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Бизнес

«Больше, чем бизнес» — почему стоит посетить форум социального предпринимательства

Более 10 тыс. человек со всей России поучаствуют в форуме «Больше, чем бизнес»

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Travis Teo/Reuters
Социальный бизнес становится все более популярным в России. Появляются новые меры поддержки для самих предприятий, а также набирают популярность открытые площадки для нетворкинга, поиска партнеров и обмена опытом реализации социальных идей. Форум «Больше, чем бизнес» — одна из них.
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Форум социального предпринимательства «Больше, чем бизнес»

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Центр ассистивных технологий «Феникс»

Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Когда? 27–28 июня 2024 года

Где? Москва, Центр ассистивных технологий «Феникс», пав. 37, ВДНХ

Организаторы:

— Фонд поддержки социальных проектов

— Министерство экономического развития Российской Федерации

— Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

> 10 тысяч участников из разных регионов России

> 50 мероприятий в деловой программе

> 40 экспонентов на выставке технологий в социальной сфере

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Что ждет участников на площадке форума?

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Форум станет открытой коммуникационной площадкой между социальным бизнесом и всеми, кто его может поддержать: благотворительный фонды, некоммерческие организации, органы власти. Здесь соберут и презентуют лучшие практики и технологии, чтобы дать старт их масштабированию и тиражированию по всей стране.

Участников и гостей форума ждет насыщенная деловая программа с лидерами сферы социального предпринимательства, выставка технологий, мастер-классы, нетворкинг, встречи с менторами, актуальная аналитика от экспертов по отраслям, а также активности для гостей.

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Кто может принять участие в форуме?

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Depositphotos

— Социальные предприниматели, которые хотят развить компетенции и ищут меры поддержки для развития своего бизнеса

— Сектор МСП, заинтересованный в поиске новых решений для повышения качества жизни людей в стране

— Крупный бизнес, инвестирующий в эффективные социальные проекты

— Управленческие команды, которые хотят привлечь новые кадры к решению социальных задач в регионах

— Институты развития и органы исполнительной власти, готовые поддержать идеи и инициативы социальных предпринимателей

— Любой человек, желающий узнать больше о том, как социальный бизнес делает жизнь в стране комфортнее и вдохновиться на создание собственной прорывной идеи

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Как будет проходить форум?

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Shutterstock

Гостей мероприятия ждет работа по пяти направлениям. Каждый трек направлен на представление социального предпринимательства как чего-то большего, чем просто бизнес. Треки будут ориентированы на объяснение процессов самоокупаемости социальных предприятий, мотивацию людей работать и развиваться в этой сфере и построение взаимодействия между всеми участниками экосистемы. Тематика еще двух направлений подсветит важность социальной ответственности предпринимателей и расскажет про меры поддержки, которые они могут получить от государства.

Более того, работа по каждому из треков будет вестись в нескольких форматах. Дискуссии и панельные сессии с экспертами отрасли, проектировочные лаборатории, презентация действующих практик, лекции и Public Talk.

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Почему это будет интересно всем?

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Главным событием мероприятия станет выставка технологий в формате Try-a-Technology. Это значит, что все представленные решения и продукты можно будет протестировать самостоятельно и понять, подходят ли они вам или вашему бизнесу.

В рамках форума состоится полуфинал акселератора «Инновации в реабилитации» (партнер - Фонд «Сколково»), визионерские лекции и экспертные сессии о будущем социального предпринимательства.

На площадке пройдет День инклюзивного бизнеса «Открыто для всех» — экспертная площадка, на которой представители бизнеса поделятся секретами внедрения инклюзии в корпоративную политику, расскажут о своих запросах на сотрудничество с некоммерческим сектором и государством, а также поговорят о том, как зарабатывать, принося пользу обществу. В день проекта «Открыто для всех» пройдут мероприятия, где крупный, средний и малый бизнес смогут презентовать свои инклюзивные проекты, найти новых партнеров, а также посетить мастер-классы и сессии.

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