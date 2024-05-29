Истина в вине: экс-владелец «Кубань-Вино» пытается обжаловать решение суда

Что хочет обжаловать холдинг «Ариант»

Текст апелляционной жалобы «Арианта», оказавшийся в распоряжении РБК, начинается цитатой из заявления президента России Владимира Путина, сделанного 25 апреля текущего года на пленарном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Глава государства тогда отметил, что изъятие бизнеса оправдано только в случае, когда действия или бездействие его собственников наносят «прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам».

Согласно тексту документа, подлинность которого для РБК удостоверил источник, близкий к ответчикам, собственники «Арианта» «никогда не наносили ущерба безопасности страны и национальным интересам и активы за рубеж не выводили».

Напомним, что Генпрокуратура РФ потребовала взыскать активы «Арианта» в счет «незаконного обогащения» бывших владельцев АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) Юрия Антипова и Александра Аристова. Речь идет об агрофирмах «Южная» и «Ариант», «ЦПИ-Ариант» и «Кубань-Вино». В результате активы крупнейшего российского производителя вина были национализированы.

При этом, как подчеркивает компания в своей жалобе, из содержания требований Генпрокуратуры следует, что все дивиденды от деятельности ферросплавных производств были вложены в российские предприятия, занимающиеся сельским хозяйством и производством продуктов питания, напитков, для нужд страны и обеспечения продовольственной безопасности.

В жалобе адвокаты Аристова и членов его семьи (дочери Елены, супруги Людмилы и зятя Александра Кретова) утверждают, что их клиенты уже не имеют отношения к промышленному бизнесу Антипова. Поэтому изъятие имущества, которое они создали самостоятельно и за свой счет, незаконно.

Кроме того, по мнению авторов жалобы, арбитражный суд Челябинской области не имел полномочий для рассмотрения этого дела, а само изъятие бизнеса у ГК «Ариант» в рамках данного спора противоречит правовым и политическим установкам президента. По совокупности этих и ряда других причин компания просит отменить решение арбитражного суда Челябинской области.

Судебные вопросы

«Ариант» указывает на то, что дело рассматривается судом, который не имеет соответствующих полномочий. В жалобе говорится, что в деле есть несколько требований. Некоторые из них должен рассматривать арбитражный суд, а другие — суд общей юрисдикции. Если требования нельзя разделить, то дело должен рассматривать суд общей юрисдикции, как указано в документе со ссылкой на соответствующие законы.

В жалобе приводится пример из судебной практики — дело ОАО «Кучуксульфат». В 2022 году с акционеров этого предприятия также взыскивали необоснованное обогащение в виде дивидендов, полученных в результате незаконной приватизации.

Генпрокуратура подала иск в суд общей юрисдикции, который рассмотрел дело полностью. Акционеры требовали передать дело в арбитражный суд, но все три инстанции им отказали.

«Ариант» также выразил недоверие судье, которая вела дело. По мнению компании, все дела о деприватизации предприятий и взыскании необоснованного обогащения с бывших владельцев бизнеса проходят по одному сценарию. В этом деле со стороны Генеральной прокуратуры участвовал тот же представитель, что и в других подобных спорах — Александр Маруценко.

По мнению компании, судья нарушила сроки уведомления участвующих в деле лиц. Дело было рассмотрено в кратчайшие сроки, при этом все ходатайства ответчиков были отклонены, а все ходатайства прокуратуры — удовлетворены. Сторонам не дали времени ознакомиться с материалами дела. Кроме того, в жалобе отмечено, что ответчики не были должным образом уведомлены о дате и месте судебного заседания.

«По надуманным основаниям, не имеющим под собой какой-либо реальной почвы», судья обратила решение суда к немедленному исполнению, цитирует РБК жалобу холдинга. По мнению ответчиков, такая мера была принята из-за того, что они якобы планируют вывести активы, оказывают давление на сотрудников, угрожают им увольнением и задержкой зарплаты. Однако в «Арианте» утверждают, что это неправда. В жалобе говорится, что решение о немедленном исполнении судебного акта незаконно.

Компания также сомневается в том, что решение была написано лично судьей. По мнению заявителей, на это указывает информация о платежных документах, содержащаяся в тексте решения. Эти документы либо не существуют в реальности, либо их характеристики отличаются от указанных в решении. Кроме того, по мнению «Арианта», суд не применил правовые нормы о пропуске срока исковой давности.

