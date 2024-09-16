«Последний шанс снять жилье». Что будет с ценами на аренду квартир к Новому году Экономист Зайнуллин спрогнозировал повышение цен на аренду квартир к Новому году

Цены на аренду квартир в Москве и в целом по России бьют рекорды. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», предупреждают, что этой осенью снять жилье станет дороже еще на 5-20%. И советуют либо арендовать квартиру прямо сейчас, либо отложить этот вопрос до января, когда ожидается затишье на рынке недвижимости.

Спрос на аренду жилья массового сегмента в Москве растет с августа 2024 года и продолжит увеличиваться до конца октября, сказала «Газете.Ru» замдиректора управления аренды квартир компании «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова. По ее словам, это соответствует сезонности, однако ситуацию в этом году можно назвать экстраординарной:

«Высокая заинтересованность арендаторов сохранялась весь год, даже в традиционно тихие периоды. То есть сезонный рост произошел от и без того высоких показателей спроса. На столичном рынке сформировался острый дефицит предложения – число запросов на аренду в девять раз превышает количество квартир в экспозиции. Поэтому даже по окончании активного сезона и охлаждения спроса ситуация с нехваткой квартир сохранится напряженной».

По ее словам, на массовом рынке аренда студии в Москве сейчас обойдется в среднем в 45–55 тыс. рублей ежемесячно, однокомнатной квартиры – 50–65 тыс. рублей, двухкомнатной – в 65–85 тыс. рублей, трехкомнатной в 75–120 тыс. рублей.

У руководителя сервиса «Яндекс Аренда» Романа Жукова другие, более высокие цифры. По его данным, в Москве по итогам первой декады сентября цена аренда студий в среднем составляет 75,5 тыс. рублей (+4,5% по сравнению с итоговыми показателями августа), «однушек» – 79,9 тыс. рублей (+11,4%), «двушек»– 111,5 тыс. рублей (+7,5%), «трешек» – 169,6 тыс. рублей (+6%).

Эксперты соглашаются, что в условиях крайнего дефицита съемного жилья в Москве арендные ставки не снизятся – до финиша периода высокой деловой активности цены на московском рынке аренды могут увеличиться еще на 5–10%.

Цены растут по всей России

В целом по России цены тоже растут. Студии по итогам первой декады сентября в среднем сдаются за 27,6 тыс. рублей, сказал «Газете.Ru» Жуков. Это на 2,8% больше показателя в августе. Медианная стоимость съемных однокомнатных квартир находится на отметке 26,1 тыс. рублей (+4,6% по сравнению с итоговыми показателями августа), двухкомнатных – 34,7 тыс. рублей (+5%), трехкомнатных – 45,5 тыс. рублей (+3,8%).

Экономист, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики ИМЭС Сергей Суетин сказал «Газете.Ru», что сейчас снять квартиру в целом по России на 40% дороже, чем в январе 2024 года. Экономист назвал цены на аренду рекордными и уточнил, что за последние три месяца аренда однушек подорожала сразу на 28%.

«Сейчас — последний шанс снять жилье до очередного роста цен. Осенний период традиционно сопровождается повышением спроса и цен, а до конца октября ставки аренды могут увеличиться на 5–10%.

Ожидается дальнейший рост цен осенью, как минимум на 3–5%, при дефиците предложения и высоких ипотечных ставках. Возможен рост до 8–10% до конца года, если предложение не увеличится. Поэтому тем, кто планирует арендовать жилье, имеет смысл сделать это в ближайшие недели, пока не произошло очередное подорожание. Аренда более доступных и качественных квартир, особенно в городах-спутниках, останется востребованной», — считает экономист.

Как долго будут расти цены?

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что арендные ставки в Москве и по стране в целом этой осенью могут вырасти на 15-20% из-за сезонных факторов и высокой ключевой ставки ЦБ (сейчас – 19%). По его мнению, дороже всего снять будет однушки и двушки – на них приходится наибольший спрос в столице и РФ в целом. Ставки на одно- и двухкомнатные варианты могут вырасти на 10-15% в зависимости от района.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Полякова из «ИНКОМ-Недвижимость» объяснила, что однушки и двушки дорожают быстрее как самое востребованное жилье.

«У арендаторов в массовом сегменте традиционно самым высоким спросом пользуются однушки и мини-студии как наиболее бюджетные варианты найма отдельного жилья – на них ориентированы 42% арендаторов, 30% в спросе занимают двушки, 18% трешки и четырехкомнатные квартиры», — уточнила Полякова.

Кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин ожидает скачка цен в конце года.

« Еще одно повышение стоимости аренды произойдет в районе Нового года . Как правило, многие люди откладывают принятие решения на крупные даты, например, на конец года. Кроме того, можно отметить, что население реагирует на события в экономике с лагом в пару месяцев. По сути, мы ожидаем этой реакции как раз к концу года», — спрогнозировал он.

Когда лучше всего снимать квартиру?

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута напомнил «Газете.Ru», что для экономии на аренде лучше всего снимать квартиру летом. Если же жилье нужно в более близкой перспективе, то лучше дождаться января.

«Вопросом аренды я бы занимался в январе, потому что тогда наступит затишье на рынке недвижимости, в том числе и в арендном жилье. Можно будет выторговать скидку у собственника. Можно попробовать договориться о том, что вы будете снимать, например, на длительный срок — на 11 месяцев. И тем самым можно скинуть 5-10 тыс. рублей от цены аренды: вы будете долгосрочный арендатор, и в планах у вас не быстрый съезд, что, соответственно, может привлечь собственника», — посоветовал Ракута.

Снимать нельзя купить

Несмотря на рост арендных ставок, снимать квартиру сейчас по-прежнему выгоднее, чем покупать . Эксперт по ипотечному кредитованию «ИНКОМ-Недвижимости» Елена Санникова для «Газеты.Ru» сделала расчеты средних ипотечных платежей на вторичном рынке. По ее оценке, если рассчитывать ипотеку под среднюю ставку 21% на 30 лет при наличии у клиента первоначального взноса в размере 20% от стоимости квартиры, получаются следующие платежи:

• Студия: средняя стоимость — 7,5 млн рублей, кредит — 6 млн рублей, ежемесячный платеж — 107 тыс. рублей;

• Однокомнатная квартира: средняя стоимость — 12,5 млн рублей, кредит — 10 млн рублей, платеж — 178 тыс. рублей;

• Двухкомнатная квартира: средняя стоимость — 17,5 млн рублей, кредит — 14 млн рублей, платеж — 250 тыс. рублей ;

• Трехкомнатная квартира: средняя стоимость 25 млн рублей, кредит 20 млн рублей, платеж 356 тыс. рублей.

Как сэкономить на аренде

Чтобы сэкономить, некоторые арендаторы выбирают совместный найм жилья – так каждый может снизить свою финансовую нагрузку, особенно если найти квартиру в удаленном районе города, уточнила Полякова.

«Инфраструктура, в том числе транспортная, сегодня развита хорошо практически во всех локациях Москвы. Найти еще более экономичные варианты можно в Новой Москве или Подмосковье – но нужно учитывать расходы денег и времени на дорогу, если регулярно придется добираться до места работы/учебы несколькими видами транспорта. Можно найти квартиру без мебели, на нижнем или верхнем этаже, в старом жилфонде – такие недостатки могут снизить стоимость на 5–10% против аналогичных объектов с мебелью или на средних этажах, или в современном доме», — посоветовала Полякова.

Она добавила, что можно снять квартиру в состоянии «под ремонт»: если вы готовы проводить такие работы, то на срок их выполнения арендная плата будет снижена на 10–15–30%, или проживание может быть бесплатным – в зависимости от степени износа помещения и трудозатрат.

Полякова добавила, что самые дешевые варианты в старой Москве (исключая Зеленоград) — комнаты — обойдутся в сумму 14 до 30 тыс. рублей:

«Но даже в сложных экономических условиях такой вариант, как комната, подходит далеко не всем: очень часто они сейчас сдаются в квартирах, где проживают собственники – такое соседство бывает крайне обременительным, поскольку наймодатели зачастую придирчивы в бытовых вопросах. Ссоры и недоразумения происходят почти всегда».

Жуков посоветовал рассмотреть более удаленные от центра локации — например, в столице это может быть Новая Москва.

«Если расстояние все-таки является одним из наиболее важных параметров, то можно изучить предложения в старом жилом фонде. Квартиры в «сталинках», «хрущевках» и «брежневках» часто ничем не уступают по уровню комфорта и окружению современным проектам, но обычно сдаются дешевле, чем лоты во «вчерашних новостройках». При этом многие из них предусматривают ремонт, обустройство мебелью и техникой. Также они находятся в уже сформировавшихся локациях – спальных районах с хорошей транспортной доступностью, социальной и коммерческой инфраструктурой», — пояснил Жуков.