Вклад в будущее: как будет работать образовательный маркетплейс в Казахстане Фридом Финанс и Минпрос Казахстана создадут единую образовательную платформу

Поддержка образования и молодых талантов

Это не первый проект Freedom Holding (штаб-квартира финансового холдинга находится в Алматы, компания работает в 20 странах) в сфере образования в стране. Фридом Финанс поддерживает такие мероприятия, как Международная олимпиада по биологии (IBO) и Международная олимпиада по программированию (ICPC), проводимые в Казахстане. Глава компании Тимур Турлов подчеркивает важность помощи молодым людям и создания социальных лифтов, чтобы раскрыть их потенциал и дать стимулы для развития.

Еще один из ярких примеров социальных инвестиций Freedom — строительство нового учебного блока для студентов SDU University. При этом холдинг оказывает и точеную под-держку. Так, к началу нового учебного года 350 школьников из Уральска и нескольких районов (из семей, пострадавших во время паводков) получили наборы для учебы от сотрудников Freedom Holding Corp. На пожертвования, собранные во Фридом Финанс, были закуплены комплекты: ноутбуки, демисезонная и спортивная одежда, рюкзаки. Проект был реализован совместно с Ассамблеей народа Казахстана и организацией «Ассамблея жастары» («Ассамблея молодежи»).

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Важно отметить, что вкладываясь в подобные проекты, Freedom Holding Corp. под руководством Тимура Турлова делает акцент на подготовке нового поколения специалистов (в том числе в финансовом секторе). Эти инициативы охватывают широкий спектр направлений, включая программы по финансовой грамотности, организацию лекций и семинаров для студентов, помогая им понять основы инвестирования, управления капиталом и важности долгосрочного планирования.

Кроме того, Фридом Финанс сотрудничает с ведущими учебными заведениями Казахстана, предоставляя стипендии и гранты для одаренных студентов. Эти программы призваны поддержать молодежь, которая в будущем сможет внести значительный вклад в развитие экономики страны. В рамках этой помощи холдинг также организует стажировки и практики для студентов, позволяя им получить практический опыт работы в финансовом секторе.

Шахматы и футбол: мировой уровень

О поддержке развития шахмат и футбола лично со стороны Тимура Турлова и его компании сказано уже немало, ведь бизнесмен уже более полутора лет возглавляет Федерацию шахмат Казахстана (KazChess). Турниры, проводимые при поддержке Фридом Финанс, привлекают внимание как местных, так и международных шахматистов, что способствует росту интереса к этому виду спорта в Казахстане. К примеру, в июне 2024 года успешно прошел юношеский чемпионат Азии в Алматы, собравший рекордное число участников — 650 человек. Молодые казахстанцы выиграли в разных категориях 12 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Как говорит Тимур Турлов, шахматы в целом стали важной частью его жизни, а также сотрудников компании: «Мы запустили внутренние турниры во «Фридоме», обучающие курсы, шахматные доски появились в офисах, финансируем Казахстанскую федерацию шахмат и самые крупные международные соревнования».

close Казахстанская Федерация шахмат

Если говорить о футболе, то Фридом Финанс спонсирует детские и молодежные команды, предоставляя им необходимые ресурсы для тренировок и участия в соревнованиях. Компания организовала и стала генеральным партнером юношеской футбольной лиги QJ League. Тимур Турлов считает, что в этой индустрии должны быть достойные зарплаты у тренеров, создана лучшая инфраструктура и т.д. «В Казахстане есть большой социальный запрос на футбол, особенно в регионах», — отмечает предприниматель.

Основатель и CEO Freedom Holding неоднократно подчеркивал важность инвестиций в спорт: «Спорт — это не только здоровый образ жизни, но и важная часть воспитания личности. Поддержка шахмат и футбола помогает формировать у молодежи такие качества, как целеустремленность, дисциплина и командный дух».

Кроме того, компания вкладывается в инициативы в сфере экологии — была проспонсирована установка более 100 фандоматов для сбора и переработки пластиковых бутылок и алюминиевых банок в Алматы и Астане. Фридом Финанс в рамках этого проекта будет рас-ширять и знания населения в сфере экономичного образа жизни. За счет компании также восстанавливается экосистема на осушенном дне Аральского моря: ведется работа по формированию зеленых насаждений, появятся ограждения и система орошения.

Благодаря значимым гуманитарным инициативам Тимур Турлов был назначен председателем Консультативного комитета Глобального договора ООН в Центральной Азии. В этом статусе он курирует платформу для обмена идеями по реализации Целей устойчивого развития во всем регионе, а также обсуждения ключевых вызовов и проблем, с которыми сталкиваются бизнес и государство.

Инвестиции Фридом Финанс в образовательные и социальные проекты уже дают плоды. Благодаря активной поддержке холдинга, в Казахстане растет число молодых специалистов, готовых работать в финансовом секторе и вносить вклад в развитие экономики страны. Поддержка шахмат и футбола также приносит свои результаты.

В стране увеличивается число молодых спортсменов, участвующих в национальных и международных турнирах, что способствует укреплению позиций страны на мировой спортивной арене. Эти инициативы демонстрируют приверженность холдинга социальным ценностям и его активное участие в созидании будущего Казахстана.