое время вкладываться в депозиты, ведь проценты по ним взлетели ввысь, но вряд ли кто-то будет копить деньги ради получения нескольких десятков тысяч рублей, когда уже принято решение, что нужно брать квартиру. Здесь повезло тем, у кого с квадратными метрами все в порядке, а свободные деньги можно смело отнести в банк под проценты под те же 20%. Но когда остро стоит необходимость в покупке жилья, здесь не до накоплений.