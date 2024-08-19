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Трамп пообещал сократить госдолг США

Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах сократить госдолг США

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Umit Bektas /Reuters

Бывший глава США, кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в случае своей победы на выборах пообещал сократить государственный долг. Об этом, ссылаясь на выступление политика на предвыборном митинге в штате Пенсильвания, сообщает ТАСС.

По словам Трампа, США должны выплатить свой государственный долг. Он подчеркнул, что страна должна $35 трлн, но эту сумму можно оперативно уменьшить.

До этого министерство финансов США сообщило, что дефицит федерального бюджета при администрации Джо Байдена достиг рекордных $6,6 трлн. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений.

29 июля министерство финансов США заявило, что государственный долг страны впервые в истории превысил отметку $35 трлн. По прогнозам бюджетного управления американского конгресса, госдолг страны в 2034 году превысит $50 трлн, что будет составлять более 122% от ВВП страны.

Ранее американской экономике предрекли «крупнейший крах в истории».

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Выборы в США — 2024
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