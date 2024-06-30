«Замещение водки на самогон началось давно». Россиян предупредили о подорожании крепкого алкоголя Fort: цены на коньяк, водку и бренди вырастут на 10% во втором полугодии

Коньяк, бренди и водка подорожают в российских магазинах во второй половине 2024 года. Это произойдет из-за повышения минимальных розничных цен на крепкие напитки с 1 июля, колебаний курсов валют и роста издержек производителей. Такой прогноз «Газете.Ru» дали экономисты и эксперты по алкоголю. По их мнению, несмотря на увеличение цен, потребление крепкого алкоголя останется среди россиян на рекордных уровнях.

С 1 июля 2024 года розничные цены на алкоголь крепостью более 28% повысятся:

*на водку — с 281 до 299 руб. за пол-литра;

*на коньяк — с 517 до 556 руб.;

*на бренди — с 375 до 403 руб.

Приказ об увеличении минимальных розничных цен на крепкий алкоголь опубликовал Минфин, корректировки не коснутся экспорта и импорта.

«Минфин таким образом борется с теневым производством алкоголя. Кроме того, цены вырастут из-за инфляции и повышения ставок акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%. Но это в основном относится к импорту», — сказал «Газете.Ru» руководитель направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслан Брагин.

Он добавил, что алкоголь подорожает в том числе из-за внешнеторговых и финансовых ограничений, подорожания импортного оборудования, комплектующих, повышение курса доллара к рублю. Повысились цены на импортные укупорочные средства, ингредиенты и тару, заключил Брагин.

На сколько вырастут цены

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев сказал «Газете.Ru», что не видит дополнительных предпосылок к заметному росту цен на крепкий алкоголь во втором полугодии. По его словам, рост минимальных цен вряд ли сильно повлияет на цены во всей линейке водки, бренди и коньяка: продукция, продаваемая по минимальным розничным ценам, занимает, как правило, не более 5-7% от ассортимента.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин согласился, что с 1 июля мало что изменится:

«Фактическое подорожание уже состоялось после Нового года. Так как акцизы на эти виды продукции подняли 1 января. Но тут возникает сразу три вопроса. Поднимут ли пошлину на импортные дистилляты, из которых предприятия пока имеют право лить коньяки и бренди. Коснется ли это Грузии и Армении. И какой в итоге будет пошлина в результате всех итераций. Как только импорт подорожает, наши производители цены тоже поставят на драйв по древней традиции».

По словам Брагина, цены на водку, бренди и коньяк вырастут не более чем на 10% во втором полугодии практически во всех магазинах, но это не будет критичным. С ним согласились три экономиста.

«Розничные цены на водку, бренди и коньяк в России во втором полугодии 2024 года поднимутся незначительно. По карману такое подорожание точно не ударит, особенно в случае с обычным потребителем. Водка подорожает на 17-50 рублей, в зависимости от бренда. Коньяк и бренди подорожают на 30-40 руб. и выше.

Хотя в случае с дорогими сортами коньяка цены могут увеличиться до 15%. Особенно если речь идет о ввозной продукции», — сказала «Газете.Ru» сенатор Ольга Епифанова.

Торговые сети будут вести переговоры с поставщиками и стараться сохранить минимальные закупочные цены как можно дольше.



«Далее будет найден компромисс, но однозначно сетевые супермаркеты, алкомаркеты будут перекладывать это повышение цен на покупателей и поставщиков. Речи о снижении их гарантированной доходности и наценки идти не может», — уверен Брагин.

Эксперт считает, что магазины будут продолжать проводить сезонные акции поставщиков по снижению цен, могут повысить тарифы на торцевые и палетные выкладки, а также другие маркетинговые инициативы, чтобы компенсировать возможное снижение продаж на фоне повышения цен.

Доктор экономических наук, профессор кафедры Государственное и муниципальное управление Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Шедько счел, что в магазинах с высокой проходимостью будет срабатывать эффект конкуренции соседствующих магазинов, торговля будет бороться за покупателя:

«Пока коэффициент «градус/грамм/рубль» россияне массово не высчитывают. Хотя проблема пивного алкоголизма и существует. Пивом часть населения водку уже заменяет».

Что будет со спросом на алкоголь

По данным аналитиков проекта «Если быть точным», в пересчете на водку россияне в среднем пьют 0,5 литра в неделю. Это 10 литров чистого спирта на человека старше 15 лет — рекордный показатель за последние девять лет. Около 60% от всего выпитого алкоголя приходится на крепкие напитки: рост их продаж эксперты связывают с последствиями ковида и началом военных действий на Украине.

«Наблюдается некоторое перепроизводство отечественного алкоголя. Основной оборот алкоголя дают так называемые «хард дринкеры», активные потребители, у кого в регулярный репертуар потребления входят их любимые алкогольные бренды», — отметил Брагин.

По его мнению, спрос россиян на крепкий алкоголь после повышения цен в основном будет зависеть от их доходов и социальной группы. Брагин не исключил частичного «дауншифтинга», понижения планки выбираемых брендов, но не более чем у 20% потребителей.

По словам Епифановой, спрос на водочную продукцию в последнее время все меньше зависит от каприза цен:

«Дело в том, что замещение водки на самогон началось еще с момента роста доллара выше 30 руб. Самогонка, которая продается сейчас даже в сетях — достаточно хорошего качества. При этом, в настоящее время как дачники, так и жители деревень активно гонят самогонку для личного потребления на весьма хорошем уровне. Поэтому нет такого дикого спроса на коньяк или виски. Те, кто гонит самогонку для личного потребления, научились ее хорошо очищать и настаивать на молодых ветках березы или на хвойных веточках, на бадьяне или на коре дуба».

Брагин уточнил, что кустарно произведенный алкоголь является основным конкурентом дешевых промышленных алкогольных напитков, и с него государство уже не получает доходов.

Эксперт не исключил, что регулярные увеличения цен на алкогольную продукцию поспособствуют дальнейшему распространению домашней дистилляции в среде низкообеспеченных слоев населения России.

По мнению Брагина, будут и некоторые всплески отравлений суррогатами и поддельным алкоголем в маргинальной среде населения.

Бутырина допустила, что на фоне роста цен россияне будут покупать меньше водки, бренди и коньяка, а некоторые могут переключиться на более дешевые алкогольные напитки — вино или пиво. Эксперт добавила, что не исключен рост потребления нелегальных напитков.

В 2017 году на незарегистрированный алкоголь приходилось 33% общего потребления в России, в 2022-м — уже 21%. При этом смертность от алкоголя в России снижается, но остается одной из самых высоких в мире. В 2022 году от причин, связанных с алкоголем, умерли 45 тыс. россиян. За последние десять лет это число уменьшилось — в 2012-м умерли 56 тыс. человек. Главная причина алкогольной смертности в России — крепкий алкоголь, который обычно пьют много разом.