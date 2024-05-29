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Истина в вине: экс-владелец «Кубань-Вино» пытается обжаловать решение суда

Бывший собственник «Кубань-Вино» считает национализацию незаконной

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Виталий Тимкив/РИА Новости
Группа «Ариант» подала жалобу в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с требованием отменить решение Арбитражного суда Челябинской области о передаче государству активов компании «Кубань-Вино» — крупнейшего в России производителя вина, а также других ее агро- и винодельческих активов, пишет РБК. Группа «Ариант» считает, что решение суда первой инстанции было вынесено незаконно. Рассмотрение жалобы назначено на 31 мая.

Что хочет обжаловать холдинг «Ариант»

Текст апелляционной жалобы «Арианта», оказавшийся в распоряжении РБК, начинается цитатой из заявления президента России Владимира Путина, сделанного 25 апреля текущего года на пленарном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Глава государства тогда отметил, что изъятие бизнеса оправдано только в случае, когда действия или бездействие его собственников наносят «прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам».

Согласно тексту документа, подлинность которого для РБК удостоверил источник, близкий к ответчикам, собственники «Арианта» «никогда не наносили ущерба безопасности страны и национальным интересам и активы за рубеж не выводили».

Напомним, что Генпрокуратура РФ потребовала взыскать активы «Арианта» в счет «незаконного обогащения» бывших владельцев АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) Юрия Антипова и Александра Аристова. Речь идет об агрофирмах «Южная» и «Ариант», «ЦПИ-Ариант» и «Кубань-Вино». В результате активы крупнейшего российского производителя вина были национализированы.

При этом, как подчеркивает компания в своей жалобе, из содержания требований Генпрокуратуры следует, что все дивиденды от деятельности ферросплавных производств были вложены в российские предприятия, занимающиеся сельским хозяйством и производством продуктов питания, напитков, для нужд страны и обеспечения продовольственной безопасности.

В жалобе адвокаты Аристова и членов его семьи (дочери Елены, супруги Людмилы и зятя Александра Кретова) утверждают, что их клиенты уже не имеют отношения к промышленному бизнесу Антипова. Поэтому изъятие имущества, которое они создали самостоятельно и за свой счет, незаконно.

Кроме того, по мнению авторов жалобы, арбитражный суд Челябинской области не имел полномочий для рассмотрения этого дела, а само изъятие бизнеса у ГК «Ариант» в рамках данного спора противоречит правовым и политическим установкам президента. По совокупности этих и ряда других причин компания просит отменить решение арбитражного суда Челябинской области.

Судебные вопросы

«Ариант» указывает на то, что дело рассматривается судом, который не имеет соответствующих полномочий. В жалобе говорится, что в деле есть несколько требований. Некоторые из них должен рассматривать арбитражный суд, а другие — суд общей юрисдикции. Если требования нельзя разделить, то дело должен рассматривать суд общей юрисдикции, как указано в документе со ссылкой на соответствующие законы.

В жалобе приводится пример из судебной практики — дело ОАО «Кучуксульфат». В 2022 году с акционеров этого предприятия также взыскивали необоснованное обогащение в виде дивидендов, полученных в результате незаконной приватизации.

Генпрокуратура подала иск в суд общей юрисдикции, который рассмотрел дело полностью. Акционеры требовали передать дело в арбитражный суд, но все три инстанции им отказали.

«Ариант» также выразил недоверие судье, которая вела дело. По мнению компании, все дела о деприватизации предприятий и взыскании необоснованного обогащения с бывших владельцев бизнеса проходят по одному сценарию. В этом деле со стороны Генеральной прокуратуры участвовал тот же представитель, что и в других подобных спорах — Александр Маруценко.

По мнению компании, судья нарушила сроки уведомления участвующих в деле лиц. Дело было рассмотрено в кратчайшие сроки, при этом все ходатайства ответчиков были отклонены, а все ходатайства прокуратуры — удовлетворены. Сторонам не дали времени ознакомиться с материалами дела. Кроме того, в жалобе отмечено, что ответчики не были должным образом уведомлены о дате и месте судебного заседания.

«По надуманным основаниям, не имеющим под собой какой-либо реальной почвы», судья обратила решение суда к немедленному исполнению, цитирует РБК жалобу холдинга. По мнению ответчиков, такая мера была принята из-за того, что они якобы планируют вывести активы, оказывают давление на сотрудников, угрожают им увольнением и задержкой зарплаты. Однако в «Арианте» утверждают, что это неправда. В жалобе говорится, что решение о немедленном исполнении судебного акта незаконно.

