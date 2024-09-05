«Деньги останутся дорогими надолго». Какое решение примет ЦБ по ключевой ставке? Аналитик Васильев назвал три сценария решения ЦБ по ключевой ставке 13 сентября

ЦБ на заседании 13 сентября сохранит ключевую ставку на уровне 18% или повысит ее до 19-20%. Такой прогноз «Газете.Ru» дали эксперты. Что делать вкладчикам, инвесторам, заемщикам и ждать ли укрепления рубля — в нашем материале.

Три эксперта предрекли сохранение ключевой ставки на уровне 18%, в том числе экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин. Четыре экономиста и финансиста высказались за повышение ключевой ставки до 19-20%.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сказал «Газете.Ru», что видит три основных сценария, которые считает равновероятными :

*cохранение ключевой ставки на уровне 18% в сентябре и повышение до 20% в октябре,

*повышение ключевой ставки до 19% в сентябре и до 20% в октябре,

повышение ключевой ставки до 20% в сентябре и сохранение на этом уровне в октябре.

Почему ЦБ может сохранить ставку

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров пояснил «Газете.Ru», что сценарий дальнейшего повышения ключевой ставки несет в себе много рисков. В частности, можно передавить российскую экономику и затем начать быстрое снижение ставки, если вдруг что-то сломается в финансовой системе и последующее замедление экономики перерастет в рецессию, уточнил экономист.

Федоров отметил, что экономика реагирует медленнее на рост ключевой ставки, чем на ее снижение.

«Менять уровень ставки целесообразно после понимания параметров бюджета и размера субсидий процентных ставок на 2025 год. Официально бюджет выйдет не ранее октября. Перерыв между заседаниями ЦБ незначителен. Рационально отложить вопрос об изменении ставки на октябрь, когда бюджетные параметры позволят оценить необходимый уровень жесткости денежно-кредитной политики на следующий год», — уточнил он.

Федоров также напомнил, что в октябре будет обновлен прогноз регулятора на основе данных за июль-сентябрь 2024 года. Кроме того, сокращение льготных программ ипотечного кредитования даст дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики без повышения ставки. Он уже видит этот процесс по июльским данным. Льготная ипотека сократилась почти в четыре раза и потянула вниз необеспеченный кредит.

«Манипуляции с ключевой ставкой после того, как она была поднята до 16% 15 декабря 2023 года, продемонстрировали, что ее прибавление или снижение на 1-2 процентных пункта не приводит к изменениям в трендах инфляции. То есть на инфляцию это не оказывает регуляторного воздействия. После того, как ставка была повышена до 18% 26 июля 2024 года, с ценами все осталось, как есть», — сказал Дубинин.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Почему ЦБ может повысить ставку

По мнению Васильева, в пользу повышения ключевой ставки до 19% или даже 20% говорят :

*сигналы Банка России;

*уровень темпов роста цен. Инфляция складывается выше прогнозного диапазона ЦБ 6,5-7%. По оценке ЦБ, устойчивые темпы роста цен в августе находятся в прежнем диапазоне 6-7%, который наблюдается с начала года. То есть по сути замедления инфляции не происходит, несмотря на текущую ключевую ставку в 18%;

*по-прежнему сохраняются ключевые проинфляционные факторы — дефицит кадров на рынке труда, высокий внутренний спрос, повышенные инфляционные ожидания, издержки, связанные с санкциями;

*в августе продолжили расти инфляционные ожидания населения и бизнеса.

По итогам заседания 26 июля ЦБ повысил прогноз по инфляции на конец 2024 года до 6,5-7% и прогноз по средней ключевой ставке до конца года до 18-19,4%.

По мнению Васильева, из этого следует, что:

• если инфляция по году будет складываться ближе к 6,5%, ключевая ставка остается на уровне 18%;

• если инфляция пойдет ближе к 7%, ключевая ставка будет повышена до 20%.

Васильев полагает, что инфляция по итогам года составит 7,1%, при этом риски смещены в сторону более высоких значений. Поэтому он ждет повышения ключевой ставки этой осенью до 20%.

