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В Росфинмониторинге раскрыли подробности об участниках атаки на «Крокус»

Глава Росфинмониторинга Чиханчин: теракт в «Крокусе» финансировали криптовалютой

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Организацией теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» занимались граждане целого ряда государств. Такое заявление сделал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, передает РИА Новости.

По словам специалиста, финансирование атаки шло через многочисленные финансовые организации. В том числе злоумышленники передавали средства в виде криптовалюты, уточнил он.

«Следственные мероприятия еще не завершены, но предварительные результаты показывают, что в организации теракта участвовали граждане целого ряда стран», — подчеркнул Чиханчин в ходе выступления на Международном совете комплаенс.

Мероприятие проходит в Нижнем Новгороде. Заседание Международного совета комплаенс было организовано в рамках форума по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

24 апреля глава Росфинмониторинга сообщил, что страна столкнулась с тщательно спланированным терактом в виде атаки на «Крокус Сити Холл». Как он сказал, нападение было совершено с привлечением международной пособнической сети. В частности, специалист обратил внимание на наличие у исполнителей теракта транспорта и продуманных путей отхода с места преступления.

Нападение на московский концертный зал произошло 22 марта. В этот день в «Крокус Сити Холле» должен был состояться концерт группы «Пикник», но незадолго до начала выступления в здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь по собравшимся зрителям.

Раннее МИД РФ поблагодарил Таджикистан за помощь в расследовании атаки на «Крокус Сити Холл».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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