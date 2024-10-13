Умер участник «семибанкирщины» Александр Смоленский

«Коммерсант» сообщил о смерти Александра Смоленского, бизнесмена, создателя коммерческого банка «Столичный» и основателя холдинга ОВК. По данным издания, Смоленский умер на 71-м году жизни, причины и обстоятельства его кончины не утоняются. Как он стал участником «семибанкирщины» и что еще известно о Смоленском — в материале «Газеты.Ru».

Умер бизнесмен, создатель коммерческого банка «Столичный» и основатель холдинга «Общество взаимного кредита» (ОВК) Александр Смоленский. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Смоленскому было 70 лет. Подробности его кончины издание не приводит.

Начало карьеры

Предприниматель родился в 1954 году в Москве в семье австрийских эмигрантов. Высшее образование Смоленский получил в Джамбульском геолого-технологическом институте в Казахстане по специальности «экономика».

С 1974-го работал в нескольких типографиях, а в 1980-м занял должность товароведа в московской торговой фирме «Весна». В 1981 году Смоленского обвинили в хищении госимущества и частном предпринимательстве. За это его приговорили к двум годам лишения свободы. Сам бизнесмен считал, что обвинения были связаны с тем, что он помог напечатать Библию и использовал в этих целях 6 кг типографской краски.

При этом газета «Совершенно секретно» со ссылкой на рассказ бывшего разведчика сообщала, что Смоленского привлекали к уголовной ответственности не один раз, а трижды. По данным издания, за хищение госимущества и частное предпринимательство бизнесмена якобы приговорили не к двум, а к 12 годам лишения свободы. Однако Смоленский дал подписку о сотрудничестве с 11-м отделом 6-го управления МВД СССР, после чего наказание ему заменили на условное с отбыванием на стройках Подмосковья.

После освобождения, по информации газеты, бизнесмен якобы был в управление по контрразведывательному обеспечению деятельности правоохранительных органов в качестве штатного агента, который обеспечивал агентурные разработки в среде московских валютных фарцовщиков и спекулянтов.

При этом, по официальным данным, выйдя на свободу, Смоленский устроился инженером в спортивный комплекс «Олимпийский». В 1984 году стал заместителем начальника ремонтно-строительного управления в Первомайском районе Москвы, а через три года организовал один из первых строительных кооперативов в столице, который занимался распилкой и продажей стройматериалов. По данным «Совершенно секретно», стартовый капитал на его создание якобы обеспечила касса КГБ СССР.

«СБС-Агро»

В 1989-м Смоленский создал и возглавил банк «Столичный» — один из первых коммерческих банков России. «Совершенно секретно» со ссылкой на источники утверждала, что организация была создала для того, чтобы решить проблему объединения капиталов зарубежной разведки и контрразведки. «Столичный», как и другие банки, созданные в то время для этих целей, курировались высшим руководством КГБ СССР, а его открытие якобы находилось под личным контролем министра внутренних дел СССР Вадима Бакатина. Александр Смоленский при этом позже утверждал, что создал банк назло руководителям госбанков, которые не давали его кооперативу кредиты.

В 1993-м в отношении руководства «Столичного» было возбуждено два уголовных дела — по подозрению в отмывании средств от продажи наркотиков, оружия и ядерных материалов, а также о выводе в Австрию $25 млн. Однако оба производства были в итоге прекращены.

В 1994 году Александр Смоленский первым из российских банкиров получил от президента России Бориса Ельцина Орден Дружбы народов. «Столичный» вскоре был переименован в «Столичный банк сбережений» (СБС).

С 1995 года Смоленский входил в совет директоров ЗАО «Общественное российское телевидение», с 1996 года — в консультативный Совет по банковской деятельности при правительстве России. В 1995-1990 годах также являлся членом комиссии по государственным наградам при президенте РФ.

В 1996-м бизнесмен приобрел контрольный пакет акций «Агромпромбанка» и другие активы, которые были объединены в группу «СБС-Агро» — одну из крупнейших финансовых компаний в России по объему собственного капитала и количеству вкладчиков. Однако в 1998 году банк не пережил дефолт и разорился. При этом «Аргументы и факты» сообщали, что проблемы «СБС-Агро» начались еще до кризиса, когда банк перестал выполнять обязательства перед своими иностранными партнерами. По словам же самого Смоленского, они начались еще раньше — в 1997 году, потому что «СБС-Агро» «слишком интегрировался в государство» и вынужден был по команде властей покупать государственные краткосрочные облигации и другие ценные бумаги.