Что будет с вкладами

Сейчас ставки по вкладам в российских банках достигают 18-22% годовых. По оценке кандидата экономических наук, заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светланы Фруминой, ставки по вкладам находятся на 25-летнем максимуме. Самый существенный всплеск процентных ставок наблюдался в кризисные 1995-1996 годы и достигал 100%, подчеркнула экономист.

Если ЦБ сохранит ключевую ставку, доходность вкладов останется на прежнем уровне, сказал Васильев. В случае повышения ключевой ставки на сопоставимую величину вырастут ставки по депозитам.

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев посоветовал разместить деньги на вкладе до одного года .

По мнению Фруминой, повышение ставок по вкладам создает два дополнительных риска для экономики. Первый риск — отток капитала с фондового рынка, капитализация которого согласно посланию президента Федеральному собранию должна быть повышена до 66% ВВП. Второй риск — переток денег во вклады может скорректировать спрос на облигации федерального займа, являющийся сегодня ключевым источником финансирования дефицита бюджета.

«Принимать поспешных решений и выводить средства из фондового рынка инвесторам не следует. На долгосрочном горизонте при грамотном управлении портфелем доходность по инструментам фондового рынка может быть выше ставок по депозитам », — пояснила Фрумина.

Эксперт Президентской академии, приглашенный профессор Universidad Torcuato di Tella Вячеслав Мищенко наоборот рекомендовал инвесторам на фондовом рынке рассмотреть возможность частичного перевода денег во вклады для диверсификации портфеля.

Что будет с кредитами

По данным сервиса «Финуслуги» Московской биржи, средняя ставка по потребкредитам (топ-20 банков России) за период с 17 по 24 августа выросла на 1,1 процентный пункт, до 20,94%. По данным ЦБ, в июле 2024 года средневзвешенная ставка по ипотеке выросла до 10,22%. Это максимальный показатель за последние пять лет. Выше значение было только в июле 2019 года. В июне средняя ставка составляла 7,57%.

Ставки по кредитам тоже зависят от уровня ключевой ставки. Если ЦБ сохранит ключевую ставку 18%, то ставки по кредитам значительно не изменятся, уточнил Васильев. Если ЦБ повысит ставку до 19-20%, на сопоставимую величину возрастут и ставки по кредитам, уточнил эксперт. Поэтому он посоветовал россиянам брать кредит сейчас.

Мищенко предрек рост ставок по потребительским кредитам до 25-30%, по ипотеке — до 12-14% после 13 сентября:

«Возврат к низким ставкам по кредитам маловероятен до 2025 года. Для получения кредита по наиболее низкой ставке сейчас стоит обратить внимание на специальные программы и акции банков, а также на рефинансирование существующих кредитов».

По словам Васильева, заемщикам стоит быть готовыми к тому, что деньги в экономике останутся дорогими еще долго, а, вероятно, и еще подорожают. Он спрогнозировал среднюю ключевую ставку в этом году в 17,4%, в 2025 году – 17,8%.

Что будет с рублем

По словам Васильева, если ЦБ сохранит ключевую ставку в 18%, в моменте это не окажет значимого влияния на курс рубля. А если ЦБ повысит ставку до 19-20%, это может привести к умеренному укреплению рубля.

По прогнозам эксперта, средний курс доллара в июле-сентябре составит 89 рублей, евро — 97 рублей, юаня — 12 рублей. В октябре-декабре доллар будет стоить в среднем 90 рублей, евро — 99 рублей, юань — 12,5 рублей.

По мнению Мищенко, после решения ЦБ курс рубля может временно укрепиться, но затем продолжит колебаться, и доллар будет стоить 87-90 рублей:

«Заметное укрепление рубля маловероятно в ближайшие полгода из-за сохраняющихся геополитических рисков и структурных проблем экономики. На горизонте полугода рубль может укрепиться (курс доллара снизится до 85-87 рублей при благоприятной внешней конъюнктуре и успешной борьбе с инфляцией)».

По словам Фруминой, укрепления рубля в большей части зависит от решений органов государственной власти.

«Однако на курс влияет и стоимость нефтегазовых ресурсов, доходы от которых занимают значительную часть поступлений в федеральный бюджет. Если комплекс факторов в виде повышения ключевой ставки и снижения стоимости нефтегазовых ресурсов будет действовать одновременно, курс национальной валюты может снизиться», — предположила экономист.