Стало известно, что в Чечне строят самые большие квартиры

Самые большие квартиры в российских регионах строят в Чечне — 75 кв. м. Средняя площадь квартир в новостройках по России составляет 49 кв. м, в Москве — 53 кв. м. Такую статистику «Газете.Ru» предоставила генеральный директор компании KEY CAPITAL Ольга Гусева.

Следом за Чечней идут Кабардино-Балкария (68 кв. м) и Северная Осетия (63 кв. м). Самые маленькие квартиры строят в Ленинградской области (40 кв. м), Санкт-Петербурге (43 кв. м) и Архангельской области (44 кв. м).

По оценке Гусевой, чем больше объемы строительства в регионе, тем меньше площадь квартир. По словам эксперта, площадь квартир в России остается относительно небольшой, и конкретно по этому показателю страна отстает от других государств.

Гусева объяснила тренд высокой конкуренцией на российском строительном рынке, стимулирующей рост цен и сокращение площади жилья.

«Именно поэтому в столичных и крупных регионах, характеризующихся большим населением и высоким экономическим ростом, квартиры, как правило, меньшего размера. Впрочем, большая площадь еще автоматически не означает функциональность, равно как небольшие размеры квартиры не предопределяют ее неудобство. Важна продуманность планировок, гибкость возможных планировочных решений», — заключила эксперт.

По данным компании «Росриэлт», в августе средняя цена квадратного метра в новостройках Чечни составила 182,6 тыс. рублей. По данным «Метриум», в Москве «квадрат» стоил 505,7 тыс. рублей.

Ранее жителей Москвы предупредили о дефиците жилья в готовых новостройках.