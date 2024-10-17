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Эксперты оценили влияние постоянно растущего госдолга на мировую экономику

«Известия»: рост госдолга ведет к негативным последствиям для мировой экономики

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Depositphotos

Постоянный рост государственного глобального долга ведет к серьезным отрицательным последствиям для мировой экономики. Об этом, ссылаясь на исследование Международного валютного фонда и данные Института международных финансов, сообщает газета «Известия».

Согласно им, в этом году глобальный государственный долг превысит $100 трлн. К 2030 году он приблизится к 100% мирового ВВП, а при неблагоприятном стечении событий уже через два года существенно превысит объем мировой экономики.

Главной причиной долговой нагрузки, особенно высокой в развитых странах, являются большие государственные расходы. К значительному росту объема долга привела пандемия, во время которой многие страны резко увеличили расходы на поддержку населения и бизнеса.

Кроме того, стремительное увеличение мирового госдолга вызывается большими заимствованиями, направленными на финансирование различных программ и проектов, в первую очередь в сфере климатических изменений и энергетического перехода.

Российские эксперты подчеркнули, что основная проблема заключается не столько в самом долге, сколько в его обслуживании, становящимся все более обременительным. Такое увеличение долговой нагрузки влечет за собой повышение во многих странах финансовых рисков, связанных с ростом инфляции и нестабильности на фондовых рынках. Значительные долговые платежи ограничивают возможности инвестиций в инфраструктуру и социальные программы, что приводит к замедлению производительности и экономического роста.

15 октября сообщалось, что внешний долг относительно валового внутреннего продукта ВВП России упал до исторического минимума в 14,5%.

Ранее Минфин спрогнозировал рост госдолга России до 18% ВВП к 2027 году.

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