Новые фигуранты

Сначала ответчиками по этому иску были АО «Компания Эталон» и ее акционеры: основатель группы ЧЭМК Юрий Антипов и его супруга Людмила. Позднее Генеральная прокуратура подала новый иск против Антиповых, добавив в качестве соответчиков Людмилу и Александра Аристовых, а также Елену и Александра Кретовых. В материалах прокуратуры их связали с «Ариантом».

Аристов и Антипов основали «Ариант» и более 30 лет вместе вели бизнес. В 2020 году они разделили активы: Аристов получил сельскохозяйственные предприятия, а Антипов — Челябинский металлургический комплекс.

После раздела Аристов отказался от участия в компании. Собственником стала его дочь Елена Кретова, а основным владельцем сельскохозяйственного бизнеса — ее муж Александр Кретов.

14 марта Генеральная прокуратура подала новый иск в Арбитражный суд Челябинской области. Ответчиками по иску стали Антиповы, их сын Михаил и компания «Эталон». Сумма иска составила 25,8 млрд рублей.

По мнению прокуратуры, эти деньги были получены в результате «незаконного обогащения» при заключении соглашения между Юрием Антиповым и УСМК в 2022 году. В рамках этого соглашения ответчики были «освобождены от обязательств по возврату государственных средств».

Речь идет о договоре о прощении долга между Антиповым и УСМК на сумму 25,8 млрд рублей (в его структуре был заем на 19,9 млрд рублей, проценты по займам и др.).

28 марта сумма, требуемая Генпрокуратурой к взысканию, выросла до 105 млрд рублей. В иске появились новые соответчики, среди которых оказался «Ариант» и его нынешние и бывшие владельцы. Также появилось требование об изъятии активов группы в адрес государства.

В случае с «Ариантом» позиция Генпрокуратуры заключалась в том, что перечисленные в иске соответчики незаконно акционировали три металлургических завода. По версии прокуроров, они незаконно обогатились за счет этого и затем использовали выведенные с предприятий средства «для приобретения иных активов», среди которых были «Кубань-Вино», «Агрофирма «Южная», «Агрофирма «Ариант», «ЦПИ – Ариант» и Катав-Ивановский литейный завод (это единственный актив не «Арианта», а «Эталона»).

Управляющий акционер Александр Кретов рассказал РБК об отношении «Арианта» к иску. Он сообщил, что в ГК «сохраняют спокойствие, сотрудничают с правоохранительными органами, собирают все документы для разрешения ситуации». Также «полагаются на авторитет и поддержку государства и Генеральной прокуратуры, которые, несомненно, разберутся» в этом деле. Тем не менее, 5 апреля Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства всех пяти ООО.

Авторы жалобы указывают, что активы «Арианта» создавались и развивались не за счет полученных дивидендов, а за счет личного имущества физических лиц-ответчиков, а также кредитов в банках. Доказательств, что изъятые активы «Арианта» были созданы и финансировались за счет дивидендов от ферросплавных заводов, в материалах дела не имеется, подчеркивается в документе.

В жалобе также обращают внимание на законодательные нормы, согласно которым компания несет ответственность только своим имуществом. ГК «Ариант» — единственный владелец 100% активов, изъятых в пользу государства (ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ-Ариант»). Суд возлагает ответственность на Антиповых, Аристовых и Кретовых за их действия, связанные с приватизацией и использованием ЧЭМК, «Кузнецких ферросплавов» и «Серовского завода ферросплавов». Однако затем ответственность переходит на ГК «Ариант», которая никогда не была участником этих юридических лиц, как указано в документе.

Группа компаний считает решение суда об изъятии активов «Арианта» необоснованным, поскольку у ответчиков нет невыполненных обязательств.

Согласно закону, взыскание имущества должника возможно только при отсутствии или недостаточности денежных средств. Должник имеет право самостоятельно указать имущество, на которое обращается взыскание в первую очередь. Недвижимое имущество продается на открытых торгах в форме аукциона, если должник не выплатил необходимую сумму в течение трех месяцев.