Компания также сомневается в том, что решение была написано лично судьей. По мнению заявителей, на это указывает информация о платежных документах, содержащаяся в тексте решения. Эти документы либо не существуют в реальности, либо их характеристики отличаются от указанных в решении. Кроме того, по мнению «Арианта», суд не применил правовые нормы о пропуске срока исковой давности.

Новые фигуранты

Сначала ответчиками по этому иску были АО «Компания Эталон» и ее акционеры: основатель группы ЧЭМК Юрий Антипов и его супруга Людмила. Позднее Генеральная прокуратура подала новый иск против Антиповых, добавив в качестве соответчиков Людмилу и Александра Аристовых, а также Елену и Александра Кретовых. В материалах прокуратуры их связали с «Ариантом».

Аристов и Антипов основали «Ариант» и более 30 лет вместе вели бизнес. В 2020 году они разделили активы: Аристов получил сельскохозяйственные предприятия, а Антипов — Челябинский металлургический комплекс.

После раздела Аристов отказался от участия в компании. Собственником стала его дочь Елена Кретова, а основным владельцем сельскохозяйственного бизнеса — ее муж Александр Кретов.

14 марта Генеральная прокуратура подала новый иск в Арбитражный суд Челябинской области. Ответчиками по иску стали Антиповы, их сын Михаил и компания «Эталон». Сумма иска составила 25,8 млрд рублей.

По мнению прокуратуры, эти деньги были получены в результате «незаконного обогащения» при заключении соглашения между Юрием Антиповым и УСМК в 2022 году. В рамках этого соглашения ответчики были «освобождены от обязательств по возврату государственных средств».

Речь идет о договоре о прощении долга между Антиповым и УСМК на сумму 25,8 млрд рублей (в его структуре был заем на 19,9 млрд рублей, проценты по займам и др.).

28 марта сумма, требуемая Генпрокуратурой к взысканию, выросла до 105 млрд рублей. В иске появились новые соответчики, среди которых оказался «Ариант» и его нынешние и бывшие владельцы. Также появилось требование об изъятии активов группы в адрес государства.

В случае с «Ариантом» позиция Генпрокуратуры заключалась в том, что перечисленные в иске соответчики незаконно акционировали три металлургических завода. По версии прокуроров, они незаконно обогатились за счет этого и затем использовали выведенные с предприятий средства «для приобретения иных активов», среди которых были «Кубань-Вино», «Агрофирма «Южная», «Агрофирма «Ариант», «ЦПИ – Ариант» и Катав-Ивановский литейный завод (это единственный актив не «Арианта», а «Эталона»).

Управляющий акционер Александр Кретов рассказал РБК об отношении «Арианта» к иску. Он сообщил, что в ГК «сохраняют спокойствие, сотрудничают с правоохранительными органами, собирают все документы для разрешения ситуации». Также «полагаются на авторитет и поддержку государства и Генеральной прокуратуры, которые, несомненно, разберутся» в этом деле. Тем не менее, 5 апреля Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства всех пяти ООО.

Авторы жалобы указывают, что активы «Арианта» создавались и развивались не за счет полученных дивидендов, а за счет личного имущества физических лиц-ответчиков, а также кредитов в банках. Доказательств, что изъятые активы «Арианта» были созданы и финансировались за счет дивидендов от ферросплавных заводов, в материалах дела не имеется, подчеркивается в документе.

В жалобе также обращают внимание на законодательные нормы, согласно которым компания несет ответственность только своим имуществом. ГК «Ариант» — единственный владелец 100% активов, изъятых в пользу государства (ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ-Ариант»). Суд возлагает ответственность на Антиповых, Аристовых и Кретовых за их действия, связанные с приватизацией и использованием ЧЭМК, «Кузнецких ферросплавов» и «Серовского завода ферросплавов». Однако затем ответственность переходит на ГК «Ариант», которая никогда не была участником этих юридических лиц, как указано в документе.

Группа компаний считает решение суда об изъятии активов «Арианта» необоснованным, поскольку у ответчиков нет невыполненных обязательств.

Согласно закону, взыскание имущества должника возможно только при отсутствии или недостаточности денежных средств. Должник имеет право самостоятельно указать имущество, на которое обращается взыскание в первую очередь. Недвижимое имущество продается на открытых торгах в форме аукциона, если должник не выплатил необходимую сумму в течение трех месяцев.