На базе Самарского отделения организации Смоленский впоследствии создал «Первое ОВК» («Первое общество взаимного кредитования»), которое поглотило практически все активы «СБС-Агро». Общество получило много крупных партнеров «СБС-Агро» и даже смогло убедить перейти к нему некоторых иностранных партнеров. При этом формально «СБС-Агро» продолжал существовать. Журналист The Wall Street Journal Эндрю Хиггинс, который в 2000-м взял у Смоленского интервью, написал в своем материале, что банк не сгинул, а мутировал.

Как утверждало издание, акционерами банков ОВК стали четыре практически не имеющих капитала ЗАО, зарегистрированных в Москве, которые провели эмиссию и продали акции четырем оффшорам на Кипре. Таким образом были перекачены активы из «СБС-Агро», а его иностранные кредиторы лишились более $1 млрд. Как писал Хиггинс, Смоленский тогда заявил, что они заслуживают лишь «от мертвого осла уши». Сам же банкир опровергал эту информацию в интервью газете «Ведомости». Смоленский утверждал, что встречался с кредиторами в Лондоне, чтобы обговорить условия мирного соглашения. На встречу он якобы привез два варианта этого соглашения и убеждал кредиторов, что отказ от него приведет к тому, что они «получат от мертвого осла уши» в результате неверной оценки финансовых возможностей «СБС-Агро». Однако журналист, по мнению банкира, не так его понял.

На руинах «СБС-Агро» Смоленский в 2001 году создал банк ОВК («Общество взаимного кредитования»), главой совета директоров головного банка «Первое ОВК» стал его сын Николай. Сам же банкир, по его словам, еще со времен дефолта не управлял ни кадрами, ни ресурсами «ОВК», занимаясь только консалтингом. В 2003-м холдинг был продал Владимиру Потанину за $200 млн. Смоленский заявил, что удаляется от дел, а акционеров «ОВК» с этих пор будет представлять его сын.

В 2012 году стало известно, что предприниматель распродает недвижимость — на продажу в том числе выставили бизнес-центр «Александр Хаус» на Большой Якиманке, а также несколько офисов и небольшой особняк у Триумфальной площади. Последнюю коммерческую недвижимость, по данным «Ъ», Смоленский продал в 2019 году.

«Семибанкирщина»

Кроме прочего, Александр Смоленский также был известен как участник так называемой «семибанкирщины». Вместе с ним в нее входили Владимир Потанин, Борис Березовский, Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом), Михаил Фридман, Петр Авен и Владимир Гусинский.

В 1996 году они приняли участие во встрече банкиров и политиков с президентом Ельциным, в результате которой договорились объединить усилия для переизбрания его на второй срок.

«Уже на следующий день (и это при всей неопределенности, с которой мы вышли от него) Ельцин принял принципиальное решение. Он по существу создал новую структуру, которую возглавил сам — что мы ему и предлагали. Он создал новый предвыборный штаб во главе с самим собой и назначил двух первых помощников: Илюшина и Черномырдина. Чубайс получил место в этом штабе, и ему подчинялась аналитическая группа. Таким образом, мы заняли как бы все интеллектуальное пространство, связанное с выборами президента», — рассказывал Борис Березовский в интервью «Ъ».

Смоленский же занялся сбором средств на предвыборную кампанию. В апреле 1996-го он подписал письмо крупных российских бизнесменов «Выйти из тупика!», получившее впоследствии название «Письмо 13-ти». Оно было обращено прежде всего к кандидатам в президенты Борису Ельцину и Геннадию Зюганову и призывало предотвратить угрозу развала экономики страны.

«Письмо 13-ти», по мнению СМИ, стало первым манифестом власти крупных денег, позже названной «семибанкирщиной», которым она публично заявила о своем существовании», — сообщало РИА Новости.

Появления термина «семибанкирщина», в свою очередь, связывают с выходом интервью Бориса Березовского в газете Financial Times, в котором он заявил, что семь банкиров, профинансировавших предвыборную компанию Ельцина, контролируют половину российской экономики. Через две недели после этого журналист Андрей Фадин опубликовал в «Общей газете» статью «Семибанкирщина как новорусский вариант семибоярщины».