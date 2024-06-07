«Больше, чем бизнес» — почему стоит посетить форум социального предпринимательства

Форум социального предпринимательства «Больше, чем бизнес»
Центр ассистивных технологий «Феникс»Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Когда? 27–28 июня 2024 года
Где? Москва, Центр ассистивных технологий «Феникс», пав. 37, ВДНХ
Организаторы:
— Фонд поддержки социальных проектов
— Министерство экономического развития Российской Федерации
— Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
> 10 тысяч участников из разных регионов России
> 50 мероприятий в деловой программе
> 40 экспонентов на выставке технологий в социальной сфере
Что ждет участников на площадке форума?
Форум станет открытой коммуникационной площадкой между социальным бизнесом и всеми, кто его может поддержать: благотворительный фонды, некоммерческие организации, органы власти. Здесь соберут и презентуют лучшие практики и технологии, чтобы дать старт их масштабированию и тиражированию по всей стране.
Участников и гостей форума ждет насыщенная деловая программа с лидерами сферы социального предпринимательства, выставка технологий, мастер-классы, нетворкинг, встречи с менторами, актуальная аналитика от экспертов по отраслям, а также активности для гостей.
Кто может принять участие в форуме?
— Социальные предприниматели, которые хотят развить компетенции и ищут меры поддержки для развития своего бизнеса
— Сектор МСП, заинтересованный в поиске новых решений для повышения качества жизни людей в стране
— Крупный бизнес, инвестирующий в эффективные социальные проекты
— Управленческие команды, которые хотят привлечь новые кадры к решению социальных задач в регионах
— Институты развития и органы исполнительной власти, готовые поддержать идеи и инициативы социальных предпринимателей
— Любой человек, желающий узнать больше о том, как социальный бизнес делает жизнь в стране комфортнее и вдохновиться на создание собственной прорывной идеи
Как будет проходить форум?
Гостей мероприятия ждет работа по пяти направлениям. Каждый трек направлен на представление социального предпринимательства как чего-то большего, чем просто бизнес. Треки будут ориентированы на объяснение процессов самоокупаемости социальных предприятий, мотивацию людей работать и развиваться в этой сфере и построение взаимодействия между всеми участниками экосистемы. Тематика еще двух направлений подсветит важность социальной ответственности предпринимателей и расскажет про меры поддержки, которые они могут получить от государства.
Более того, работа по каждому из треков будет вестись в нескольких форматах. Дискуссии и панельные сессии с экспертами отрасли, проектировочные лаборатории, презентация действующих практик, лекции и Public Talk.
Почему это будет интересно всем?
Главным событием мероприятия станет выставка технологий в формате Try-a-Technology. Это значит, что все представленные решения и продукты можно будет протестировать самостоятельно и понять, подходят ли они вам или вашему бизнесу.
В рамках форума состоится полуфинал акселератора «Инновации в реабилитации» (партнер - Фонд «Сколково»), визионерские лекции и экспертные сессии о будущем социального предпринимательства.
На площадке пройдет День инклюзивного бизнеса «Открыто для всех» — экспертная площадка, на которой представители бизнеса поделятся секретами внедрения инклюзии в корпоративную политику, расскажут о своих запросах на сотрудничество с некоммерческим сектором и государством, а также поговорят о том, как зарабатывать, принося пользу обществу. В день проекта «Открыто для всех» пройдут мероприятия, где крупный, средний и малый бизнес смогут презентовать свои инклюзивные проекты, найти новых партнеров, а также посетить мастер-классы и сессии.