«Имущественный спор на 105 млрд рублей, при 25 томах судебного дела, действительно, был разрешен в максимально короткие сроки. Скорее всего, дело рассматривалось формально. Сами по себе такие споры — далеко не редкость. Сейчас наоборот все больше и больше правоохранители выявляют нарушения в действиях юридических лиц, в том числе с приватизацией государственной недвижимости. Особенно, когда отчуждение имущества произошло без согласия государства. Но рассмотрение дела в такой короткий срок, как в отношении активов группы компаний «Ариант», при наличии множества доказательств и лиц, участвующих в деле, — это явление редкое. Полагаю, решение подлежит отмене по процессуальным нарушениям, даже при обоснованности иска прокурором», — отмечала в беседе с «Газетой.Ru» юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

Стоимость имущества

В своем решении суд принял во внимание стоимость долей винодельческих активов «Арианта», согласно оценке налоговой, для покрытия общего долга в размере 105 млрд рублей. Остаток долга суд предложил взыскать за счет денежных средств и другого имущества ответчиков.

Авторы жалобы считают, что суд обратил взыскание на доли «Кубань-Вина», агрофирм «Ариант» и «Южная», а также «ЦПИ-Ариант» и «Катав-Ивановский литейный завод» по заниженной стоимости, не соответствующей рыночной.

Например, суд оценил стоимость долей ООО «Кубань-Вино» в 3,1 млрд рублей, хотя рыночная стоимость компании еще в 2015 году, до увеличения уставного капитала, согласно ее отчетности, составляла более 6 млрд рублей. С учетом инфляции и увеличения уставного капитала стоимость компании сейчас значительно выше, как указывает «Ариант».

Суд отказал в назначении оценочной экспертизы и тем самым лишил ответчиков возможности предоставить доказательства реальной стоимости компаний.

Также «Ариант» не согласен с общей суммой требований. Суд обязал ответчиков выплатить 105 млрд рублей солидарно. Это равно сумме дивидендов, полученных ими от УСМК с 2015 по 2023 год. При этом Генеральная прокуратура смогла документально подтвердить только 87,8 млрд рублей.

В «Арианте» также считают незаконным сам принцип солидарности, поскольку Аристовы не являются акционерами УСМК с августа 2020 года, а Кретовы — с декабря 2020 года. Поэтому им неправомерно насчитали 52,1 млрд рублей необоснованного обогащения, как следует из жалобы. Кроме того, общие требования на сумму 52,8 млрд рублей за период с 2015 по 2023 год не могут быть удовлетворены из-за истечения сроков исковой давности.

Мнение юристов

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин в разговоре с РБК назвал логичными все те претензии, которые возникли у компании в отношении судебного процесса. При этом, как полагает эксперт, в подобных ситуациях главный вопрос — это сроки исковой давности.

Обычно срок исковой давности по сделкам, включая приватизацию государственного или муниципального имущества, составляет три года. Можно было бы предположить, что приватизацию 1990-х годов уже нельзя оспорить, даже если в ее процессе было много нарушений. Но это не так, отмечает юрист.

Сроки исковой давности могут отсчитываться с момента, когда о нарушениях стало известно. Если, например, прокуратуру заинтересовали аспекты приватизации предприятия, которая была почти 30 лет назад, то сроки исковой давности будут отсчитываться не с момента возможных нарушений, а с момента обнаружения признаков этих нарушений.

Эта норма права применяется широко и не только к приватизации. При этом общая судебная практика по оспариванию приватизации еще не сформировалась, потому что таких примеров мало и каждый случай уникален, подчеркивает Федюкин.

Александр Боломатов, партнер юридической фирмы Birch Legal, считает самым важным аргументом «Арианта» утверждение о несоблюдении правил подсудности. Обычно такие споры рассматривают суды общей юрисдикции, поясняет юрист. Если «Арианту» удастся доказать свою позицию по этому вопросу, дело передадут в соответствующий суд. По словам Боломатова, это обычная практика.

Игорь Семеновский, доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ, отметил, что процесс по делу «Арианта» и ЧЭМК прошел гораздо быстрее, чем аналогичные дела.

По мнению юриста, следствие, вероятно, не хочет раскрывать широкой общественности механизмы своей работы и аргументацию.

«Причин этому может быть много. Например, следствие может стремиться предотвратить нежелательные действия со стороны собственников в аналогичных ситуациях, нивелировать риски создания негативного имиджа инвестиционного климата страны или просто избежать общественного обсуждения подробностей дел, связанных с приватизацией 1990-х и действиями властей того времени», — сказал Игорь Семеновский в интервью «Газете.Ru».

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