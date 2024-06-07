«Больше, чем бизнес» — почему стоит посетить форум социального предпринимательства

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Форум станет открытой коммуникационной площадкой между социальным бизнесом и всеми, кто его может поддержать: благотворительный фонды, некоммерческие организации, органы власти. Здесь соберут и презентуют лучшие практики и технологии, чтобы дать старт их масштабированию и тиражированию по всей стране.

Участников и гостей форума ждет насыщенная деловая программа с лидерами сферы социального предпринимательства, выставка технологий, мастер-классы, нетворкинг, встречи с менторами, актуальная аналитика от экспертов по отраслям, а также активности для гостей.