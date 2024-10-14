Выход на NASDAQ. Почему Freedom Holding оправдал надежды акционеров

Опытные участники фондового рынка наверняка помнят, как в октябре 2019 года на бирже NASDAQ появился новый эмитент — принадлежащая казахстанскому бизнесмену Тимуру Турлову перспективная финансовая компания Freedom Holding (тикер: FRHC). Прошло пять лет, и за это время Freedom Holding трансформировался в крупную, зрелую многопрофильную корпорацию, которая по-прежнему быстро развивается, ставя на себе на службу самые передовые технологические решения. Сегодня можно уверенно сказать, что Freedom Holding оправдал надежды акционеров, которые пять лет назад приобрели его бумаги на IPO в расчете на расширение бизнеса и увеличение доходов эмитента. Давайте рассмотрим, как изменились финансовые результаты и структура холдинга, и что повлияло на их динамику.

Как росла капитализация

Еще до проведения первого публичного размещения своих акций на бирже NASDAQ в октябре 2019 года Freedom Holding имел двухлетнюю успешную историю торгов на американской внебиржевой торговой площадке OTC. В 2018 году акция Freedom Holding оценивалась рынком в $5,5, а в первый торговый день на NASDAQ ее стоимость достигла $14,44, подорожав в 2,6 раза по сравнению с уровнем котировок на внебиржевой площадке.

Рыночная капитализация Freedom Holding в первые дни обращения на NASDAQ составляла $790 млн, а уже через семь с половиной месяцев выросла на 27% — до знаковой отметки $1 млрд. В настоящее холдинг оценивается рынком примерно в $6 млрд Акции Freedom Holding Corp. включены авторитетным международным агентством MSCI в фондовые индексы MSCI U.S. Small Cap 1750 и MSCI U.S. Investable Market 2500, что говорит о высокой надежности и ликвидности этого биржевого инструмента.

В этом году казахстанские инвесторы смогли получить прямой доступ к приобретению акций Freedom Holding Corp. на бирже в своей стране, так как компания провела кросс-листинг на бирже AIX (Astana International Exchange). С 1 октября 2024 года долевые бумаги Freedom Holding Corp. входят в состав индекса биржи AIX Qazaq Index, в который также включены крупнейшие эмитенты Казахстана — «КазМунайГаз», банк Kaspi, «Казатомпром», «Халык Банк». Причем доля Freedom Holding в индексе составляет максимально возможные 15%. Восходящая динамика бумаг компании отразила ее многочисленные успехи и достижения за пять лет.

Как росли доходы и прибыль

Консолидированная выручка Freedom Holding за 2024 финансовый год составила $1,635 млрд, увеличившись по отношению к показателю 2023-го на 105%. Если сравнить доход, полученный холдингом в ушедшем фингоду, с результатом за 2019-й, то результат выглядит еще более впечатляющим. За пять лет эмитент нарастил доходы в 22 раза (в 2019-м выручка компании составляла $74,3 млн) В прошедшем финансовом году больше половины консолидированной выручки компании обеспечил дочерний Фридом Банк Казахстан, который трансформировался в один из самых современных и инновационных финтехов страны.

В 2019 году в структуру Freedom Holding входило лишь несколько компаний – брокеры, банк, интернет-магазин акций. На сегодня холдинг ведет бизнес на двух континентах, имеет дочерние структуры, филиалы и представительства более чем в 22 странах мира. Наибольшая часть консолидированной выручки компании обеспечивает операционная деятельность в Казахстане. За пределами республики Freedom работает на рынках ценных бумаг Узбекистана, Азербайджана, США, ряда стран Западной Европы. В этом году компания начала оказывать услуги еще в нескольких государствах Евразийского континента, открыв филиалы в Армении, Турции, Таджикистане и ОАЭ

Это сигнализирует о потенциале роста доходов компании в будущем. Чистая прибыль Freedom Holding в 2024 финансовом году выросла в годовом исчислении на 83%, до $375 млн, а с 2019-го увеличилась в 54 раза. Это доказывает, что компания может не только зарабатывать, но и эффективно управлять расходами. Отметим, что с 2019-го по 2024 финансовые годы холдинг последовательно генерирует чистую прибыль.

