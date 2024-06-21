Власти смягчили параметры продажи валютной выручки. Что будет с курсом рубля? Экономист Васильев спрогнозировал доллар по 92 рубля из-за решения кабмина

Правительство ожидаемо смягчило требование к обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами: порог снижен с 80% до 60%. По мнению аналитиков и экономистов, в ближайшее время курс рубля вернется в комфортные для российских властей диапазоны: доллар будет стоить 87-94 руб., евро — 93-101 руб., а юань — 11,8-12,8 руб. Что будет с курсами во второй половине года и когда выгоднее покупать валюту — в материале «Газеты.Ru».

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов назвал решение правительства ожидаемым. По его словам, смягчение требования об обязательной продаже валютной выручки позволит приблизить курс рубля к более низким, экономически обоснованным уровням.

«Указ об обязательной продаже валютной выручки является эффективным инструментом, который помогает удерживать курс рубля стабильным в приемлемом для экспортеров, импортеров и других экономических агентов диапазоне»,

— отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.Ru».

Научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин уточнил, что исторически российские экспортеры продавали бОльшую долю валютной выручки, чем новое пороговое значение в 60%:

«Например, с января по сентябрь 2023 года (до введения требования о продаже 80% валютной выручки) среднее значение отношения продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке российских экспортеров по данным ЦБ РФ составляло примерно 73%».

Что будет с курсом рубля

12 июня российский валютный рынок подвергся шоку после введения санкций США против Мосбиржи и оператора на валютном рынке — Национального клирингового центра. В результате рубль перешел к стремительному укреплению из-за вероятного сжатия импорта: возникли проблемы с платежами с дружественными странами, а граждане и компании начали избавляться от ставших еще более токсичными долларов и евро.

«Столь крепкий курс рубля (курс юаня падал ниже 11 руб., доллар — в район 80 руб.) является невыгодным для российской экономики и бюджета.

Поэтому власти задействовали инструмент для возвращения курса рубля в уже привычные диапазоны, в которых рубль находился последние восемь месяцев: доллар стоил 87-94 руб., евро — 93-101 руб., юань — 11,8-12,8 руб.», — считает Васильев.

По его мнению, что рубль в ближайшие недели вернется в эти диапазоны и будет торговаться в них в ближайшие месяцы.

По мнению Буйволова, курс юаня краткосрочно может подойти ближе к 13 руб., а доллар (по индикаторам срочного рынка) – к 90 руб. В то же время аналитик «БКС Мир инвестиций» считает, что более серьезное восстановление валют краткосрочно маловероятно — приближается налоговый период, а цены на нефть в последнее время достаточно комфортны.

По оценке Васильева, в июне средний курс доллара составит 92 руб., евро — 99 руб., юаня — 12,7 руб. В третьем и четвертом квартале средний курс американской валюты вырастет до 95 руб., европейской — до 102 руб., а курс китайской валюты останется на уровне 12,7 руб.

Инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев сказал «Газете.Ru», что на валютном рынке в последние дни наблюдается высокая волатильность, и нельзя исключать, что такая ситуация будет сохраняться еще некоторое время . По его мнению, в ближайшие пару месяцев курс рубля будет оставаться на текущих уровнях. Васильев допустил, что российские власти вновь скорректируют параметры обязательной продажи валютной выручки в случае отклонений курса рубля от устоявшихся диапазонов.

В прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов Минэкономразвития России целевыми ориентирами на текущий год является курс 90,1 – 95,7 руб. за доллар в базовом и консервативном сценарии соответственно.

Что будет влиять на курс рубля

Васильев перечислил факторы поддержки рубля:

Рост профицита внешней торговли России.



Высокая ключевая ставка ЦБ. По мнению эксперта, ЦБ на ближайшем заседании 26 июля повысит ключевую ставку еще на 200 базисных пунктов, до 18%. Он не ожидает снижения ключевой ставки в этом году и полагает, что регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 18% до конца года. В рисковом сценарии аналитик допустил повышение ключевой ставки в этом году до 19-20%.



Рост ставок по вкладам и кредитам, что увеличит привлекательность сбережений в рублях.

Негативными факторами для рубля аналитик назвал:

Сезонно возрастающий с мая спрос на валюту, в том числе для зарубежного туризма.

Возросшие геополитические и санкционные риски.

Отток капитала из России.

Спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников.

Повышенные бюджетные расходы, которые, в том числе, идут на закупку импорта.

Также аналитик полагает, что проблемы с платежами с дружественными странами в ближайшие месяцы будут разрешены, и это приведет к увеличению спроса на валюту для закупки импорта.

Когда покупать валюту

Доктор экономических наук, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко сказал «Газете.Ru», что в первые часы последнего принятого пакета санкций США был небольшой ажиотаж (россияне скупали валюту), но сейчас ситуация вернулась в норму.

«Паники нет и не будет, так как спрос на валюту не слишком высокий, по крайней мере по доллару и евро. Юани же используются больше для внешнеторговых операций, спрос на них формируется преимущественно в безналичной форме. Переживать не стоит», — отметил он.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов допустил, что спрос на доллары, евро и юани может еще увеличиться, но вряд ли достигнет уровня паники. Аналитик подчеркнул, что эти валюты стали менее привлекательными для большинства россиян из-за санкций и ограничений, и исключение составляют те, кто планирует поездки за границу.

Антонов посоветовал россиянам, которые планируют зарубежную поездку, разумно приобретать необходимую валюту по мере необходимости, не пытаясь угадать «лучший» момент.

«Стоит учитывать, что в некоторых регионах может наблюдаться дефицит наличной валюты из-за ограничений на экспорт банкнот из США и ЕС. Кроме того, спред (разница между покупкой и продажей валют) в банках сейчас значительно выше обычного — от 10 до 15 руб., а курс может существенно отличаться от официального», — предупредил Антонов.

Начальник аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев сказал «Газете.Ru», что текущее снижение курсов валют — это комфортный момент для покупки валюты с прицелом на среднесрочную перспективу, а по мере адаптации внутреннего валютного рынка к новым внешним ограничениям давление на рубль будет возрастать.

По мнению сотрудника Президентской академии Еремкина, следует выбирать выгодные моменты для покупок, но, безусловно, курс ниже 90 руб. за доллар представляется комфортным, поскольку в перспективе второй половины года ожидается некоторое ослабление рубля.

«Суммы покупок валюты должны определяться индивидуально, поскольку у всех различается структура потребления. Если, например, запланирован летний отдых не в России, то лучше приобрести валюту уже сегодня», — посоветовал экономист.