«Имущественный спор на 105 млрд рублей, при 25 томах судебного дела, действительно, был разрешен в максимально короткие сроки. Скорее всего, дело рассматривалось формально. Сами по себе такие споры — далеко не редкость. Сейчас наоборот все больше и больше правоохранители выявляют нарушения в действиях юридических лиц, в том числе с приватизацией государственной недвижимости. Особенно, когда отчуждение имущества произошло без согласия государства. Но рассмотрение дела в такой короткий срок, как в отношении активов группы компаний «Ариант», при наличии множества доказательств и лиц, участвующих в деле, — это явление редкое. Полагаю, решение подлежит отмене по процессуальным нарушениям, даже при обоснованности иска прокурором», — отмечала в беседе с «Газетой.Ru» юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

Стоимость имущества

В своем решении суд принял во внимание стоимость долей винодельческих активов «Арианта», согласно оценке налоговой, для покрытия общего долга в размере 105 млрд рублей. Остаток долга суд предложил взыскать за счет денежных средств и другого имущества ответчиков.

Авторы жалобы считают, что суд обратил взыскание на доли «Кубань-Вина», агрофирм «Ариант» и «Южная», а также «ЦПИ-Ариант» и «Катав-Ивановский литейный завод» по заниженной стоимости, не соответствующей рыночной.

Например, суд оценил стоимость долей ООО «Кубань-Вино» в 3,1 млрд рублей, хотя рыночная стоимость компании еще в 2015 году, до увеличения уставного капитала, согласно ее отчетности, составляла более 6 млрд рублей. С учетом инфляции и увеличения уставного капитала стоимость компании сейчас значительно выше, как указывает «Ариант».

Суд отказал в назначении оценочной экспертизы и тем самым лишил ответчиков возможности предоставить доказательства реальной стоимости компаний.

Также «Ариант» не согласен с общей суммой требований. Суд обязал ответчиков выплатить 105 млрд рублей солидарно. Это равно сумме дивидендов, полученных ими от УСМК с 2015 по 2023 год. При этом Генеральная прокуратура смогла документально подтвердить только 87,8 млрд рублей.

В «Арианте» также считают незаконным сам принцип солидарности, поскольку Аристовы не являются акционерами УСМК с августа 2020 года, а Кретовы — с декабря 2020 года. Поэтому им неправомерно насчитали 52,1 млрд рублей необоснованного обогащения, как следует из жалобы. Кроме того, общие требования на сумму 52,8 млрд рублей за период с 2015 по 2023 год не могут быть удовлетворены из-за истечения сроков исковой давности.

Мнение юристов

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин в разговоре с РБК назвал логичными все те претензии, которые возникли у компании в отношении судебного процесса. При этом, как полагает эксперт, в подобных ситуациях главный вопрос — это сроки исковой давности.

Обычно срок исковой давности по сделкам, включая приватизацию государственного или муниципального имущества, составляет три года. Можно было бы предположить, что приватизацию 1990-х годов уже нельзя оспорить, даже если в ее процессе было много нарушений. Но это не так, отмечает юрист.

Сроки исковой давности могут отсчитываться с момента, когда о нарушениях стало известно. Если, например, прокуратуру заинтересовали аспекты приватизации предприятия, которая была почти 30 лет назад, то сроки исковой давности будут отсчитываться не с момента возможных нарушений, а с момента обнаружения признаков этих нарушений.

Эта норма права применяется широко и не только к приватизации. При этом общая судебная практика по оспариванию приватизации еще не сформировалась, потому что таких примеров мало и каждый случай уникален, подчеркивает Федюкин.

Александр Боломатов, партнер юридической фирмы Birch Legal, считает самым важным аргументом «Арианта» утверждение о несоблюдении правил подсудности. Обычно такие споры рассматривают суды общей юрисдикции, поясняет юрист. Если «Арианту» удастся доказать свою позицию по этому вопросу, дело передадут в соответствующий суд. По словам Боломатова, это обычная практика.

Игорь Семеновский, доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ, отметил, что процесс по делу «Арианта» и ЧЭМК прошел гораздо быстрее, чем аналогичные дела.

По мнению юриста, следствие, вероятно, не хочет раскрывать широкой общественности механизмы своей работы и аргументацию.

«Причин этому может быть много. Например, следствие может стремиться предотвратить нежелательные действия со стороны собственников в аналогичных ситуациях, нивелировать риски создания негативного имиджа инвестиционного климата страны или просто избежать общественного обсуждения подробностей дел, связанных с приватизацией 1990-х и действиями властей того времени», — сказал Игорь Семеновский в интервью «Газете.Ru».