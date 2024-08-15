Хедлайнер API. Сбер предлагает бизнесу использовать технологию прямой интеграции

Потребности бизнеса в быстром и качественном банковском обслуживании требуют от финансовых организаций поиска новых форм взаимодействия с партнерами. Сбербанк предлагает своим корпоративным клиентам специальный сервис Sber API — набор решений и методов прямой интеграции банка и получателей его услуг. По сути, речь идет о единой платформе для сервисов, которые обеспечивают защищенный и быстрый доступ к инфраструктуре Сбера и заметно ускоряют рутинные рабочие процессы. О том, что получают предприниматели от такой интеграции с банком и сколько продуктовых сервисов «зашито» в Sber API сегодня, в материале «Газеты.Ru».

Аббревиатура API расшифровывается как Application Programming Interface. Это программный интерфейс, который позволяет множеству приложений, сервисов и программ обмениваться информацией и понимать друг друга. По сути, API дает сотни команд в секунду, и не одному, а целому набору сервисов, что в разы увеличивает связанность и скорость выполнения нужных операций.

По этой причине данную разработку называют одним из самых востребованных IT-инструментов, который упрощает жизнь и экономит деньги и время. Свои API-решения имеют крупнейшие финтех-компании Amazon, Google, Microsoft, Apple. Любопытный факт: в период пандемии на базе API создавались приложения, позволявшие отслеживать контакты людей, зараженных коронавирусом.

В Сбере начали работать над API еще шесть лет тому назад. Этот опыт позволил создать свою систему с нуля, опираясь на понимание потребностей широкого круга потенциальных клиентов. Сегодня в ее основе — консолидация API-решений, что в итоге привело к их объединению в единую версию с общей архитектурой для всех клиентов. В июне 2024 года Сбер отменил плату за использование Sber API, открыв для бизнеса окно возможностей.

Хедлайнер на рынке API

Сегодня единым API от Сбера пользуются более 7 300 партнеров, относящихся ко всем сегментам, обслуживающимся в банке. По сравнению с прошлым годом темпы прироста новых клиентов возросли: число подключений к решению в месяц выросло в 3,5 раза. В Сбере полагают, что бизнес готов к переходу на стандарты API из-за положительного клиентского опыта работы с сервисом, его безопасности и экономической эффективности. Sber API широко используют компании из сегмента среднего и крупного бизнеса. При этом большой потенциал внедрения продукта в Сбере видят в сотрудничестве с компаниями сегмента малого и микробизнеса.

«С решением Sber API клиенты могут настроить прямой «мост» для обмена информацией с банком и выполнять различные операции. Внедрение этой технологии позволяет компаниям выстроить работу с банком в удобном для них формате», — комментирует Анна Лоевская, директор дивизиона Цифровой корпоративный банк Сбербанка.

По ее словам, API от Сбера имеет широкий спектр возможностей, с помощью которых можно сконфигурировать необходимые схемы взаимодействия, учитывая требования к объему операций, безопасности и другим важным для клиента критериям.

Любая компания в своей работе опирается на широкий спектр банковских услуг. Это и зарплатные проекты, рублевые и валютные операции, частые запросы выписок, выставление счетов. API является надстройкой над привычным инструментарием. Там, где раньше требовалось сделать десятки кликов, сегодня достаточно одного.

Как это работает?

Главными преимуществами Sber API можно назвать технологичность, безопасность, многоканальность и быстродействие сервиса. Подключение API позволяет интегрировать интернет-банк в учетную систему клиента, обмениваться данными с банком с помощью защищенного подключения, подключить сервисы приема платежей от юридических лиц SberBusinessPayments и проходить авторизацию на сайте по СберБизнес ID. API придает бизнесу ускорение: система способна обрабатывать несколько сотен запросов в секунду в синхронном режиме. Кроме того, благодаря нему можно всегда иметь под рукой информацию о документах и операциях, проведенных в интернет-банке, поскольку их будет видно в любом цифровом канале.

На текущий момент в Sber API «зашито» более 400 сервисов и 120 продуктовых методов, что позволяет настроить учетную систему компании в зависимости от ее потребностей, что в итоге ведет к оптимизации бизнес-процессов и снижению операционной нагрузки.

«Наше решение не стоит на месте, мы регулярно улучшаем действующие функции и добавляем новые возможности, чтобы сделать его еще лучше и удобнее для клиентов. Отдельным плюсом стала отмена платы за Sber API с июня 2024 года. Это позволит снизить порог входа в цифровую экономику и помочь клиентам в развитии и увеличении объемов транзакций», — комментирует Анна Лоевская. По ее словам, в среднем за день клиенты совершают более 10 млн операций посредством Sber API.

Бесшовный переход между продуктами в рамках экосистемы Сбербанка возможен за счет интеграции методов API в учетную систему компании. Можно выбрать методы, которые актуальны для бизнеса сегодня и в дальнейшем расширять их представленность. Наиболее популярными методами, по данным Сбербанка, являются «Выписка», «Платежное поручение» и «Зарплатный проект». Их использует 90% пользователей. Также есть продукты по продаже, покупке и конверсии валюты, по реестрам платежей, моментальным платежам, корпоративным подпискам и безопасным сделкам и еще более 30 сервисов.