Выход на NASDAQ. Почему Freedom Holding оправдал надежды акционеров

Как росла капитализация
Еще до проведения первого публичного размещения своих акций на бирже NASDAQ в октябре 2019 года Freedom Holding имел двухлетнюю успешную историю торгов на американской внебиржевой торговой площадке OTC. В 2018 году акция Freedom Holding оценивалась рынком в $5,5, а в первый торговый день на NASDAQ ее стоимость достигла $14,44, подорожав в 2,6 раза по сравнению с уровнем котировок на внебиржевой площадке.
Рыночная капитализация Freedom Holding в первые дни обращения на NASDAQ составляла $790 млн, а уже через семь с половиной месяцев выросла на 27% — до знаковой отметки $1 млрд. В настоящее холдинг оценивается рынком примерно в $6 млрд Акции Freedom Holding Corp. включены авторитетным международным агентством MSCI в фондовые индексы MSCI U.S. Small Cap 1750 и MSCI U.S. Investable Market 2500, что говорит о высокой надежности и ликвидности этого биржевого инструмента.
В этом году казахстанские инвесторы смогли получить прямой доступ к приобретению акций Freedom Holding Corp. на бирже в своей стране, так как компания провела кросс-листинг на бирже AIX (Astana International Exchange). С 1 октября 2024 года долевые бумаги Freedom Holding Corp. входят в состав индекса биржи AIX Qazaq Index, в который также включены крупнейшие эмитенты Казахстана — «КазМунайГаз», банк Kaspi, «Казатомпром», «Халык Банк». Причем доля Freedom Holding в индексе составляет максимально возможные 15%. Восходящая динамика бумаг компании отразила ее многочисленные успехи и достижения за пять лет.
Как росли доходы и прибыль
Консолидированная выручка Freedom Holding за 2024 финансовый год составила $1,635 млрд, увеличившись по отношению к показателю 2023-го на 105%. Если сравнить доход, полученный холдингом в ушедшем фингоду, с результатом за 2019-й, то результат выглядит еще более впечатляющим. За пять лет эмитент нарастил доходы в 22 раза (в 2019-м выручка компании составляла $74,3 млн) В прошедшем финансовом году больше половины консолидированной выручки компании обеспечил дочерний Фридом Банк Казахстан, который трансформировался в один из самых современных и инновационных финтехов страны.
В 2019 году в структуру Freedom Holding входило лишь несколько компаний – брокеры, банк, интернет-магазин акций. На сегодня холдинг ведет бизнес на двух континентах, имеет дочерние структуры, филиалы и представительства более чем в 22 странах мира. Наибольшая часть консолидированной выручки компании обеспечивает операционная деятельность в Казахстане. За пределами республики Freedom работает на рынках ценных бумаг Узбекистана, Азербайджана, США, ряда стран Западной Европы. В этом году компания начала оказывать услуги еще в нескольких государствах Евразийского континента, открыв филиалы в Армении, Турции, Таджикистане и ОАЭ
Это сигнализирует о потенциале роста доходов компании в будущем. Чистая прибыль Freedom Holding в 2024 финансовом году выросла в годовом исчислении на 83%, до $375 млн, а с 2019-го увеличилась в 54 раза. Это доказывает, что компания может не только зарабатывать, но и эффективно управлять расходами. Отметим, что с 2019-го по 2024 финансовые годы холдинг последовательно генерирует чистую прибыль.