Как рос бизнес компании

Freedom Holding с момента выхода на NASDAQ существенно нарастил клиентскую базу во всех регионах присутствия. В период пандемии 2020–2021 годов развитие бизнеса не только не приостановилось, но и активизировалось, что выразилось увеличении числа клиентов-физлиц. В период локдаунов многие проявили повышенный интерес к операциям на финансовых рынках. В этот непростой для мировой экономики период Freedom расширял спектр услуг, внедрял инновации, осуществлял сделки слияния и поглощения в Казахстане и за рубежом

В 2020 году холдинг приобрел международного брокера Prime Executions, получив возможность предоставлять клиентам прямой доступ на рынок IPO. При этом Freedom продолжил диверсифицировать бизнес, в том же, 2020 году, получив от казахстанского регулятора статус страхового холдинга и приобретя компанию «Лондон–Алматы». И вот в 2024 финансовом году доходы Freedom Holding от страхового бизнеса поднялись на 129% в годовом выражении, до $264,2 млн, что было связано с расширением клиентской базы на рынке страхования и увеличением объема страховых премий.

Как оценили достижения компании международные эксперты

Крупные публичные компании всегда находятся под пристальным вниманием рейтинговых агентств, международных аудиторов и регуляторов. Еще в 2019 году Freedom Holding и его дочерним структурам были впервые присвоены инвестиционные кредитные рейтинги от агентства Standard & Poor's Global Ratings (S&P). Прошло пять лет, и в 2024 году S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Freedom Holding на уровне «В-», а также долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги его «дочек» на уровне «В/В».

Рейтинги Freedom, согласно отчету S&P, отражают сильные стороны компании как финансовой организации, бизнес которой растет и приносит прибыль, а его диверсификация продолжает повышаться Прогноз рейтинга Freedom Holding Corp. был повышен S&P до «стабильного», а для дочерних компаний изменен на «позитивный». Отметим, что Freedom Holding завершил перевод всех клиентов, которые ранее обслуживались в ее белизском брокере, в свои дочерние брокерские фирмы в Казахстане и Армении, что было отмечено агентством S&P Global в процессе пересмотра прогнозов рейтингов как позитивный фактор.

Направления развития цифровой экосистемы

Freedom Holding вместе со своими дочерними компаниями — один из лидеров в развитии цифровых финансовых услуг в Казахстане. Несколько лет назад Фридом Банк Казахстан предложил своим клиентам такие уникальные для рынка продукты, как цифровая ипотека и цифровое автокредитование. Высокотехнологичный сервис позволяет заемщику оформить кредит онлайн, без посещения офиса банка.

Не так давно Freedom совершил два важных приобретения: в его собственность перешли международная платформа для проведения конференций LD Micro и казахстанский продовольственный онлайн-супермаркет Arbuz.kz Еще раньше холдинг купил сервисы по покупке железнодорожных и авиабилетов Chocotravel и Aviata. Все компании успешно интегрированы в бизнес Freedom Holding, что соответствует мировым трендам создания цифровых экосистем. Благодаря ресурсам LD Micro, позволяющим проводить онлайн-конференции, в том числе с желающими выйти на фондовый рынок стартапами, Freedom получил доступ к услугам для эмитентов и к большому количеству международных инвесторов.

Сервисы по продаже билетов были интегрированы в цифровые услуги банка и страховой компании. А синтез бизнесов Фридом Банк Казахстан и Arbuz.kz, одного из лидеров казахстанского фудтеха, позволил кредитной организации дополнительно расширить клиентскую базу.

Взгляд в будущее

В начале сентября на Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации в Астане глава Freedom Holding Тимур Турлов рассказал о запуске нового диджитал-продукта — инвестиционной «валюты» Freedom, которая начисляется клиентам «Фридом Банк Казахстан» и других компаний ее цифровой экосистемы в виде кешбэка с каждой транзакции. Цифровая «валюта» Freedom позволяет пользователям не только получать бонусы, но и фактически становиться акционерами компании

Постоянная ориентация на потребности клиентов, умение быть на шаг впереди конкурентов, открытость для новых идей и технологий позволит Freedom Holding и далее расширять клиентскую базу, сохранять лидерство на своих основных рынках, развивать новые перспективные бизнесы.

Freedom Holding обладает высоким потенциалом для продолжения роста и развития. Будущие достижения непременно найдут отражение в увеличении его капитализации.