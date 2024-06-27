Водка, ЖКУ, загранпаспорт: что подорожает для россиян в июле Какие законы вступают в силу с 1 июля

С начала июля в России прекращает действовать программа льготной ипотеки, крепкий алкоголь подорожает и вырастут тарифы ЖКХ. «Газета.Ru» рассказывает, какие законы вступают в силу с начала июля, и как они повлияют на жизнь россиян.

Льготная ипотека уходит

С 1 июля 2024 года прекращает свое действие программа льготной ипотеки «Господдержка» на покупку квартир в новостройках под 8% годовых. Ранее по этой программе можно было получить до 6 млн рублей с первоначальным взносом до 30%, сроком до 30 лет.

Программа льготной ипотеки была запущена в 2020 году, чтобы поддержать покупателей и строительную отрасль в условиях эпидемии коронавируса.

Она была весьма востребована у покупателей — по данным Минфина, в 2020 году банки выдали 347,5 тыс. льготных кредитов, в 2021-м — 341,4 тыс., в 2022-м — 289,9 тыс., в 2023-м — 417,8 тыс.

Но в Центробанке отмечали, что высокий спрос на эту ипотеку со стороны граждан, покупающих квартиры в инвестиционных целях, разгоняет цены на новостройки и увеличивает ценовой разрыв между «первичкой» и «вторичкой».

«Мы выступаем за адресные программы льготной ипотеки. Ипотека с господдержкой, по нашему мнению, должна распространяться на людей, которым нужна помощь в финансировании покупки жилья — исходя из общих социально-экономических целей или в рамках программ развития отдельных регионов», — отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в марте этого года.

В феврале 2024 года президент России Владимир Путин предложил продлить программу «Семейная ипотека». Однако будут обновлены правила ее получения. Обновленные условия правительство пока не озвучивало.

Платежи за ЖКУ вырастут

Впервые с 2022 года будут проиндексированы тарифы на коммунальные услуги — водоснабжение, газоснабжение и электроэнергию.

Тарифы повысятся на 4–15%, в зависимости от субъекта РФ. Например, в Забайкалье они вырастут на 15%, а в Хакасии в среднем на 4%. В Москве — на 11%. Для жителей Санкт-Петербурга сделано исключение — губернатор Александр Беглов объявил, что в связи с ростом городского бюджета плановое повышение тарифов проводиться не будет.

В среднем повышение не должно составлять более 10,8%.

Наряду с этим 1 июля вступают в силу изменения в Жилищный кодекс, в соответствии с которыми некоторые категории населения освобождаются от оплаты банковской комиссии при расчете за услуги ЖКХ. Эта льгота распространится на пенсионеров, многодетные семьи, инвалидов и ветеранов боевых действий.

Банки будут возвращать украденные у клиентов деньги

С 25 июля вступает в силу закон, согласно которому банки должны возвращать клиентам похищенные мошенниками средства — если они были переведены на счет злоумышленников, находящийся в специальной базе Банка России.

«Основная цель разработанного при участии Банка России закона — противодействие хищению средств, в том числе с использованием приемов и методов социальной инженерии», — цитировал РБК представителя ЦБ.

Банки и платежные системы будут обязаны проверять подозрительные транзакции и приостанавливать на два дня перевод средств — даже если клиент дал на него свое согласие. Предполагается, что за это время попавшийся на удочку мошенников клиент поймет, что находится под влиянием злоумышленников.

Крепкое спиртное подорожает

С 1 июля вводятся новые минимальные цены розничной продажи крепкого алкоголя. Например, пол-литра водки подорожает с 281 до 299 рублей, а коньяка — с 517 до 556 рублей. Соответствующее распоряжение издал Минфин.

Магазины и производители не смогут устанавливать цены на алкоголь (0,5 л) ниже этих значений, с учетом НДС.

Минимальные цены на алкоголь устанавливаются приказом министерства финансов с 2009 года — для борьбы с теневым производством крепких напитков.

Также с 1 июля гостиницы и рестораны, которые продают алкоголь порционно, будут обязаны передавать в государственную базу ЕГАИС информацию о продаже или использовании крепких напитков. Например, если алкоголь при приготовлении добавили в блюдо.

Загранпаспорт обойдется дороже

Изменения в Налоговом кодексе коснутся граждан, которые будут оформлять загранпаспорт нового образца. Теперь за его получение нужно будет заплатить 6 тыс. руб., для детей до 14 лет — 3 тыс. руб.