Как рос бизнес компании
Freedom Holding с момента выхода на NASDAQ существенно нарастил клиентскую базу во всех регионах присутствия. В период пандемии 2020–2021 годов развитие бизнеса не только не приостановилось, но и активизировалось, что выразилось увеличении числа клиентов-физлиц. В период локдаунов многие проявили повышенный интерес к операциям на финансовых рынках. В этот непростой для мировой экономики период Freedom расширял спектр услуг, внедрял инновации, осуществлял сделки слияния и поглощения в Казахстане и за рубежом
В 2020 году холдинг приобрел международного брокера Prime Executions, получив возможность предоставлять клиентам прямой доступ на рынок IPO. При этом Freedom продолжил диверсифицировать бизнес, в том же, 2020 году, получив от казахстанского регулятора статус страхового холдинга и приобретя компанию «Лондон–Алматы». И вот в 2024 финансовом году доходы Freedom Holding от страхового бизнеса поднялись на 129% в годовом выражении, до $264,2 млн, что было связано с расширением клиентской базы на рынке страхования и увеличением объема страховых премий.
Как оценили достижения компании международные эксперты
Крупные публичные компании всегда находятся под пристальным вниманием рейтинговых агентств, международных аудиторов и регуляторов. Еще в 2019 году Freedom Holding и его дочерним структурам были впервые присвоены инвестиционные кредитные рейтинги от агентства Standard & Poor's Global Ratings (S&P). Прошло пять лет, и в 2024 году S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Freedom Holding на уровне «В-», а также долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги его «дочек» на уровне «В/В».
Рейтинги Freedom, согласно отчету S&P, отражают сильные стороны компании как финансовой организации, бизнес которой растет и приносит прибыль, а его диверсификация продолжает повышаться Прогноз рейтинга Freedom Holding Corp. был повышен S&P до «стабильного», а для дочерних компаний изменен на «позитивный». Отметим, что Freedom Holding завершил перевод всех клиентов, которые ранее обслуживались в ее белизском брокере, в свои дочерние брокерские фирмы в Казахстане и Армении, что было отмечено агентством S&P Global в процессе пересмотра прогнозов рейтингов как позитивный фактор.
Направления развития цифровой экосистемы
Freedom Holding вместе со своими дочерними компаниями — один из лидеров в развитии цифровых финансовых услуг в Казахстане. Несколько лет назад Фридом Банк Казахстан предложил своим клиентам такие уникальные для рынка продукты, как цифровая ипотека и цифровое автокредитование. Высокотехнологичный сервис позволяет заемщику оформить кредит онлайн, без посещения офиса банка.
Не так давно Freedom совершил два важных приобретения: в его собственность перешли международная платформа для проведения конференций LD Micro и казахстанский продовольственный онлайн-супермаркет Arbuz.kz Еще раньше холдинг купил сервисы по покупке железнодорожных и авиабилетов Chocotravel и Aviata. Все компании успешно интегрированы в бизнес Freedom Holding, что соответствует мировым трендам создания цифровых экосистем. Благодаря ресурсам LD Micro, позволяющим проводить онлайн-конференции, в том числе с желающими выйти на фондовый рынок стартапами, Freedom получил доступ к услугам для эмитентов и к большому количеству международных инвесторов.
Сервисы по продаже билетов были интегрированы в цифровые услуги банка и страховой компании. А синтез бизнесов Фридом Банк Казахстан и Arbuz.kz, одного из лидеров казахстанского фудтеха, позволил кредитной организации дополнительно расширить клиентскую базу.
Взгляд в будущее
В начале сентября на Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации в Астане глава Freedom Holding Тимур Турлов рассказал о запуске нового диджитал-продукта — инвестиционной «валюты» Freedom, которая начисляется клиентам «Фридом Банк Казахстан» и других компаний ее цифровой экосистемы в виде кешбэка с каждой транзакции. Цифровая «валюта» Freedom позволяет пользователям не только получать бонусы, но и фактически становиться акционерами компании
Постоянная ориентация на потребности клиентов, умение быть на шаг впереди конкурентов, открытость для новых идей и технологий позволит Freedom Holding и далее расширять клиентскую базу, сохранять лидерство на своих основных рынках, развивать новые перспективные бизнесы.
Freedom Holding обладает высоким потенциалом для продолжения роста и развития. Будущие достижения непременно найдут отражение в увеличении его капитализации.